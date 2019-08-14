Футбол

Определились все пары раунда плей-офф Лиги чемпионовProstoProSport вчера в 17:54

Во вторник вечером в Европе прошли ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, по результатам которых стали известны все пары раунда плей-офф – заключительного этапа квалификации.
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Определены все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

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