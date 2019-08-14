Футбол
Определились все пары раунда плей-офф Лиги чемпионовProstoProSport вчера в 17:54
Во вторник вечером в Европе прошли ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, по результатам которых стали известны все пары раунда плей-офф – заключительного этапа квалификации.
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«Аякс» – АПОЭЛ, «Црвена Звезда» против «Янг Бойз» и другие пары раунда плей-офф ЛЧ
Sports.ruвчера в 16:59
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Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
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Киев передал Амстердаму материалы дела против трех россиян и украинца, которых следователи подозревают в причастности к крушению самолета Malaysia Airlines рейса МН17 в Донбассе.
Обновлено в 01:29
Политика
Крым потребовал от Киева соблюдать статус Северо-Крымского канала
Как заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте России Георгий Мурадов, Украина не имеет права перекрывать воду, которая поступала в Крым через Северо-Крымский канал, пишет РИА Новости.
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Власти Китая не дали разрешения двум кораблям ВМС США на заход в порт Гонконга.
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Названы сроки начала ремонта пострадавшего от пожара «Лошарика»
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Google, Facebook и Amazon выступят в США против французского цифрового налога
В ходе слушаний выступят представители Google, Facebook, Amazon и других крупных компаний, интересы которых затрагивает новый налог.
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