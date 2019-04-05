Хоккей

Определились все пары плей-офф Кубка СтэнлиИзвестия 03:33

Вашингтон
Айлендерс
0 – 3
Матч завершён
Хоккей, НХЛ
вчера
Колорадо
3 – 2
Виннипег
Показать детали
Скрыть
Завершились игры регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). По их итогам сформировались пары первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Об этом сообщает «РИА Новости» в воскресенье, 7 апреля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Определились все пары первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли

Матч ТВвчера в 23:42

Стали известны все пары плей-офф НХЛ

Спорт-Экспрессвчера в 22:54

Определились все участники плей-офф НХЛ в Западной конференции

Российская газета05 апреля в 03:16

В НХЛ стали известны все участники Кубка Стэнли в Восточной конференции

Все про Спорт рувчера в 13:54

Стали известны все участники плей-офф восточной конференции НХЛ

REGNUMвчера в 04:40

За океаном подходит к завершению регулярный Чемпионат Национальной Хоккейной Лиги

Эхо Москвы05 апреля в 04:04

Вышински: когда Уильямс в седьмой игре выбьет «Вашингтон», это будет круто

Чемпионат03:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 06:45, Ашберн
Единоборства

Лобов показал лицо после дебюта в кулачных боях

Обновлено в 06:33
Политика

Порошенко заявил, что украинцам не нужен президент-слабак

Украина может очень быстро продвинуться к свободной Европе, но существует и угроза "откатиться под имперскую Россию".
Обновлено в 04:56
Гаджеты

Опубликован концепт «самого универсального смартфона в мире»

Концепт «самого универсального смартфона в мире» появился в Сети, его опубликовал в своем микроблоге в Twitter известный инсайдер Ice Universe.
Обновлено в 06:05
Политика

Экс-кандидат в президенты Украины призвал голосовать против Порошенко

Депутат Верховной рады Украины, экс-кандидат в президенты страны Евгений Мураев призвал голосовать во втором туре выборов против действующего главы страны Петра Порошенко.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие

ВКС РФ испытали новейший комплекс ПВО «Панцирь-СМ»

Воздушно-космические войска России провели испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ», заявил командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов.
Обновлено вчера в 13:06
Футбол

Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым

Обновлено вчера в 16:58
Экономика

Власти Республики Беларусь уверены, что строительство Нежинского ГОК будет завершено в срок

Обновлено вчера в 11:34
Происшествия

«Аэрофлот» назвал причину ЧП с самолетом рейса Москва – Уфа

Самолет был отправлен на стоянку, взлетную полосу он покинул на самостоятельной тяге. Пассажиры были размещены в аэропорту.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Пожар на станции метро «Чистые пруды» в Москве потушен

Обновлено в 06:35
Политика

Польша потребует от Германии $900 млрд репараций

Польша намерена потребовать от Германии как минимум 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 19:34
Происшествия

В Свердловской области пьяная женщина дважды сбила пешехода

Обновлено в 03:55
Армия и оружие

Украинское командование сообщило о потерях ВСУ в Донбассе

Накануне начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов заявил, что украинские оккупанты понесли небоевые потери в Донбассе.
Обновлено в 02:38
Общество

В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасности

Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля.
Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске показала редкие кадры с ее сыном Платоном

Звезда рассказала о болезни и смерти Жанны Фриске, а также обратилась к ее гражданскому мужу Дмитрию Шепелеву с просьбой позволить сыну Платону видеться с родственниками по материнской линии.
Обновлено в 04:13
Политика

Кличко высмеял сдачу анализов Зеленского и Порошенко

Обновлено вчера в 15:49
Происшествия

Москвич купил две пачки сока за миллион рублей

Пенсионер из Москвы стал жертвой мошенников, купив две пачки сока за миллион рублей, передает "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.
Обновлено вчера в 09:44
Политика

Путин поздравил бывшего канцлера Германии Шрёдера с 75-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил с 75-летием бывшего канцлера Германии, председателя комитета акционеров Nord Stream AG и председателя совета директоров "Роснефти" Герхарда Шрёдера.
Обновлено в 06:17
Спорт

Тарасова спасла Ягудина от пьянства

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин признался, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова вытащила его со дна бутылки,передает "СтарХит".
Обновлено в 04:01
Политика

Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом

Отравленный предположительно нервно-паралитическим веществом "Новичок" в британском городе Эймсбери Чарли Роули встретился с послом России в Великобритании Александром Яковенко в резиденции главы дипмиссии в Лондоне.
Обновлено в 05:09
Финансы

На Украине изменят прожиточный минимум и повысят зарплаты чиновников

На Украине решили повысить прожиточный минимум.
Обновлено вчера в 23:07
Экономика

Саудиты грозят США отказом от расчетов в долларах

Саудовская Аравия предупредила США о вероятном отказе от расчетов в долларах при продаже нефти, если в Америке будет принят антикартельный закон NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), который даст возможность Вашингтону подавать в суды антимонопольные иски в адрес стран – членов ОПЕК.
Обновлено в 03:07
Происшествия

В Москве задержали двух британцев

В центре Москвы задержаны два преподавателя английского языка из Великобритании.
Обновлено в 03:36
Политика

ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено вчера в 11:08
Шоу-бизнес

Лолита назвала размер своей пенсии

Эстрадная певица Лолита Милявская заявила, что размер ее пенсии составляет 21 тысячу рублей.
Обновлено в 06:27
Политика

Валентина Матвиенко рассказала об отказе Путину

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призналась, что в 2003 г. в течение месяца не соглашалась на предложение президента России Владимира Путина отправиться на выборы губернатора Санкт-Петербурга.
Обновлено в 04:38
Авто

Удлиненный Volkswagen T-Cross пользуется ажиотажным спросом

Удлиненная версия кроссовера Volkswagen T-Cross, прием заказов на которую начался в Китае в марте, вызвала настоящий ажиотаж на рынке.
Обновлено 05 апреля в 23:19
Политика

Вице-спикер Рады требует возбудить против Зеленского уголовное дело

Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».
Обновлено в 00:33
Общество

В России ужесточили требования к автошколам

Российская Госавтоинспекция с воскресенья ужесточает контроль за автошколами по всей стране, в этот день вступают в силу два приказа МВД за номерами 49 и 50, обязующие образовательные организации согласовывать с ГИБДД основные программы обучения, а также получать заключения о соответствии требованиям учебно-материальной базы.
Обновлено вчера в 18:34
Происшествия

В Тбилиси произошел взрыв в жилом доме

Обновлено в 05:14
Общество

В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии

По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.
Обновлено в 02:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное