Хоккей
Определились все пары плей-офф Кубка СтэнлиИзвестия 03:33
Завершились игры регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). По их итогам сформировались пары первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Об этом сообщает «РИА Новости» в воскресенье, 7 апреля.
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В НХЛ стали известны все участники Кубка Стэнли в Восточной конференции
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