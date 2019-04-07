Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛRT на русском 01:40

Завершился регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ), и стали известны все пары первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли сезона-2018/19.

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Гаджеты Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019 Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.

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Армия и оружие Обострение в Донбассе. Киевские силовики несут потери Текущая статистика потерь сторон вооруженного противостояния очень сильно разнится, что объясняется тактической необходимостью войны, когда чужие потери завышаются, а свои занижаются.

Происшествия На Ленинском проспекте улицу заволокло паром из-за прорыва трубы В ночь на 7 апреля на углу Ленинского проспекта и проспекта Маршала Жукова произошла авария.

Политика Польша потребует от Германии $900 млрд репараций Польша намерена потребовать от Германии как минимум 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.

Хоккей «Лос-Анджелес» обыграл «Вегас», Ковальчук забросил две шайбы "Лос-Анджелес" обыграл "Вегас" в заключительном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2018/19.

Гаджеты Шлем виртуальной реальности HoloLens 2 помог американским военным тренироваться Армия США решила продемонстрировать, как и зачем использует шлем виртуальной реальности (VR) HoloLens 2 от Microsoft.

Происшествия На подземной парковке жилого дома в Москве произошел пожар Возгорание произошло на подземной парковке жилого дома на Ленинградском шоссе на севере Москвы, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

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Политика Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России Британец Чарли Роули, пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери, встретился с послом России Александром Яковенко, передает РИА "Новости".

Политика Вице-спикер Рады требует возбудить против Зеленского уголовное дело Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».

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Политика В Совфеде ответили на призыв G7 к России вернуться к выполнению ДРСМД В субботу, 6 апреля, страны-учасницы G7 обратились к Москве с призывом возобновить соблюдение условий Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Гаджеты 28 миллионов человек 18 дней следили за тем, как разряжался Redmi 7 Стрим оказался очень популярным: за разрядкой аппарата следило 28 миллионов человек, 5 миллионов сделали републикации ссылки с трансляцией.

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Происшествия На севере Бразилии обрушилась часть моста Спасатели ищут пропавших без вести после обвала части моста в штате Пара на севере Бразилии, сообщил губернатор штата Элдер Барбалью на заседании специально созданной рабочей группы.