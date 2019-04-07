Хоккей

Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛRT на русском 01:40

Вашингтон
Айлендерс
0 – 3
Матч завершён
Хоккей, НХЛ
вчера
Колорадо
3 – 2
Виннипег
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Завершился регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ), и стали известны все пары первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли сезона-2018/19.
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Определились все участники плей-офф НХЛ

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