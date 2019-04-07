Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛТАСС вчера в 23:10

Определились все восемь пар первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В ночь на воскресенье завершается регулярный чемпионат НХЛ сезона-2018/19.

Спорт день за днем

Политика На Украине потребовали возбудить дело против Зеленского Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко потребовала возбудить уголовное дело в отношении кандидата в президенты страны Владимира Зеленского за высказывания его героя в сериале «Слуга народа».

Политика Польша хочет получить от Германии репараций на $900 миллиардов Польша намерена потребовать от Германии как минимум 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.

Происшествия Прокуратура Токио попросила суд допросить жену Карлоса Гона Прокуратура Токио попросила суд санкционировать допрос Кэрол Гон, жены бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, арестованного ранее на этой неделе.

Происшествия Истребитель F-16 ВВС Нидерландов подстрелил сам себя F-16 – истребитель военно-воздушных сил Нидерландов - получил серьёзные повреждения во время учений, которые проходили на авиабазе Леуварден.

Политика Скабеева прокомментировала слухи о своем увольнении с «России-1» Журналистка и телеведущая телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева посмеялась над слухами о своем увольнении.

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Происшествия Замминистра здравоохранения Якутии отстранили от должности Якутский городской суд отстранил от должности заместителя министра здравоохранения республики на время расследования уголовного дела.

Общество В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии Работающие пенсионеры могут узнать, какой будет их пенсия, если они уволятся. Об этом рассказали "РГ" В Пенсионном фонде России (ПФР).

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Хоккей НХЛ. Ковальчук забросил 15-ю шайбу в сезоне Форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук забросил шайбу в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (3:2, третий период).

Шоу-бизнес Лолита назвала размер своей пенсии Эстрадная певица Лолита Милявская заявила, что размер ее пенсии составляет 21 тысячу рублей.

Здоровье Медицинские центры «Полис» в микрорайоне «Искра-Репино» закрывают Управляющий партнер «Euromed Group» Александр Абдин сообщил, что скоро медицинские центры «Полис» в микрорайоне «Искра-Репино» будут закрыты, а сотрудники уволены.

Хоккей Кучеров превзошел рекорд Могильного в НХЛ Россиянин Никита Кучеров отметился голом и результативной передачей в последнем матче сезона против "Бостона" и превзошел рекорд Александра Могильного по очкам за сезон для отечественных хоккеистов в НХЛ.

Происшествия Американские дипломаты признаны злостными нарушителями ПДД в Берлине Автомобили американских дипломатов нарушают правила дорожного движения в Берлине чаще машин других дипмиссий, пишет Bild.

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Общество Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в воскресенье Ожидается погода с переменной облачностью, но без существенных осадков, информирует портал "Метеоновости".

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Космос Японский зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид Отмечается, что зонд сбросил на астероид Рюгу бомбу, которая взорвалась у поверхности небесного тела, выстрелив в него двухкилограммовым снарядом, что и привело к образованию кратера, сообщает телеканал «Звезда».