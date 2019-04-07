Хоккей
Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛТАСС вчера в 23:10
Колорадо—
Виннипег
3 – 2
победа в овертайме
Хоккей, НХЛ
4 апреля
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Определились все восемь пар первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В ночь на воскресенье завершился регулярный чемпионат НХЛ сезона-2018/19.
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