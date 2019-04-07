Хоккей

Определились все пары первого раунда плей-офф Кубка СтэнлиВести.Ru вчера в 23:45

Колорадо
Виннипег
3 – 2
победа в овертайме
Хоккей, НХЛ
4 апреля
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В Национальной хоккейной лиге стали известны все восемь пар первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Победитель регулярного чемпионата "Тампа-Бэй Лайтнинг" сразится с "Коламбус Блю Джекетс". Ведущие роли в обеих командах играют российские хоккеисты.
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Стали известны все пары плей-офф Кубка Стэнли

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