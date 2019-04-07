Хоккей
Определились все пары первого раунда плей-офф Кубка СтэнлиВести.Ru вчера в 23:45
Колорадо—
Виннипег
3 – 2
победа в овертайме
Хоккей, НХЛ
4 апреля
Показать детали
Скрыть
В Национальной хоккейной лиге стали известны все восемь пар первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Победитель регулярного чемпионата "Тампа-Бэй Лайтнинг" сразится с "Коламбус Блю Джекетс". Ведущие роли в обеих командах играют российские хоккеисты.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 03:44, Ашберн
Политика
Принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в британских спецслужбах
Британский принц Уильям в течение трех недель работал в MI5, MI6 и Центре правительственной связи (ЦПС), чтобы подробно ознакомиться с работой служб безопасности и разведки Соединенного Королевства.
Обновлено вчера в 19:07
Армия и оружие
Армия маршала Хафтара захватила аэропорт Триполи
Обновлено 05 апреля в 15:32
Политика
Супруга Порошенко скрыла, что родилась на ядерном полигоне
Обновлено в 03:14
Футбол
ЦСКА опубликовал видео из раздевалки после победы над «Спартаком»
ЦСКА поделился видеозаписью из раздевалки после победы над «Спартаком» (2:0) в рамках 22-го тура РПЛ.
Обновлено в 03:01
Политика
Польша потребует от Германии $900 млрд репараций
Польша намерена потребовать от Германии как минимум 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 19:34
Шоу-бизнес
«Рита Кардашьян»: Фанаты уличили Дакоту в пластике
Фанаты заметили, что фигура артистки с недавних пор претерпела заметные изменения: у неё в короткий срок появился подтянутый животик и увеличилась часть тела, которой прославилась Ким Кардашьян.
Обновлено в 01:54
Общество
Назван российский регион с самым дорогим борщом
Самый дорогой борщ продается в Калининградской области по цене 92,5 рубля, самый дешевый — в Кировской области, где порция супа стоит 40 рублей.
Обновлено в 00:07
Политика
Медведев поздравил геологов с профессиональным праздником
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов геологической отрасли России, назвав их первопроходцами, которые работают в самых трудных условиях, соответствующее поздравление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 03:21
Общество
В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии
По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.
Обновлено в 02:10
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России в Лондоне
Яковенко добавил, что вручил братьям Роули российский доклад под названием «Солсбери: вопросы без ответа», где изложена позиция России о том, что произошло в Солсбери.
Обновлено вчера в 18:13
Футбол
«Барселона» в большинстве переиграла «Атлетико»
«Барселона» на своем поле обыграла «Атлетико» в матче 31-го тура чемпионата Испании.
Обновлено вчера в 16:38
Армия и оружие
ВКС испытали новейший комплекс ПВО «Панцирь-СМ»
Воздушно-космические войска (ВКС) России испытали новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ». Об этом сообщил командующий войсками ПВО-ПРО, замглавкома ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов.
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия
На Урале пьяная женщина сбила четырех человек и проехалась по ним
В поселке Белоярском Свердловской области пьяная женщина за рулем Nissan Juke сбила четырех человек, вернулась и проехалась по ним.
Обновлено в 01:21
Шоу-бизнес
Умерла вдова Валерия Золотухина
Умерла вдова Валерия Золотухина Тамара. Об этом у себя в Facebook сообщила ее подруга — актриса Театра на Таганке Рената Сотриади.
Обновлено в 02:50
Важное за сутки
Названы снижающие давление продукты
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в центре Москвы
Обновлено вчера в 19:47
Политика
Зеленский рассказал о своих действиях в случае победы на выборах
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, куда отправится в первую очередь, если победит на выборах.
Обновлено вчера в 22:53
Технологии
Специалисты обнаружили в Facebook более 70 групп, предоставляющих незаконные услуги
Поддельные документы и "личности" в свободной продаже За последние несколько месяцев команда специалистов по информационной безопасности Cisco Talos составила список из 74 групп в Facebook, администраторы и члены которых предлагали как минимум неэтичные, а в худшем случае откровенно криминальные услуги.
Обновлено в 03:38
Армия и оружие
В России упало производство самолетов, космических кораблей и ракет
В России упало производство самолетов, космических кораблей и ракет. Подсчеты Росстата приводит РБК.
Обновлено вчера в 04:30
Происшествия
Под Костромой двое детей пропали во время прогулки
Двое маленьких детей пропали в Костромской области, силовики и волонтеры брошены на их поиски.
Обновлено в 03:22
Политика
Вице-спикер Рады требует возбудить против Зеленского уголовное дело
Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».
Обновлено в 00:33
Общество
Одна из немногих, кто не отвернулся: Шойгу о дружбе с Матвиенко
Не отвернулись, а насторожились так. А она была одной из немногих, кто приехал и в больницу, и домой.
Обновлено в 00:51
Футбол
Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым
Обновлено вчера в 16:58
Религия
Православные встречают Благовещение
Обновлено вчера в 17:48
Единоборства
Дмитрий Чудинов проиграл Парзечевскому
Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес
Жена Тиграна Кеосаяна: «Я думала, что буду растить ребенка одна»
Журналистка призналась, что в начале отношений не была уверена в том, что Кеосаян захочет воспитывать с ней общих детей.
Обновлено вчера в 10:30
Политика
Скабеева прокомментировала слухи о своем увольнении с «России-1»
Журналистка и телеведущая телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева посмеялась над слухами о своем увольнении.
Обновлено вчера в 04:50
Футбол
«Монако» вырвал ничью у «Генгама», Головин провел на поле 90 минут
Российский хавбек красно-белых Александр Головин провел на поле 90 минут. "Монако" с 31 очком занимает 17-е место в турнирной таблице.
Обновлено вчера в 15:52
Хоккей
Хоккеист Кучеров впервые в карьере выиграл «Арт Росс Трофи»
Обновлено в 02:00
Наука
Генетики рассказали о разнице между пьянством и алкоголизмом
К развитию алкоголизма, как считают генетики, приводят лишь пять комбинаций — люди никак не могут противостоять потребности выпить.
Обновлено вчера в 13:42