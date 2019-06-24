Футбол
Определились все участники четвертьфинала Кубка АмерикиРБК вчера в 21:24
В четвертьфинале Кубка Америки сыграют победители трех групп — Бразилия, Колумбия и Уругвай, занявшие вторые места — Венесуэла, Аргентина и Чили, а также Перу и Парагвай, оказавшиеся на третьих местах в группах А и С. В заключительных матчах группового этапа сыграли Уругвай — Чили и Япония — Эквадор.
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Бразилия - Парагвай, Венесуэла - Аргентина. Все пары 1/4 финала Кубка Америки
Спорт-Экспрессвчера в 21:10
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