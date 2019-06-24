Футбол

Определились все участники четвертьфинала Кубка АмерикиРБК вчера в 21:24

В четвертьфинале Кубка Америки сыграют победители трех групп — Бразилия, Колумбия и Уругвай, занявшие вторые места — Венесуэла, Аргентина и Чили, а также Перу и Парагвай, оказавшиеся на третьих местах в группах А и С. В заключительных матчах группового этапа сыграли Уругвай — Чили и Япония — Эквадор.
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ПАСЕ отклонила украинские поправки в резолюцию о возвращении России

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