Футбол

Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионовSportbox.RU 06:30

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка Лиги чемпионов, в результате которой стали известны пары 3-го квалификационного раунда.
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«Краснодар» развели с киевским «Динамо» во время жеребьевки ЛЧ

Газета.Ru09:23

«Краснодар» должен был сыграть в ЛЧ с киевским «Динамо». Так решила жеребьевка, но УЕФА все отменил

Sport24.ru06:27

«Краснодар» дебютирует в Лиге чемпионов матчами с «Порту» Зе Луиша, «Спартак» ждет поездка в Швейцарию в рамках Лиги Европы

Матч ТВ07:07

Русакова: я очень соскучилась по Лиге чемпионов

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«Краснодару» во время жеребьевки ЛЧ изначально досталось киевское «Динамо»

Sports.ru07:12

В Ньоне прошла жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы

Советский спорт07:31

«Краснодару» в жеребьевке Лиги чемпионов изначально попало киевское «Динамо»

Спорт-Экспресс06:32
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 12:45, Вашингтон
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Скончался глава МАГАТЭ Юкия Амано

Глава МАГАТЭ Юкия Амано скончался на 73-м году жизни, передает ТАСС.
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Рублев обыграл Гарина и вышел во второй круг турнира в Гамбурге

Рублев сыграет в следующей стадии турнира с победителем пары Каспер Рууд (Норвегия) – Робин Хаасе (Голландия).
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СТС вырезал из фильма «Ограбление по-итальянски» фразу про украинцев

Обновлено в 12:01
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Путин отменил санкции против Эритреи

Президент России Владимир Путин отменил санкции в отношении Эритреи, введенные девять лет назад.
Обновлено в 08:47
Происшествия

В Петербурге убита активистка Елена Григорьева

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Общество

В Краснодаре за день выпала месячная норма осадков

Почти месячная норма осадков выпала в Краснодаре в воскресенье, оказались подтоплены почти 90 дворов, дорог и домов, специалисты круглосуточно откачивают воду, сообщает администрация Краснодара и региональное ГУ МЧС.
Обновлено в 02:03
Происшествия

В московском цирке сорвалась с высоты воздушная гимнастка

В Центре цирковых искусств Москвы во время выступления сорвалась с двухметровой высоты 29-летняя гимнастка Анна Андрюшкова.
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Здоровье

На дооснащение двух нижегородских больниц выделят 43 млн рублей

На дооснащение двух крупнейших нижегородских больниц — областной больницы имени Семашко и больницы №13 в Нижнем Новгороде — федеральный бюджет выделит 43 млн рублей.
Обновлено в 10:54
Происшествия

Более 500 российских туристов застряли в аэропорту в турецкой Анталье

Обновлено в 10:08
Происшествия

Во Франции нашли затонувшую полвека назад подлодку

Обновлено в 08:23
Политика

В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса

Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Политика

США ввели санкции против китайской компании за покупку иранской нефти

США ввели санкции против компании из Китая за покупку иранской нефти, сообщил госсекретарь Майк Помпео.
Обновлено в 12:22
Авто

Названы самые угоняемые машины в РФ

Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России за первые шесть месяцев этого года.
Обновлено вчера в 22:08
Политика

Партия Зеленского лидирует после обработки 42% протоколов

Обновлено в 02:15
Политика

На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ

Сотрудничество Киева с Международным валютным фондом (МВФ) станет «могилой» для рейтинга Владимира Зеленского.
Обновлено в 01:56
Политика

В МИД России прокомментировали выборы в Верховную раду

Итоги парламентских выборов на Украине говорят о том, что народ устал от политики запугивания и террора, которая проводилась предыдущими властями страны, заявили в МИД России.
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Российские продукты собираются приправить саранчой

Эксперты утверждают, что продукты с добавками из саранчи будут полезны хроническим больным гипертонией и атеросклерозом.
Обновлено в 08:30
Гаджеты

Наконец-то стало известно, чем Samsung Galaxy Note10 отличается от Galaxy Note10+

В Сети имеется уже немало подробностей о смартфонах Samsung Galaxy Note10 и Note10+, но до сих пор не было никаких систематизированных данных о том, чем же эти модели все-таки отличаются.
Обновлено в 09:57
Политика

Турчинов заявил о желании украинцев «стать рабами»

Бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что значительная часть украинцев "готова обменять свободу на рабство".
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Адвокат Оксаны Воеводиной: «Люди завидуют их браку»

На днях в СМИ появилась информация о том, что бывший король Малайзии и Оксана Воеводина подали на развод.
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Театры

Теодор Курентзис написал заявление об уходе из Пермского театра

Худрук Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис написал заявление об уходе, в котором просит освободить его от занимаемой должности с 21 августа.
Обновлено в 10:48
Футбол

Экс-футболистка «Ювентуса»: «Нам запрещали комментировать обвинения в адрес Роналду в изнасиловании»

Экс-футболистка «Ювентуса» Петронелла Экрот заявила, что руководство туринского клуба запрещало игрокам и работникам клуба комментировать обвинения в адрес Криштиану Роналду в изнасиловании.
Обновлено в 12:26
Шоу-бизнес

Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле

Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.
Обновлено в 01:30
Общество

Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 12:40
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FINA вынесла предупреждение Хортону из-за бойкота на награждении

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Шоу-бизнес

Дмитрий Хрусталев тайно женился на избраннице

В 2017 году пара впервые вышла в свет и в июле этого года телеведущий повел любимую в загс. Однако все прошло тихо, без лишних изысков.
Обновлено в 00:00
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Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мёртвым

Обновлено 20 июля в 10:59
Шоу-бизнес

Представитель Пелагеи опроверг слухи о ринопластике певицы

Многие поклонники отмечают, что в последнее время Пелагея заметно похудела и стала лучше выглядеть. На днях певице исполнилось 33 года.
Обновлено вчера в 11:39
Политика

Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой

Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.
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Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов

Обновлено в 09:49
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