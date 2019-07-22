Футбол
Определились все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионовЧемпионат 06:31
Состоялась жеребьёвка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20.
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Лига чемпионов: «Краснодару» может достаться «Порту», «Базель», ПСВ, «Олимпиакос» или «Виктория»
Спорт-Экспрессвчера в 17:10
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 17:20, Вашингтон
Происшествия
В парке Горького задержали бегавшего голым мужчину
Обновлено в 15:50
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено вчера в 15:39
Авто
АвтоВАЗ запустил продажи Lada Xray Cross с вариатором
АвтоВАЗ начал продажи кроссовера Lada Xray Cross с бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором), сообщается на сайте компании.
Обновлено в 07:10
Политика
Вакарчук предложил создать закон о «сосуществовании» Украины и России
Украинский музыкант, солист группы «Океан Эльзы» и лидер политической партии «Голос» Святослав Вакарчук предложил создать закон, который сможет регламентировать отношения между Россией и Украиной.
Обновлено в 16:51
Наука
ImageNet-A: датасет, не подвластный искусственному интеллекту
Ученые из Калифорнийского университета в Беркли собрали датасет из почти восьми тысяч картинок, при распознавании которых нейросети ошибаются в 98 случаях из 100.
Обновлено 20 июля в 18:10
Политика
Трамп заявил, что мог бы «выиграть войну в Афганистане за неделю»
Соединённые Штаты могли бы победить в войне в Афганистане за неделю, но это бы «стёрло страну с лица земли» и убило 10 млн человек, заявил американский президент Дональд Трамп журналистам в Белом доме во время встречи с премьером Пакистана Имраном Ханом.
Обновлено в 13:49
Общество
Гарантийный срок эксплуатации дорог в Петербурге увеличат до 12 лет
Как сообщает пресс-служба Смольного, градоначальник пояснил, что претендующим на ремонт магистралей подрядчикам уже предложено увеличить гарантийный срок эксплуатации до 12 лет.
Обновлено в 14:46
Экономика
Western Union ограничила сумму переводов за границу
29 апреля сообщалось, что системы денежных переводов ограничили размер отправки денег в четыре страны: во Вьетнам, Китай и Киргизию можно отправить до 100 тыс. рублей в месяц, в Казахстан — до 150 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 23:36
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов
Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
Обновлено в 09:49
Происшествия
В Коми сошли с рельсов 23 вагона с углем
В Республике Коми на станции "Керки" на участке Кожва - Сосногорск сошли с рельсов 23 вагона с углем.
Обновлено в 02:14
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 12:40
Шоу-бизнес
Дмитрий Хрусталев тайно женился на избраннице
В 2017 году пара впервые вышла в свет и в июле этого года телеведущий повел любимую в загс. Однако все прошло тихо, без лишних изысков.
Обновлено в 00:00
Политика
Команда Зеленского решила провести досрочные местные выборы
Обновлено в 15:35
Армия и оружие
Bloomberg узнал о секретной операции Пентагона в районе Вашингтона
Пентагон проводит секретную операцию в районе Вашингтона, округ Колумбия, с привлечением вертолетов Black Hawk и военнослужащих как действующего, так и резервного состава.
Обновлено в 16:06
Происшествия
В Петербурге убита ЛГБТ-активистка
Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту убийства оппозиционной активистки Елены Григорьевой.
Обновлено в 12:00
Происшествия
В Москве в багажнике черного Porsche нашли избитого заложника
Сотрудники полиции задержали двоих мужчин на Литовском бульваре в Москве, подозреваемых в похищении человека.
Обновлено в 05:54
Происшествия
В Липецке повредили бюст Сталина и атаковали отделение КПРФ
В Липецке группа неизвестных попыталась повредить двери липецкого офиса КПРФ с помощью взрывного устройства и облила монтажной пеной стоящий рядом памятник Сталину.
Обновлено в 11:20
Здоровье
Губернатор осмотрел новое современное оборудование областной больницы
В 2018 и нынешнем году в областную больницу поступила 21 единица современного оборудования на сумму более 150 миллионов рублей.
Обновлено в 09:19
Футбол
Определен соперник «Спартака» в Лиге Европы УЕФА
В третьем отборочном раунде Лиги Европы УЕФА московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном», передает «Интерфакс».
Обновлено в 11:19
Экономика
У россиян рекордно вырос объем свободных денег
Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.
Обновлено в 10:02
Кино
Умер актер комедии «Спортлото-82» Денис Кмит
Киноактер Денис Кмит ушел из жизни в возрасте 59 лет. Он был известен по роли Павла в картине Леонида Гайдая «Спортлото-82».
Обновлено в 05:26
Кино
«Мстители: Финал» стал самым кассовым фильмом в мире
Как сообщает студия Marvel, блокбастер «Мстители: Финал» опередил «Аватар» и стал самым кассовым фильмом в истории (без учета инфляции).
Обновлено вчера в 05:10
Шоу-бизнес
Семенович и Николаев похвалили красный костюм Баскова
Анна Семенович нашла дельным совет Баскова.
Обновлено в 15:37
Происшествия
Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов
Авиакомпания Azur Air направила к месту назначения пассажиров ранее задержанных рейсов в Анталью и Москву, сообщили РБК в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 16:18
Общество
Россияне предложили назвать трассу М-11 «За шавермой-шаурмой»
Название трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург, которую планируется достроить осенью 2019 года, утвердят в конце июля, сообщает госкомпания «Автодор».
Обновлено в 11:04
Путешествия
«Победа» открывает продажу пакетных туров
Лоукостер запустил продажи пакетных туров в тестовом режиме 1 апреля. Тогда полноценный запуск планировался к началу летнего сезона.
Обновлено вчера в 17:06
Кино
Marvel анонсировала четвертую фазу киновселенной
Студия Marvel анонсировала проекты четвертой фазы своей киновселенной. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.
Обновлено вчера в 21:46
Политика
ЦИК Украины обработал треть протоколов
Центризбирком Украины опубликовал промежуточные результаты выборов в Верховную раду по результатам обработки трети протоколов.
Обновлено в 00:42