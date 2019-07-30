Футбол

Определились все пары 3-го квалификационного раунда ЛЧSports.ru 16:01

Сегодня состоялись матчи 2-го квалификационного матча Лиги чемпионов. По их итогам определились пары 3-го квалификационного раунда.
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Определились все пары 3-го квалификационного раунда ЛЧ

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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 22:41, Ашберн
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В Калифорнии потерпел крушение истребитель F/A-18E/F Super Hornet ВМС США, сообщает CNN.
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