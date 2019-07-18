У хозяев мяч забил Якуб Червински. Первый матч между командами завершился вничью - 1:1. БАТЭ прошел в следующий раунд квалификации, где встретится с норвежский "Русенборг". Ранее сообщалось, что белградская "Црвена Звезда" сыграет во втором отборочном раунде Лиги чемпионов.

БАТЭ пробился во второй раунд квалификации Лиги чемпионов

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