Футбол

В Лиге чемпионов определились все пары 2-го раунда квалификацииPravda.Ru 03:17

В среду стали известны все пары 2-го раунде отборочного турнира Лиги чемпионов. Белорусскому БАТЭ достался в соперники норвежский "Русенборг". Первые матчи 2-го раунда состоятся 23 и 24 июля, ответные - 30 и 31 июля.
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БАТЭ вышел во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

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