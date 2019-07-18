В среду стали известны все пары 2-го раунде отборочного турнира Лиги чемпионов. Белорусскому БАТЭ достался в соперники норвежский "Русенборг". Первые матчи 2-го раунда состоятся 23 и 24 июля, ответные - 30 и 31 июля.

В Лиге чемпионов определились все пары 2-го раунда квалификации

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