Футбол
В Лиге чемпионов определились все пары 2-го раунда квалификацииPravda.Ru 03:17
В среду стали известны все пары 2-го раунде отборочного турнира Лиги чемпионов. Белорусскому БАТЭ достался в соперники норвежский "Русенборг". Первые матчи 2-го раунда состоятся 23 и 24 июля, ответные - 30 и 31 июля.
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«Сутьеска» по пенальти обыграла «Слован» и вышла во второй отборочный раунд ЛЧ
Спорт-Экспрессвчера в 17:12
Лига чемпионов. 1-й раунд. Ответные матчи. «Селтик» прошел «Сараево», БАТЭ одолел «Пяст»
Sports.ru16 июля в 05:08
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 12:54, Вашингтон
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 12:54, Вашингтон
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