Сегодня, 17 июля, определились все пары 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

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Политика В Донбассе согласовали бессрочное перемирие Контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе.

Происшествия Пьяный мужчина угрожал взорвать Ярославский вокзал в Москве Правоохранители задержали пьяного мужчину, угрожавшего взорвать Ярославский вокзал в центре Москвы, сообщил РИА Новости в четверг представитель экстренных служб столицы.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.

Армия и оружие Под Калининградом построили арсенал для хранения ракет и боеприпасов Арсенал обеспечит потребности в размещении всех запасов Балтийского флота В Калининградской области завершили строительство арсенала комплексного хранения ракет, артиллерийских боеприпасов и морского подводного оружия.

Происшествия Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23 Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек.

Политика Помощник Зеленского заявил о намерении добиться переговоров с Путиным Команда Владимира Зеленского намерена добиться переговоров с Владимиром Путиным, заявил в интервью изданию LB.ua первый помощник президента Украины Сергей Шефир.

Армия и оружие США исключили продажу Турции F-35 Покупка Турцией российских ЗРК С-400 несовместима с поставками Анкаре новейших американских самолетов F-35, подтвердила в заявлении пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Политика МИД Украины подготовил меры в ответ на решение России по Донбассу «На фоне указанных действий Кремля МИД уже подготовил на рассмотрение СНБО Украины перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины», — указывается в заявлении.

Политика Путин и Лукашенко посетили службу на Валааме Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вечером после посещения Валаама лидеры вернутся в Санкт-Петербург.

Футбол Карпин заявил о готовности возглавить «Зенит» Будучи футболистом, Карпин выступал за «Спартак» с 1990 по 1994 год. Также он тренировал красно-белых и брал с этой командой серебро РПЛ.

Политика Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку — 2» Строительство газопровода и позиция Дании "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Общество В Москве зарегистрирован рекордный спрос на новостройки В Москве перед вступлением в силу новых правил долевого строительства зафиксировано рекордное число сделок с первичным жильем – в июне зарегистрировано 11,7 тысячи договоров долевого участия (ДДУ), сообщило столичное управление Росреестра.

Политика Премьер Саксонии предложил снять санкции с РФ Правильно, что Россия вернула право голоса в Совете Европы, а Германия форсировала строительство газопровода "Северный поток-2".

Происшествия CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.

Политика Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности Американский сенатор от Демократической партии Чак Шумер направил в Федеральное бюро расследований (ФБР) и Федеральную торговую комиссию (FTC) письмо, в котором говорится, что приложение Face App, созданное в России, может быть угрозой для национальной безопасности.

Здоровье Вспышку вируса Эболы назвали ЧС международного масштаба Гебрейесус рассказал, что вспышка этого вируса в Конго может отразиться на мире, так как она представляет чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.

Происшествия Главу магаданской «Юнармии» уволили за домогательства к школьнице Главу магаданского отделения «Юнармии» и специалиста по работе с молодежью Павла Подпорина уволили за домогательства к школьнице, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Политика Найдены новые доказательства существования тайной тюрьмы в Мариуполе ИА «Ореанда-Новости» Журналисты информационного агентства «РИА Новости» сообщили об обнаружении новых документальных доказательств существования тайной тюрьмы в аэропорту города Мариуполя (Украина).