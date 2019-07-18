Футбол
Определились все пары 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионовЧемпионат вчера в 16:59
Сегодня, 17 июля, определились все пары 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
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«Селтик» победил «Сараево» и сыграет во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов
Советский спортвчера в 16:57
Лига чемпионов. 1-й раунд. Ответные матчи. «Селтик» прошел «Сараево», БАТЭ одолел «Пяст»
Sports.ru16 июля в 05:08
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:18, Вашингтон
Политика
В Донбассе согласовали бессрочное перемирие
Контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе.
Обновлено вчера в 13:44
Происшествия
Пьяный мужчина угрожал взорвать Ярославский вокзал в Москве
Правоохранители задержали пьяного мужчину, угрожавшего взорвать Ярославский вокзал в центре Москвы, сообщил РИА Новости в четверг представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты
В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено вчера в 15:38
Армия и оружие
Под Калининградом построили арсенал для хранения ракет и боеприпасов
Арсенал обеспечит потребности в размещении всех запасов Балтийского флота В Калининградской области завершили строительство арсенала комплексного хранения ракет, артиллерийских боеприпасов и морского подводного оружия.
Обновлено вчера в 13:06
Происшествия
Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23
Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек.
Обновлено в 04:50
Происшествия
В Магадане задержали наркокурьера с партией героина в желудке
В Магадане задержан наркокурьер, перевозивший в желудке партию героина.
Обновлено в 03:47
Политика
Помощник Зеленского заявил о намерении добиться переговоров с Путиным
Команда Владимира Зеленского намерена добиться переговоров с Владимиром Путиным, заявил в интервью изданию LB.ua первый помощник президента Украины Сергей Шефир.
Обновлено вчера в 23:46
Армия и оружие
США исключили продажу Турции F-35
Покупка Турцией российских ЗРК С-400 несовместима с поставками Анкаре новейших американских самолетов F-35, подтвердила в заявлении пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
Обновлено вчера в 14:56
Политика
МИД Украины подготовил меры в ответ на решение России по Донбассу
«На фоне указанных действий Кремля МИД уже подготовил на рассмотрение СНБО Украины перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины», — указывается в заявлении.
Обновлено в 04:15
Гаджеты
В сети появилось видео с реальными макетами iPhone 11
Обновлено вчера в 07:09
Политика
Путин и Лукашенко посетили службу на Валааме
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вечером после посещения Валаама лидеры вернутся в Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 08:56
Футбол
Карпин заявил о готовности возглавить «Зенит»
Будучи футболистом, Карпин выступал за «Спартак» с 1990 по 1994 год. Также он тренировал красно-белых и брал с этой командой серебро РПЛ.
Обновлено в 04:19
Политика
Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку — 2»
Строительство газопровода и позиция Дании "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Обновлено вчера в 18:14
Общество
В Москве зарегистрирован рекордный спрос на новостройки
В Москве перед вступлением в силу новых правил долевого строительства зафиксировано рекордное число сделок с первичным жильем – в июне зарегистрировано 11,7 тысячи договоров долевого участия (ДДУ), сообщило столичное управление Росреестра.
Обновлено вчера в 03:00
Экономика
Компания Бориса Йордана станет мировым лидером на рынке марихуаны
Как заявили в Curaleaf, объединенная компания станет лидером рынка.
Обновлено вчера в 17:24
Происшествия
Водитель «Приоры» убил в Саратове пешехода на «зебре» и впечатался в троллейбус. Видео
В Саратове 22-летний водитель разогнался на встречной полосе, насмерть сбил пешехода на "зебре" и разбил машину об троллейбус.
Обновлено в 03:41
Политика
Премьер Саксонии предложил снять санкции с РФ
Правильно, что Россия вернула право голоса в Совете Европы, а Германия форсировала строительство газопровода "Северный поток-2".
Обновлено в 03:14
Футбол
Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева
Обновлено в 03:47
Происшествия
CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии
Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.
Обновлено вчера в 17:18
Политика
Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности
Американский сенатор от Демократической партии Чак Шумер направил в Федеральное бюро расследований (ФБР) и Федеральную торговую комиссию (FTC) письмо, в котором говорится, что приложение Face App, созданное в России, может быть угрозой для национальной безопасности.
Обновлено в 01:45
Технологии
Появилось видео испытаний беспилотника-огнемета
Обновлено в 04:42
Здоровье
Вспышку вируса Эболы назвали ЧС международного масштаба
Гебрейесус рассказал, что вспышка этого вируса в Конго может отразиться на мире, так как она представляет чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия
Главу магаданской «Юнармии» уволили за домогательства к школьнице
Главу магаданского отделения «Юнармии» и специалиста по работе с молодежью Павла Подпорина уволили за домогательства к школьнице, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 04:10
Политика
Найдены новые доказательства существования тайной тюрьмы в Мариуполе
ИА «Ореанда-Новости» Журналисты информационного агентства «РИА Новости» сообщили об обнаружении новых документальных доказательств существования тайной тюрьмы в аэропорту города Мариуполя (Украина).
Обновлено вчера в 04:37
Кино
Актера Валерия Афанасьева экстренно госпитализировали в Москве
Обновлено в 04:21
Политика
В офисе Зеленского заявили, что им не нужен Медведчук
Первый помощник украинского лидера Владимира Зеленского Сергей Шефир рассказал, что в администрации президента не нуждаются в Викторе Медведчуке и пытаются всячески от него отстраниться.
Обновлено в 03:52
Космос
Ракету с «Союзом МС-13» установили на стартовый стол на Байконуре
В четверг, 18 июля, ракета-носитель "Союз-ФГ" установлена на стартовый стол космодрома Байконур в Казахстане.
Обновлено в 04:53