Определились все команды, которые сыграют в РПЛ в следующем сезонеБомбардир.ру вчера в 13:48

Сегодня завершились ответные стыковые матчи за право участия в РПЛ. По итогам этих встреч «Уфа» и «Крылья Советов» сохранили право участия в Премьер-лиге. Ранее в РПЛ вышли «Тамбов» и «Сочи».

Определились все команды, которые сыграют в РПЛ в следующем сезоне

Спорт день за днем

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Политика Трамп назвал мэра Лондона неудачником Президент США Дональд Трамп назвал работу мэра Лондона Садика Хана ужасной и призвал его бороться с преступностью.

Экономика «Газпром» стал самой дорогой компанией в России «Газпром» стал лидером по рыночной капитализации на российском фондовом рынке, согласно данным Мосбиржи.

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Хоккей «Салават Юлаев» заключил контракт с Никитой Сошниковым «Салават Юлаев» заключил двухлетний контракт с форвардом Никитой Сошниковым, права на которого клуб получил после обмена со СКА, отдав взамен права на форварда Владимира Ткачёва, информирует официальный сайт КХЛ.

Шоу-бизнес Максим Галкин назвал ложью информацию о строительстве дома на Кипре Телеведущий Максим Галкин опроверг информацию о том, что он строит особняк на Кипре, назвав статью об этом ложью.

Транспорт В Москве перекроют несколько улиц из-за празднования Ураза-байрама Движение на некоторых улицах Москвы будет ограничено или перекрыто 4 июня из-за празднования Ураза-байрама, сообщил департамент транспорта Москвы в Twitter.

Спорт России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио России оказалась перед угрозой отстранения от участия в Олимпиаде-2020, которая пройдет в Токио.

Транспорт Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.

Шоу-бизнес Галина Польских винит себя в трагедии, которая случилась с ее внуком У Галины Польских от двух браков появились дочери – Ирада и Мария. Последняя подарила актрисе внука, в котором она просто не чает души.

Футбол Фанат «Ливерпуля» пропал в Мадриде после финала Лиги чемпионов Болельщик «Ливерпуля» Макоули Нигас пропал после финального матча Лиги чемпионов, в котором его команда победила «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0. Как сообщает Plymouth Live, 23-летний фанат отправился в столицу Испании вместе со своим отцом.

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Общество Школьники пишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку Сегодня, 3 июня, выпускники сдают самый массовый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Экзамен напишут 674 тысячи участников.

Авто Lada Vesta SW Cross стал полицейским автомобилем в Словакии Муниципальная полиция небольшого городка Гуменне на востоке Словакии пополнила свой автопарк российским универсалом Lada Vesta SW Cross.

Происшествия «Уралхим» признан потерпевшим в новом уголовном деле «Тольяттиазота» В свою очередь, в сделанном сегодня заявлении «Тольяттиазот» сообщает, что считает возбуждение нового уголовного дела в отношении бывших руководителей компании «Тольяттиазот» и связанных с ним лиц, арест председателя правления «Тольяттихимбанка» по данному делу и сделанное компанией «Уралхим» заявление заранее спланированной при участии правоохранительных органов акцией.

Футбол Instagram заблокировал аккаунт модели, выбежавшей на поле в финале ЛЧ Финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" был прерван из-за Волански, выбежавшей на поле в середине первого тайма.