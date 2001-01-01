Футбол

Определились все команды, которые сыграют в РПЛ в следующем сезонеБомбардир.ру вчера в 13:48

Сегодня завершились ответные стыковые матчи за право участия в РПЛ. По итогам этих встреч «Уфа» и «Крылья Советов» сохранили право участия в Премьер-лиге. Ранее в РПЛ вышли «Тамбов» и «Сочи».
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Стали известны участники сезона 2019/2020 РПЛ

Коммерсантъвчера в 12:09

Стали известны все команды, которые сыграют в РПЛ в сезоне-2019/20

Матч ТВвчера в 12:07

Определились все клубы-участники РПЛ сезона 2019/20

Спорт-Экспрессвчера в 12:12

Стали известны все участники сезона-2019/20 Российской премьер-лиги

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Знаем всех участников РПЛ 2019/20. Чего от них ждать?

Soccer.ruвчера в 12:33

Стали известны все команды, которые сыграют в РПЛ в сезоне-2019/20

Sportbox.RUвчера в 12:07

Стал известен полный состав участников РПЛ сезона-2019/20

Спорт день за днемвчера в 12:07
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Охота за танками: уничтожение Т-34-85 и Т-55 сняли на видео в Йемене

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Авто

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Трамп назвал мэра Лондона неудачником

Президент США Дональд Трамп назвал работу мэра Лондона Садика Хана ужасной и призвал его бороться с преступностью.
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Политика

Депутат Рады прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове

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Зеленский сообщил о новых решениях по урегулированию в Донбассе

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Установлены участники драки, в которой был убит спецназовец ГРУ

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«Газпром» стал самой дорогой компанией в России

«Газпром» стал лидером по рыночной капитализации на российском фондовом рынке, согласно данным Мосбиржи.
Обновлено в 05:23
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Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, будет ли разрешено американскому инвестору Майклу Калви, находящемуся под домашним арестом, принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в конце недели.
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«Салават Юлаев» заключил контракт с Никитой Сошниковым

«Салават Юлаев» заключил двухлетний контракт с форвардом Никитой Сошниковым, права на которого клуб получил после обмена со СКА, отдав взамен права на форварда Владимира Ткачёва, информирует официальный сайт КХЛ.
Обновлено в 05:33
Культура

В Израиле умер последний участник восстания в концлагере «Собибор»

В Израиле умер последний участник восстания в концлагере «Собибор» 96-летний Семен Розенфельд.
Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес

Максим Галкин назвал ложью информацию о строительстве дома на Кипре

Телеведущий Максим Галкин опроверг информацию о том, что он строит особняк на Кипре, назвав статью об этом ложью.
Обновлено в 06:29
Происшествия

ГУМ и Красную площадь эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Посетителей вывели из ГУМа из-за сообщения о заложенной бомбе, передает корреспондент "Ъ".
Обновлено в 06:54
Транспорт

В Москве перекроют несколько улиц из-за празднования Ураза-байрама

Движение на некоторых улицах Москвы будет ограничено или перекрыто 4 июня из-за празднования Ураза-байрама, сообщил департамент транспорта Москвы в Twitter.
Обновлено в 03:36
Спорт

России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио

России оказалась перед угрозой отстранения от участия в Олимпиаде-2020, которая пройдет в Токио.
Обновлено вчера в 04:19
Транспорт

В Москве открыли первый участок Некрасовской линии метро

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Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Политика

Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского

Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес

Галина Польских винит себя в трагедии, которая случилась с ее внуком

У Галины Польских от двух браков появились дочери – Ирада и Мария. Последняя подарила актрисе внука, в котором она просто не чает души.
Обновлено в 05:00
Футбол

Фанат «Ливерпуля» пропал в Мадриде после финала Лиги чемпионов

Болельщик «Ливерпуля» Макоули Нигас пропал после финального матча Лиги чемпионов, в котором его команда победила «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0. Как сообщает Plymouth Live, 23-летний фанат отправился в столицу Испании вместе со своим отцом.
Обновлено в 04:22
Экономика

Минпромторг собрался распространить систему tax free по всей России

Минпромторг планирует распространить систему tax free на всю территорию РФ, сообщил глава ведомства Денис Мантуров на Неделе российского ритейла, открывшейся в понедельник в Москве.
Обновлено в 06:36
Общество

Школьники пишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку

Сегодня, 3 июня, выпускники сдают самый массовый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Экзамен напишут 674 тысячи участников.
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Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

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Lada Vesta SW Cross стал полицейским автомобилем в Словакии

Муниципальная полиция небольшого городка Гуменне на востоке Словакии пополнила свой автопарк российским универсалом Lada Vesta SW Cross.
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«Уралхим» признан потерпевшим в новом уголовном деле «Тольяттиазота»

В свою очередь, в сделанном сегодня заявлении «Тольяттиазот» сообщает, что считает возбуждение нового уголовного дела в отношении бывших руководителей компании «Тольяттиазот» и связанных с ним лиц, арест председателя правления «Тольяттихимбанка» по данному делу и сделанное компанией «Уралхим» заявление заранее спланированной при участии правоохранительных органов акцией.
Обновлено в 02:00
Общество

Во ФСИН пообещали уволить «крыс» после банкета в орловской колонии

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Футбол

Instagram заблокировал аккаунт модели, выбежавшей на поле в финале ЛЧ

Финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" был прерван из-за Волански, выбежавшей на поле в середине первого тайма.
Обновлено вчера в 20:24
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Онлайн-торговля в России выросла до рекордных ₽1,66 трлн

За счет чего объем онлайн-торговли резко вырос и что ожидать по итогам 2019 года — в материале РБК Pro.
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Ежедневное употребление кофе признали безопасным для сердца

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Новосельцев болел против сборной России на ЧМ-2018 по футболу

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Происшествия

Томские полицейские обстреляли «Ниву» с подростком за рулем

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, за рулем машины находился подросток.
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