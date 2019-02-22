Футбол

Определились все команды 1/8 финала Лиги ЕвропыRT на русском вчера в 17:04

По итогам матчей 1/16 финала определились все участники стадии 1/8 финала Лиги Европы.
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Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы, 22 февраля 2019, онлайн-трансляция

Чемпионат06:00

«Зенит» и «Краснодар» не сыграют с киевским «Динамо» в 1/8 финала ЛЕ

Газета.Ruвчера в 23:37

Стали известны все участники 1/8 финала Лиги Европы

Советский спортвчера в 17:11

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Прямая трансляция, смотреть онлайн. Начало — в 15:00

Sport24.ru04:59

Российские клубы не сыграют с киевским «Динамо»

Sport.ru00:43

Жеребьевка 1/8 финала ЛЕ начнется в 15:00. «Зенит» и «Краснодар» разведут с киевским «Динамо»

Sports.ru02:30

Атем Бен Арфа: «Надеюсь, теперь „ПСЖ“ и „Лион“ выйдут в 1/4 финала Лиги чемпионов»

Спорт-Экспрессвчера в 18:17
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Происшествия

Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства

Обновлено вчера в 14:59
Происшествия

В Новосибирске арестовали замдиректора медцентра им. Мешалкина

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что в центре имени Мешалкина 20 февраля прошли обыски в рамках возбужденного уголовного дела о хищении более 1,3 миллиарда рублей и легализации доходов, полученных преступных путем в 2015-2018 годах.
Обновлено в 04:31
Происшествия

Устроившего самосуд над пятиклассником мужчину задержали в Приморье

Следственные органы задержали мужчину, устроившего самосуд над пятиклассником вместе с другими родителями в Приморском крае.
Обновлено в 03:04
Происшествия

Boeing 737 задел хвостом ВПП во Внуково

"Экспертам предстоит оценить техническое состояние лайнера, прежде чем допустить его к новым полетам", - сказал источник.
Обновлено в 03:20
Происшествия

В московском метро безбилетник ранил ножом контролера

Неизвестный нанес ножевое ранение контролеру на станции "Кузьминки" московского метро, преступник скрылся, ведется поиск, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 05:49
Футбол

Александр Дюков избран новым президентом РФС

Президентом Российского футбольного союза (РФС) на четырехлетний срок избран Александр Дюков. Внеочередная конференция РФС прошла в Москве.
Обновлено в 04:25
Культура

Порошенко назвал Малевича великим «украинским» художником

Президент Украины Пётр Порошенко приписал русского художника-авангардиста Казимира Малевича к украинским живописцам.
Обновлено в 05:08
Происшествия

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в Эквадоре

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло на востоке Эквадора недалеко от границы с Перу.
Обновлено в 05:54
Общество

Шаманы сожгли пять верблюдов «для укрепления России»

Обновлено вчера в 19:49
Футбол

ФИФА запретила «Челси» регистрировать новичков на два трансферных окна

В два ближайших трансферных окна синие не смогут регистрировать новых футболистов.
Обновлено в 04:41
Политика

В России из судебных залов могут исчезнуть кабины для обвиняемых

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о запрете клеток для обвиняемых в залах судов, сообщается 22 февраля на сайте правительства РФ.
Обновлено в 04:54
Политика

В Кремле объяснили падение телерейтинга послания президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал падение числа телезрителей, которые посмотрели послание Владимира Путина Федеральному собранию.
Обновлено в 05:10
Происшествия

ТАСС: в Москве в больнице №52 проходят обыски

По словам собеседника агентства, в больницы происходит выемка документов, а подозреваемыми является руководство медицинского учреждения: главврач Мария Лысенко, ее заместители Мария Симакова и Владимир Сморчок.
Обновлено в 05:55
Политика

Лукашенко предупредил об ответе на размещение ракет США в Европе

России и Белоруссии придётся думать об ответных мерах, если США разместят ракеты средней и меньшей дальности в Европе, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Обновлено в 05:12
Кино

Семья Майкла Джексона подала иск на $100 млн телеканалу HBO

Обновлено вчера в 20:50
Спорт

Устюгова дисквалифицировали за инцидент с Клебо на ЧМ по лыжным гонкам

Обновлено вчера в 13:34
Происшествия

В Кирове в одной из квартир обнаружено тело 3-летнего ребенка

Обновлено вчера в 03:31
Политика

ЕСПЧ не удовлетворил запрос Украины по инциденту в Керченском проливе

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не удовлетворил запрос Киева о применении новых обеспечительных мер по делу о задержании кораблей ВМС Украины в Керченском проливе, сообщил российский Минюст.
Обновлено в 04:16
Экономика

Путин запретил взыскание долгов с пенсий и пособий

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете взыскания долгов с социальных выплат.
Обновлено вчера в 10:49
Армия и оружие

В России впервые с 2015 года присвоено звание генерала армии

Президент России Владимир Путин присвоил звание генерала армии главкому Сухопутных войск Олегу Салюкову.
Обновлено в 06:05
Происшествия

Путин поручил разобраться в ситуации с косатками в Приморье

Президент России Владимир Путин дал поручение Генпрокуратуре провести проверку в связи с ситуацией с косатками и белухами в бухте Средняя Приморского края.
Обновлено в 03:30
Политика

Путин поручил поддержать музыку молодежи

Президент России Владимир Путин поручил разработать меры государственной поддержки популярной молодежной музыки.
Обновлено в 04:17
Политика

Кремль не считает критической ситуацию в КЧР из-за Арашуковых

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уверен, что ситуация в регионе не критическая, передает "Интерфакс".
Обновлено в 05:53
Космос

«Роскосмос» объявил о штатном пуске ракеты со спутником Egyptsat-A

Обновлено вчера в 13:34
Экономика

Более 4 млн граждан РФ получат социальные доплаты к пенсиям

Увеличение социальных доплат к пенсиям в Российской Федерации по поручению главы государства затронет порядка 4 млн человек.
Обновлено вчера в 12:04
Экономика

Росфинмониторинг оценил размер теневой экономики в России в 20% ВВП

Издание допускает, что резкое сокращение теневой экономики в 2017 г. связано, в том числе, и с изменением методики Росфинмониторинга, который перестал учитывать некоторые показатели при подсчетах.
Обновлено вчера в 23:50
Армия и оружие

США разрабатывают новую стратегию ведения войны против России и Китая

Обновлено вчера в 23:46
Происшествия

Тюменские врачи провели операцию пациентке без наркоза

В Тюмени в приемной травматологического отделения ОКБ № 2 женщине провели операцию на колене, не дожидаясь действия обезболивающего.
Обновлено вчера в 12:32
Футбол

Фанаты «Спартака» бойкотируют матч с «Краснодаром» в 18-м туре РПЛ

Объединение болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» намерено бойкотировать домашний матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» из-за действий контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) и самого клуба.
Обновлено в 04:45
Политика

МИД потребовал разъяснений от The Times из-за работы сотрудницы в РФ

Министерство иностранных дел РФ потребовало от редакции британского издания The Times разъяснений из-за нелегальной работы журналиста в Москве.
Обновлено в 06:02
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