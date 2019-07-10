Футбол

Определились все четвертьфинальные пары Кубка Африки по футболуКрасная весна 03:01

По завершении всех матчей 1/8 финала Кубка африканских наций по футболу стали известны все пары четвертьфинала турнира, 9 июля сообщается на сайте турнира. Матчи ¼ финала пройдут 10 и 11 июля.
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Нигерия — ЮАР. Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Кубка Африки 10 июля 2019 года

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Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка Африки

Матч ТВвчера в 17:50
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 04:55, Вашингтон
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