Футбол
Определились все четвертьфинальные пары Кубка Африки по футболуКрасная весна 03:01
По завершении всех матчей 1/8 финала Кубка африканских наций по футболу стали известны все пары четвертьфинала турнира, 9 июля сообщается на сайте турнира. Матчи ¼ финала пройдут 10 и 11 июля.
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