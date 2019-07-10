Футбол

Определились все четвертьфинальные пары Кубка Африки по футболуКрасная весна 03:01

По завершении всех матчей 1/8 финала Кубка африканских наций по футболу стали известны все пары четвертьфинала турнира, 9 июля сообщается на сайте турнира. Матчи ¼ финала пройдут 10 и 11 июля.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Определились все четвертьфиналисты Кубка Африки

Soccer.ruвчера в 18:09

Стали известны все пары 1/4 финала Кубка африканских наций

Sport24.ruвчера в 17:48

Нигерия – ЮАР, Мадагаскар – Тунис и другие пары 1/4 финала Кубка Африки

Спорт-Экспрессвчера в 19:16

Определились все участники 1/4 финала Кубка Африки

Sport.ruвчера в 18:13

КАН-2019. Определились все пары 1/4 финала

Bookmaker-ratings.ru01:30

Кот-д’Ивуар сыграет с Алжиром в 1/4 финала Кубка Африки и другие пары

Sports.ruвчера в 17:58

Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка Африки

Матч ТВвчера в 17:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 10:56, Ашберн
Политика

Госдума не отменит призыв к санкциям против Грузии после слов Путина

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что нижняя палата парламента не будет отзывать свое заявление с призывом ввести меры против Грузии после слов президента Владимира Путина.
Обновлено в 09:45
Общество

Протоиерей РПЦ объяснил свои слова об умственных способностях женщин

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов объяснило свое высказывание о «слабом уме» женщин.
Обновлено вчера в 12:59
Политика

Путин на GMIS сравнил отказ от ядерной энергии с возвращением к шкурам и пещерам

Президент России Владимир Путин сравнил отказ от ядерной энергетики в пользу альтернативных источников энергии с желанием облачиться в шкуры и переселиться в пещеры .
Обновлено в 08:37
Политика

Порошенко на своем митинге устроил интерактив

На предвыборном митинге сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко в Прикарпатье было записано видео выступления политика, которое стало вирусным из-за необычной для него манеры агитации.
Обновлено в 10:39
Происшествия

Фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ стало в два раза больше

В деле сотрудников ФСБ России, подозреваемых в хищении более 100 миллионов рублей, появились восемь новых фигурантов.
Обновлено в 08:56
Происшествия

В российском детском лагере отравилась почти половина детей

Обновлено в 09:36
Политика

Студентке стало плохо на встрече с Путиным

Обновлено в 10:45
Политика

Украинцы пытаются попасть в Крым по недействительным паспортам

Российские пограничники отмечают увеличение количества украинцев, пытающихся въехать в Крым по недействительным паспортам.
Обновлено в 06:30
Происшествия

В офисе «Красного и белого» проводятся обыски

Правоохранительные органы и сотрудники Федеральной налоговой службы России (ФНС) проводят обыски в головном офисе сети «Красное и белое» в Челябинске, сообщил «Ведомостям» представитель ритейлера.
Обновлено в 07:06
Экономика

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Происшествия

В Крыму на пляж вынесло утопленника с гирей на теле

Обновлено в 06:16
Политика

Курс грузинского лари обновил антирекорд

Национальный банк Грузии к настоящему времени не установил новый обменный курс: по данным регулятора, $1 можно приобрести за 2,83 лари.
Обновлено в 09:39
Наука

Быстрое укорочение теломер сократило продолжительность жизни

Именно длина теломер помогла испанским научным сотрудникам национального центра исследования рака предсказать продолжительность жизни у позвоночных.
Обновлено в 02:49
Происшествия

Крыша музыкального театра горит в Ростове-на-Дону

Крыша Ростовского государственного музыкального театра горит в Ростове-на-Дону, пострадавших нет, сообщил ТАСС художественный руководитель - гендиректор театра Вячеслав Кущев.
Обновлено в 10:32
Политика

Путин уличил власти Грузии в незнании истории

Как считает Путин, сегодняшним властям Грузии было бы очень полезно подучить собственную историю, а именно, «историю отношений с народами Абхазии и Южной Осетии», а если этого не произойдет, то и отношения с Россией им вряд ли удастся наладить.
Обновлено в 10:16
Технологии

Дизайнеров Нацбанка Украины заподозрили в воровстве шрифта для новой купюры

Дизайнеры Нацбанка Украины использовали пиратский шрифт для изготовления новой купюры в 1000 гривен, чем нарушили авторские права.
Обновлено в 07:10
Кино

Опубликован рейтинг суперзлодеев из вселенной «Мстителей»

Обновлено в 05:53
Политика

Кадыров назвал оскорбившего Путина грузинского журналиста мразью

Обновлено вчера в 17:29
Общество

В России упростили процедуру получения инвалидности

Помимо прочего, документ дает людям с инвалидностью право на бесплатную парковку в разных регионах России.
Обновлено в 08:22
Политика

МИД Эстонии осудил салют в честь 75-летия освобождения Таллина

Организация в России фейерверка в честь 75-летия освобождения Таллина является провокационным шагом.
Обновлено в 10:11
Футбол

«Краснодар» представил необычную форму на новый сезон

Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес

Звезду «Дом-2» Марго Овсянникову избил турецкий бизнесмен

Овсянникова призналась, что ее роман с турецким бизнесменом развивался стремительно, однако до свадьбы дело не дошло.
Обновлено в 07:55
Авто

Стартовали продажи Renault Dokker Stepway в РФ

Дилеры Renault в России начали продажи нового грузопассажирского фургона Renault Dokker Stepway.
Обновлено в 06:59
Наука

Моляры с тремя корнями достались жителям Азии от денисовцев

Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес

Почему Лена Катина никогда не показывает своего 4-летнего сына

Бывшая «татушка» объяснила, почему не делится фотографиями сына в соцсетях.
Обновлено в 09:50
Происшествия

В Екатеринбурге за пикет перед Путиным задержали депутата

Обновлено в 10:41
Происшествия

Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено в 09:27
Происшествия

Автомобиль Кокорина эвакуировали за неправильную стоянку

Автомобиль, принадлежащий бывшему нападающему сборной России Александру Кокорину, эвакуировали в Москве за неправильную стоянку.
Обновлено в 10:44
Происшествия

ТАСС: SSJ 100 «Аэрофлота» сел в Шереметьево с неисправностью

Самолет выполнял рейс SU 1231 Уфа—Москва. Напомним, 5 мая в Шереметьево потерпел крушение SSJ 100, также принадлежащий «Аэрофлоту».
Обновлено в 08:34
Политика

Симоньян прокомментировала отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление британского МИД о причинах отказа в аккредитации RT и агентства Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
Обновлено в 05:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Бенин
Государство
Государство в Западной Африке. Имеет выход к заливу Бенин Гвинейского залива. На севере граничит с Буркина-Фасо и Нигером, на востоке - с Нигерией, на западе - с Того. Столица - Порто-Ново, однако правительство размещается в Котону, самом крупном городе страны. В административном отношении делится на 12 департаментов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сенегал
Государство
Государство в Западной Африке, к югу от реки Сенегал, по которой страна получила своё название. На западе находится Атлантический океан, страна граничит с Мавританией на севере, Мали - на востоке и Гвинеей и Гвинеей-Бисау - на юге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное