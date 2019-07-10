Футбол

Определились все четвертьфинальные пары Кубка Африки по футболуКрасная весна 03:01

По завершении всех матчей 1/8 финала Кубка африканских наций по футболу стали известны все пары четвертьфинала турнира, 9 июля сообщается на сайте турнира. Матчи ¼ финала пройдут 10 и 11 июля.
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КАН-2019. Определились все пары 1/4 финала

Bookmaker-ratings.ru01:30

Стали известны все пары 1/4 финала Кубка африканских наций

Sport24.ruвчера в 17:48

Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка Африки

Матч ТВвчера в 17:50

Определились все участники 1/4 финала Кубка Африки

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Кот-д’Ивуар сыграет с Алжиром в 1/4 финала Кубка Африки и другие пары

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Нигерия – ЮАР, Мадагаскар – Тунис и другие пары 1/4 финала Кубка Африки

Спорт-Экспрессвчера в 19:16

Сенегал стал главным фаворитом Кубка Африки вместо Египта

Legalbetвчера в 02:55
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 06:25, Вашингтон
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Роскачество проверило бургеры 11 сетевых ресторанов на содержание антибиотиков в мясе котлет.
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Происшествия

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Политика

Премьер Грузии назвал ругань телеведущего в адрес Путина провокацией

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обвинил в провокациях и попытках внести дестабилизацию в стране телеведущего оппозиционной телекомпании "Рустави 2" Георгия Габуния, который в авторской программе допустил нецензурные высказывания в адрес Владимира Путина.
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Футбол

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Политика

Лукашенко обвинил Россию в торможении интеграции

Президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что Россия "тормозит" переговоров по интеграции и призвал выйти на конкретику перед встречей президентов.
Обновлено в 05:16
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МИД Китая потребовал от США отменить поддержку продажи оружия Тайваню

«США должны немедленно отменить план продажи оружия и прекратить военные обмены между США и Тайванем, чтобы избежать дальнейшего ущерба китайско-американским отношениям и стабильности Тайваньского пролива», — сказал официальный представитель министерства Гэн Шуан.
Обновлено в 05:14
Здоровье

В Республике Алтай зафиксирован высокий уровень природной радиации

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Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в России

Депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов, чей доход составил в 2018 году 9,97 млрд рублей, занял первое место в рейтинге 100 богатейших госслужащих и депутатов России, который во вторник опубликован на сайте российского издания Forbes.
Обновлено в 05:36
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Экономика

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Суд выслушал все стороны и признал требования господина Снегирева законными. С Минфина предстоит взыскать 2 млн 152 тыс. 284 руб.
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Президент США Дональд Трамп выразил недовольство работой посла Великобритании в США Кимом Дарроком, отметив, что его администрация отныне не желает иметь с ним дел.
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Вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на проходящий в Киеве саммит Украина-ЕС.
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