Футбол
Определились все четвертьфинальные пары Кубка Африки по футболуКрасная весна 03:01
По завершении всех матчей 1/8 финала Кубка африканских наций по футболу стали известны все пары четвертьфинала турнира, 9 июля сообщается на сайте турнира. Матчи ¼ финала пройдут 10 и 11 июля.
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 06:25, Вашингтон
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В Госдуме обсудят запрет на импорт грузинских вин и воды
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Обновлено вчера в 07:54
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Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
Обновлено 07 июля в 05:50
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Роскачество проверило бургеры 11 сетевых ресторанов на содержание антибиотиков в мясе котлет.
Обновлено в 04:28
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«Рустави 2» отказался увольнять оскорбившего Путина журналиста
Журналист «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в прямом эфире, не будет уволен.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Землетрясение в Калифорнии создало разлом, который виден из космоса
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Политика
Премьер Грузии назвал ругань телеведущего в адрес Путина провокацией
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обвинил в провокациях и попытках внести дестабилизацию в стране телеведущего оппозиционной телекомпании "Рустави 2" Георгия Габуния, который в авторской программе допустил нецензурные высказывания в адрес Владимира Путина.
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Обновлено в 05:51
Политика
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Президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что Россия "тормозит" переговоров по интеграции и призвал выйти на конкретику перед встречей президентов.
Обновлено в 05:16
Армия и оружие
МИД Китая потребовал от США отменить поддержку продажи оружия Тайваню
«США должны немедленно отменить план продажи оружия и прекратить военные обмены между США и Тайванем, чтобы избежать дальнейшего ущерба китайско-американским отношениям и стабильности Тайваньского пролива», — сказал официальный представитель министерства Гэн Шуан.
Обновлено в 05:14
Здоровье
В Республике Алтай зафиксирован высокий уровень природной радиации
По данным республиканского Роспотребнадзора, в зданиях безопасный уровень радиации для человека не превышает 200 Бк/мз.
Обновлено вчера в 08:20
Экономика
Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в России
Депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов, чей доход составил в 2018 году 9,97 млрд рублей, занял первое место в рейтинге 100 богатейших госслужащих и депутатов России, который во вторник опубликован на сайте российского издания Forbes.
Обновлено в 05:36
Авто
Названа точная вместимость бензобака Renault Logan
Журналисты выяснили, сколько на самом деле влезает топлива в бензобак Renault Logan Stepway City.
Обновлено в 05:20
Общество
Райффайзенбанк начал выдавать кредиты через соцсети и мессенджеры
Как устроена выдача кредитов: В соцсетях Райффайзенбанка появился чат-бот, написав которому, можно получить анкету-заявку на кредит.
Обновлено в 02:44
Кино
Шарлиз Терон и Хелен Миррен вернулись в «Форсаж»
Актер Вин Дизель у себя в инстаграме рассказал, что во франшизу "Форсаж" вернутся в роли своих прежних героинь актрисы Хелен Миррен и Шарлиз Терон.
Обновлено в 04:19
Экономика
Назван главный способ кражи денег с банковских карт россиян
Чаще всего мошенники используют приемы социальной инженерии, а не пробелы в защите гаджетов, чтобы красть деньги с банковских карт россиян, пишут "Известия" со ссылкой на данные аналитиков.
Обновлено в 05:20
Политика
Арестованный за госизмену помощник полпреда на Урале передавал за границу информацию с заседаний Совбеза
Разработкой Александра Воробьева, помощника полпреда президента на Урале Николая Цуканова, занимались два года.
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Суд выслушал все стороны и признал требования господина Снегирева законными. С Минфина предстоит взыскать 2 млн 152 тыс. 284 руб.
Обновлено вчера в 21:41
Экономика
У компании отобрали 100 тонн пива за долги
В Томской области судебные приставы арестовали 100 тонн пива у компании с задолженностью по налогам более чем в 100 миллионов рублей.
Обновлено в 05:58
Наука
Моляры с тремя корнями достались жителям Азии от денисовцев
Обновлено в 05:50
Политика
Трамп отказался сотрудничать с послом Великобритании в США
Президент США Дональд Трамп выразил недовольство работой посла Великобритании в США Кимом Дарроком, отметив, что его администрация отныне не желает иметь с ним дел.
Обновлено вчера в 15:56
Авто
Стала известна стоимость лимузина Aurus
В начале этого года обещали назвать стоимость автомобиля и начать его продажи.
Обновлено вчера в 12:51
Общество
Генпрокуратура проверяет сведения об утечке данных клиентов банков
Генеральная прокуратура России организовала проверку информации об утечке данных клиентов трех российских банков.
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Политика
Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина-ЕС
Вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на проходящий в Киеве саммит Украина-ЕС.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия
Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей
Обновлено вчера в 20:41
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Станцию петербургского метро «Девяткино» затопило из-за дождя
Утром во вторник, 9 июля, станцию «Девяткино» петербургской подземки начало заливать водой.
Обновлено в 05:16
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Политика
Зеленский не исключил особого статуса русского языка в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит проблемы с использованием русского языка в Донбассе.
Обновлено вчера в 14:22
Кино
Спин-офф «Большого Лебовски» про Хесуса выйдет в 2020 году
Нынешнее время кажется подходящим для релиза трансгрессивного фильма о глупости людей, которые пробуют, терпят неудачи и пытаются снова понять и постичь загадку женщин, – сказал Туртурро.InterMedia напоминает: Джон давно мечтал снять спин-офф о своём герое из "Большого Лебовски": впервые он заговорил об этом ещё в 2014 году.
Обновлено в 03:15
Футбол
Кинси Волански снова пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки
В финале Кубка Америки Сборная Бразилии победила Перу (3:1).
Обновлено вчера в 18:00