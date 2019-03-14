Футбол

Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионовЧемпионат 18:04

После ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, которые состоялись 13 марта, определились все участники 1/4 финала турнира.
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Стали известны все четвертьфиналисты Лиги чемпионов

Газета.Ru19:51

10 лет назад в Лиге чемпионов тоже было 4 четвертьфиналиста из АПЛ. Хорошо помните ту ЛЧ?

Sports.ru20:10

Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов

Советский спорт18:28

Определились все четвертьфиналисты футбольной Лиги чемпионов

ТАСС18:22

Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов

Чемпионат18:04

Жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов: когда и во сколько

Sport24.ru20:47

Впервые с 2009 года в четвертьфинале Лиги чемпионов сыграют 4 клуба из Англии

Спорт-Экспресс18:09
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Автоспорт

Умер гоночный директор «Формулы-1» Чарли Уайтинг

В преддверии Гран-при Австралии умер гоночный директор ФИА Чарли Уайтинг.
Обновлено в 21:19
Происшествия

Осетинский депутат избил учительницу на глазах у детей

Родители учащихся и сотрудники одной из школ Северной Осетии пожаловались в полицию на местного депутата, который избил учительницу перед малолетними детьми.
Обновлено в 21:09
Политика

МИД Швеции вызвал посла РФ в связи со шпионским скандалом

МИД Швеции вызвал посла России Виктора Татаринцева и потребовал, чтобы один из сотрудников российской дипмиссии покинул страну, передает ТАСС.
Обновлено в 17:59
Происшествия

Несколько лет в Благовещенске онкобольных детей заражали гепатитом С

В онкологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы в Благовещенске в течение нескольких лет более 100 детей заразились гепатитом C. Информацию об этом корреспонденту ИА REGNUM в гематологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы отрицать не стали, однако, от подробных комментариев по данной ситуации отказались.
Обновлено в 22:17
Армия и оружие

В Раде рассказали о «космических» потерях украинской армии

На Украине отмечают участившиеся случаи небоевых потерь в ВСУ.
Обновлено в 14:43
Армия и оружие

Reuters: США испытают ракету сразу после выхода из ДРСМД

Соединенные Штаты намерены провести испытания крылатой ракеты наземного базирования в августе текущего года - в этом месяце Вашингтон намерен выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона, который отказался назвать свое имя.
Обновлено в 20:01
Политика

Наркобарон Коротышка подал в суд на бывшего президента Мексики

Обновлено в 21:27
Политика

В Boeing рекомендовали приостановить полеты 737 MAX

В компании Boeing порекомендовали временно приостановить полеты самолета 737 MAX, чтобы "успокоить общественность о безопасности воздушного судна".
Обновлено в 16:10
Хоккей

Овечкин набрал 1200 очков за карьеру в НХЛ

Обновлено в 02:35
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Больше всего жалоб на сбой в работе Facebook поступило из России, Нидерландов, США, Великобритании и Бразилии, передает НСН.
Обновлено в 17:31
Шоу-бизнес

Состояние Юлии Началовой оценивается как тяжёлое

Обновлено в 04:41
Авто

BMW X6 M назвали самым дорогим в эксплуатации подержанным авто

Владелец подержанного кроссовера BMW X6 M за год тратит на эксплуатацию своего автомобиля в среднем 222,7 тысячи рублей, согласно данным исследования, которое провел сервис "Юла Авто".
Обновлено в 21:22
Политика

Похудеть, чтобы вылечиться, посоветовали диабетикам в Госдуме

Депутат Государственной думы от «Единой России» Николай Герасименко заявил, что больным диабетом для излечения нужно в первую очередь похудеть.
Обновлено в 16:39
Политика

Британский парламент подтвердил позицию против Brexit без сделки

Парламент Великобритании окончательно высказался против выхода Соединенного Королевства из Евросоюза без итогового соглашения, такое заявление парламентарии приняли в среду на голосовании в палате общин.
Обновлено в 16:14
Общество

Forbes опубликовал список богатых российских холостяков

Журнал Forbes опубликовал имена неженатых богачей. В списке российских миллиардеров, который был обновлен на прошлой неделе, 98 человек.
Обновлено в 13:46
Политика

Китай и США вступили в борьбу за контроль над глобальными сетями связи

Американское издание The Wall Street Journal утверждает, что в отношениях между Китаем и США «открылся новый фронт борьбы за контроль над глобальными сетями, обеспечивающими работу интернета».
Обновлено в 21:03
Политика

Власти объявили о полном восстановлении электроснабжения в Венесуэле

Работа электросетей Венесуэлы полностью восстановлена, сообщил министр связи и информации республики Хорхе Родригес в эфире государственного телевидения.
Обновлено в 20:11
Интернет

В мессенджере WhatsApp появится функция поиска по картинкам

Пользователи мессенджера WhatsApp скоро смогут оценить новую функцию, которая позволит им проверять изображения на подлинность, сообщает портал Engadget.
Обновлено в 22:10
Футбол

УЕФА назвала кандидатов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) огласил четырех футболистов, претендующих на звание лучшего игрока недели.
Обновлено в 21:38
Здоровье

Заболеваемость раком в России за последнее десятилетие выросла на 14%

Количество онкологических больных за последние десять лет выросло в России почти на 15%, связано это с увеличением продолжительности жизни и повышением качества диагностики, заявил главный внештатный онколог Министерства здравоохранения, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава, академик РАН Андрей Каприн.
Обновлено в 20:07
Происшествия

СК назвал причину самосуда над пятиклассником в Приморье

В Следственном управлении СК РФ по Приморскому краю заявили, что причиной самосуда над учеником в городе Большой Камень стало бездействие сотрудников школы, где произошел инцидент.
Обновлено в 07:33
Общество

Эксперт рассказал, какие собаки чаще всего кусают людей

Как сообщалось ранее, министерство внутренних дел разработало перечень потенциально опасных собак, выгул которых без намордника и поводка запрещается в любом месте.
Обновлено в 20:28
Армия и оружие

Украинский вице-адмирал признал бесполезность «москитного флота»

На Украине неоднократно заявляли о планах создания "москитного флота", призванного стать ударным потенциалом для флота.
Обновлено в 19:44
Политика

Глава МИД Австрии обсудила с Путиным в Москве международную обстановку

Глава МИД Австрии посетила 11-12 марта с официальным визитом Москву, где провела переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Обновлено в 15:39
Культура

Гусман ответил Ярмольнику на критику КВН

Ярмольник был постоянным членом жюри на играх КВН на протяжении долгого времени, однако несколько лет назад он перестал участвовать в съемках из-за конфликта с Масляковым.
Обновлено в 13:41
Финансы

Стал известен объем просроченных долгов россиян перед МФО

«За январь 2019 года объем просроченной задолженности увеличился еще на 474 миллиона рублей и достиг рекордных 39,9 миллиарда рублей», — уточнил специалист, добавив, что самыми неплатежеспособными оказываются граждане 25-27 лет.
Обновлено в 21:59
Армия и оружие

ВКС России нанесли удар по складу террористов в Идлибе

ВКС по согласованию с Турцией нанесли точечный авиаудар по складу с вооружением и боеприпасами террористов "Хайат Тахрир аш-Шам"* в Идлибе, сообщили в Минобороны.
Обновлено в 13:06
Происшествия

Галкин отреагировал на обвинения в заказе убийства Киркорова

По данным газеты "Коммерсант", дагестанское управление МВД отказало Казуеву в допросе Киркорова, Галкина и Аллы Пугачевой и очных ставках с ними.
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес

Иосифа Кобзона обвинили в домогательствах

Певица Вика Цыганова обвинила Иосифа Кобзона в домогательствах.
Обновлено в 13:13
Интернет

Серьезная уязвимость обнаружена в Windows

Неизвестная ранее уязвимость обнаружена операционной системе Windows.
Обновлено в 21:52
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Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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