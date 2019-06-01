Футбол

Определились все четвертьфиналисты Кубка АмерикиРИА Новости 00:31

Сборная Уругвая обыграла команду Чили и вышла в четвертьфинал Кубка Америки по футболу, который проходит в Бразилии. Встреча группы C, прошедшая в Рио-де-Жанейро, завершилась со счетом 1:0 в пользу уругвайцев, в составе которых на 82-й минуте отличился Эдинсон Кавани.
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Определились все пары 1/4 финала Кубка Америки

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Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Америки

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Известны все четвертьфиналисты Кубка Америки

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Определились все пары ¼ финала Кубка Америки

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Стали известны все четвертьфиналисты Кубка Америки

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Бразилия - Парагвай, Венесуэла - Аргентина. Все пары 1/4 финала Кубка Америки

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Аргентина берет разгон и выходит на Венесуэлу в 1/4 финала Кубка Америки

Спорт день за днем23 июня в 17:45
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Экономика

Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые

Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 02:11
Политика

ПАСЕ проголосовала за возвращение России

Во вторник, 25 июня, депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после почти девятичасового обсуждения приняли резолюцию, позволяющую российской делегации вернуться к работе в ассамблее (118 проголосовали за, 62 — против, еще десять воздержались).
Обновлено вчера в 18:50
Политика

МИД исходит из того, что встреча Путина и Трампа на G20 состоится

Россия исходит из того, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Осаке состоится, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 02:18
Культура

Невыносимый Моргунов: Гайдай поклялся его больше не снимать

Вспоминая годы работы в АПН, где трудилась и Галина Брежнева, писатель Александр Нилин рассказывал, как встретил в фойе Моргунова, к которому приблизилась прелестная скромная девушка.
Обновлено вчера в 11:00
Политика

Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ

Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено вчера в 17:49
Происшествия

Петербургского таксиста подозревают в изнасиловании молодой клиентки

В Приморском районе Санкт-Петербурга сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего таксиста, который подозревается в изнасиловании своей клиентки, сообщают «Невские новости».
Обновлено в 02:27
Политика

МИД Ирана: США своими санкциями закрывают путь дипломатии

США санкциями против руководства Ирана и военачальников навсегда закрывают путь дипломатии с Ираном, заявил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.
Обновлено в 00:18
Происшествия

В Новосибирске таксист избил иллюзиониста за показанный фокус

Новосибирская полиция проверяет информацию об иллюзионисте, которого якобы побил таксист за показанный фокус, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Новосибирской области.
Обновлено вчера в 23:16
Наука

Комары чаще кусают чистых мужчин

Обновлено вчера в 10:39
Космос

SpaceX отложила запуск ракеты Falcon Heavy на три часа

Компания SpaceX перенесла на более позднее время запуск ракеты-носителя Falcon Heavy с 24 спутниками, исследовательской лабораторией и атомными часами на борту.
Обновлено вчера в 21:32
Экономика

Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России

Специалисты заключили, что за последние 10 лет обозначенный средний класс россиян стал терять свою экономическую значимость, став более уязвимым, и снизил расходы на отдых, образование и здравоохранение, при этом нарастив расходы на продукты питания.
Обновлено вчера в 09:16
Спорт

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в Италии

Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Обновлено вчера в 12:37
Космос

Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты

Во время спуска пилотируемого корабля "Союз МС-11" с околоземной орбиты произошла нештатная ситуация.
Обновлено в 00:32
Здоровье

Врач назвала внешние признаки онкологии

Врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина рассказала о внешних признаках онкологии, заметив которые, необходимо обратиться к медикам.
Обновлено вчера в 04:36
Происшествия

В Москве задержали отравившего более 20 человек газировкой мужчину

По данным полиции, задержанный предлагал прохожим в центре столицы угоститься отравленной газировкой.
Обновлено в 02:18
Происшествия

Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Сочи

«В результате ДТП пострадали девять человек, в том числе трое несовершеннолетних», — приводит «РИА Новости» уточнение МВД.
Обновлено вчера в 17:28
Политика

Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил, что собирается уйти в отставку.
Обновлено вчера в 12:11
Политика

В Грузии предложили организовать для россиян шаттлы из Баку и Еревана

Глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили в эфире Первого канала рассказал об инициативе запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для российских туристов после решения Москвы приостановить авиасообщение с Тбилиси.
Обновлено в 00:18
Здоровье

В Петербурге не нашли ни одного чистого водоема для купания

Обновлено в 02:32
Происшествия

Число погибших от взрывов в Казахстане выросло

Обновлено в 00:00
Футбол

Бузова предложила работу Глушакову

Обновлено в 02:10
Политика

Борис Джонсон оценил реакцию Запада на инцидент в Солсбери

Экс-глава Форин оффиса и фаворит борьбы за пост британского премьер-министра Борис Джонсон заявил, что Лондон не ожидал такой солидарности западных стран на дело бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Обновлено в 02:25
Общество

Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета

Обновлено вчера в 20:15
Здоровье

Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Интернет

Почтовый сервис Mail.ru откажется от паролей

Почтовый сервис Mail.ru вводит новые способы входа в почтовый ящик — через одноразовые коды, полученные по СМС или push-уведомление, в перспективе компания планирует полностью отказаться от пароля, сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.
Обновлено в 02:23
Путешествия

Аэропорт Симферополь на треть увеличил число чартерных рейсов

В курортном сезоне 2019 года аэропорт Симферополь благодаря сотрудничеству с крупнейшим российским туроператором обслужит рекордное число чартерных рейсов - 344.
Обновлено в 02:00
Происшествия

ЛНР: ВСУ понесли потери в Донбассе

Обновлено вчера в 16:37
Экономика

У экс-владельца банка «Югра» отсудили 17 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Альфа-банка» к восьми связанным с бывшим владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным компаниям на 16,8 млрд рублей.
Обновлено в 02:49
Кино

Сэмюэлу Л. Джексону не понравилась ошибка на постере «Человека-паука»

Обновлено вчера в 11:42
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Ученые УрФУ решили создать беспохмельное пиво с водорослями

Обновлено в 00:50
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Парагвай
Государство
Государство в Южной Америке, не имеющее выхода к морю. На юге и юго-западе граничит с Аргентиной, на северо-западе - с Боливией, на востоке и северо-востоке - с Бразилией. В переводе с языка гуарани «парагвай» означает «от великой реки» - подразумевается река Парана. Из-за центрального положения в Южной Америке, Парагвай иногда называют «сердцем Америки».
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Кубок Америки по футболу
Футбольный турнир, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ среди национальных сборных стран региона. Первый розыгрыш прошёл в 1910 году, ещё до основания КОНМЕБОЛ, поэтому не был признан официально. Первый признанный турнир прошёл в 1916 году. Позже турнир получил название Чемпионат Южной Америки среди национальных сборных. Таким образом, Кубок Америки является старейшим из существующих международных футбольных турниров, и на 44 года старше своего европейского аналога. В 1975 году турнир получил своё нынешнее название.
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