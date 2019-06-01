Футбол
Определились все четвертьфиналисты Кубка АмерикиРИА Новости 00:31
Сборная Уругвая обыграла команду Чили и вышла в четвертьфинал Кубка Америки по футболу, который проходит в Бразилии. Встреча группы C, прошедшая в Рио-де-Жанейро, завершилась со счетом 1:0 в пользу уругвайцев, в составе которых на 82-й минуте отличился Эдинсон Кавани.
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Бразилия - Парагвай, Венесуэла - Аргентина. Все пары 1/4 финала Кубка Америки
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