Лига чемпионов
Мойка78Определились возможные соперники «Зенита» в Лиге чемпионов
«Зенит» как чемпион России прошлого сезона попадет в первую корзину при жеребьевке и не сыграет на групповой стадии с действующими чемпионами пяти ведущих в УЕФА стран — испанской «Барселоной», английским «Манчестер Сити», итальянским «Ювентусом», немецкой «Баварией» и французским ПСЖ.
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