Лига чемпионов
Нева Спорт«Зенит» узнает соперников по группе в Лиге чемпионов
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019/20 состоится в четверг. Церемония, которая пройдет в зале Grimaldi Forum в Монако, начнется в 20:00 мск. В России с нетерпением будут ждать ее итогов болельщики «Зенита» и «Локомотива».
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 11:36, Вашингтон
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Генпрокурор Украины Луценко написал заявление об отставке
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