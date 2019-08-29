Лига чемпионов

Нева СпортНева Спорт«Зенит» узнает соперников по группе в Лиге чемпионов

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019/20 состоится в четверг. Церемония, которая пройдет в зале Grimaldi Forum в Монако, начнется в 20:00 мск. В России с нетерпением будут ждать ее итогов болельщики «Зенита» и «Локомотива».
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