Лига чемпионов
Российская газета«Зенит» и «Локомотив» узнали соперников в Лиге чемпионов
В Монако прошла жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов. "Зениту" с соперниками повезло, а "Локомотив" ожидает противостояние с "Ювентусом", "Атлетико" и "Байером". Состав участников турнира на этот раз получился впечатляющим, и даже в четвертой корзине оказались сильные команды.
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«Зенит» опубликовал расписание матчей группового этапа Лиги чемпионов со своим участием
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