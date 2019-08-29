Лига чемпионов
РБКОпределились соперники «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов
В Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Петербургский «Зенит» получил в соперники португальскую «Бенфику», французский «Лион» и немецкий «Лейпциг», «Локомотив» осенью сыграет с итальянским «Ювентусом», испанским «Атлетико» и немецким «Байером».
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