Лига чемпионов

РБКРБКОпределились соперники «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов

В Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Петербургский «Зенит» получил в соперники португальскую «Бенфику», французский «Лион» и немецкий «Лейпциг», «Локомотив» осенью сыграет с итальянским «Ювентусом», испанским «Атлетико» и немецким «Байером».
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«Зенит» опубликовал расписание матчей группового этапа Лиги чемпионов со своим участием

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Верховная рада Украины предварительно (в первом чтении) одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.
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Зеленский назначил генпрокурором Украины Рябошапку

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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.
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В Госдуме предложили продлить школьникам летние каникулы до октября

Летние каникулы для школьников и студентов следует продлить до 1 октября, чтобы позволить молодежи подрабатывать или ездить на отдых в сентябре, а соответствующий пилотный проект можно было бы провести в регионах Дальнего Востока, считает депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР), который направил соответствующее предложение вице-премьеру Татьяне Голиковой.
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