В Монако прошла жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов. "Зениту" с соперниками повезло, а "Локомотив" ожидает противостояние с "Ювентусом", "Атлетико" и "Байером". Состав участников турнира на этот раз получился впечатляющим, и даже в четвертой корзине оказались сильные команды.

«Зенит» и «Локомотив» узнали соперников в Лиге чемпионов

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