Лига чемпионов

ТАССТАСС«Зенит» и «Локомотив» представили расписание матчей в Лиге чемпионов

Действующий чемпион России петербургский "Зенит" попал в группу G с командами "Бенфика" (Португалия), "Лион" (Франция) и "Лейпциг" (Германия). В первом туре "Локомотив" 18 сентября в Леверкузене сыграет с "Байером", ответная встреча состоится 26 ноября.
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