Действующий чемпион России петербургский "Зенит" попал в группу G с командами "Бенфика" (Португалия), "Лион" (Франция) и "Лейпциг" (Германия). В первом туре "Локомотив" 18 сентября в Леверкузене сыграет с "Байером", ответная встреча состоится 26 ноября.

«Зенит» и «Локомотив» представили расписание матчей в Лиге чемпионов

Спорт день за днем

Футбол Са Пинту: «Брага» выиграла так, как любит побеждать «Спартак» Главный тренер «Браги» Рикарду Са Пинту прокомментировал игру «Спартака» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

Политика Сущенко этапировали из колонии в Москву Гражданина Украины и журналиста Романа Сущенко, который был осужден в России за шпионаж, привезли из колонии в Москву.

Политика Ученый рассказал, почему Гитлер не смог создать ядерную бомбу Ученый-физик советник директора Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский рассказал о причинах, которые не позволили нацисткой Германии получить ядерные технологии.

Происшествия В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.

Политика Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.

Политика В Госдуме оценили слова Зурабишвили о возобновлении диалога с Россией Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев отреагировал на условия возобновления диалога Грузии и России, названные грузинским президентом Саломе Зурабишвили.

Здоровье Все уволившиеся нижнетагильские хирурги вернулись на работу В Нижнем Тагиле восстановили на работе всех хирургов, которые писали заявления на увольнение.

Политика Рада поддержала назначение Рябошапки генпрокурором Украины Верховная рада Украины поддержала назначение Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора страны по представлению украинского президента Владимира Зеленского.

Армия и оружие Бывшие командиры ФАРК в Колумбии заявили, что снова берутся за оружие Бывшие командиры ФАРК в Колумбии заявили, что снова берутся за оружие и тем самым разрывают мирное соглашение с властями, достигнутое в 2016 году после 50-летней войны.

Происшествия Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.

Футбол У экс-главного тренера сборной Испании Луиса Энрике умерла 9-летняя дочь Ксана Энрике, дочь бывшего главного тренера "Барселоны" и сборной Испании по футболу Луиса Энрике, скончалась в возрасте девяти лет.

Армия и оружие Минобороны Йемена сообщило о погибших от ударов ОАЭ Не менее 300 военнослужащих армии Йемена и гражданских лиц погибли или получили ранения в результате авиаударов самолетов ОАЭ по позициям правительственных войск в южных провинциях страны - Адене и Абьяне, сообщило министерство обороны Йемена.

Политика Премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук Новым премьер-министром Украины стал заместитель главы президентского офиса Алексей Гончарук.

Гаджеты Миллионы людей скачали в Google Play приложения, стремительно разряжающие батарею смартфона Исследователи из фирмы по кибербезопасности Symantec нашли в Google Play два мошеннических приложения с более чем 1,5 миллионами скачиваний.

Происшествия Пропавшую в лесу в Ленобласти шестилетнюю девочку нашли живой Спасатели, полицейские и добровольцы нашли шестилетнюю девочку, которая пропала в лесу в Тосненском районе Ленинградской области, сообщили ТАСС в четверг в региональном ГУ МВД.

Футбол АЗ в овертайме дожал «Антверпен» и вышел в групповой этап Лиги Европы Бельгийский клуб к 75-й минуте остался вдевятером. По сумме двух матчей в групповой раунд вышел АЗ.

Экономика ВЭБ может профинансировать строительство комплекса глубокой переработки углеводородов ВЭБ может профинансировать строительство одного из крупнейших в мире комплексов глубокой переработки углеводородов, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.