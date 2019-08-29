Лига чемпионов
ТАСС«Зенит» и «Локомотив» представили расписание матчей в Лиге чемпионов
Действующий чемпион России петербургский "Зенит" попал в группу G с командами "Бенфика" (Португалия), "Лион" (Франция) и "Лейпциг" (Германия). В первом туре "Локомотив" 18 сентября в Леверкузене сыграет с "Байером", ответная встреча состоится 26 ноября.
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Вести.Ru вчера в 15:02
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РИА Новости 16:52
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