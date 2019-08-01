Футбол

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-ПетербургЦСКА и Краснодар узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы

Первый тур группового этапа Лиги Европы стартует через три недели, 19 сентября.
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Без групп жизни и смерти. «Краснодар» и ЦСКА узнали соперников в Лиге Европы

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Стало известно расписание матчей «Краснодара» на групповом этапе Лиги Европы

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ФК «Краснодар» опубликовал расписание матчей в Лиге Европы

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«Краснодар» начнет выступления в групповом турнире Лиги Европы выездным матчем с «Базелем»

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Новый генпрокурор Украины требует «крови в правовом смысле»

Новый руководитель Генеральной прокуратуры Украины Руслан Рябошапка заявил, что намерен привлекать к ответственности высокопоставленных чиновников и таким способом вернуть максимальный объём украденных активов.
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Минфин США внес в санкционные списки иранский танкер Adrian Darya

США внесли в санкционные списки иранский нефтяной танкер Adrian Darya (Grace 1), ранее покинувший Гибралтар.
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МИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии

Министерство иностранных дел прокомментировало установку Грузией блокпоста на территории Южной Осетии, заявив, что Тбилиси целенаправленно нагнетал напряженность на границе.
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Белорусский концерн "Белнефтехим" заявил о проработке альтернативных схем импорта нефти, поставщиком которой пока является Россия, сообщает "БелТА".
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Источник: «Виннипег» заинтересован в обмене Лайне на Свечникова

В прошедшем регулярном чемпионате 21-летний финн провел 82 матча за «Виннипег» и набрал 50 (30+20) очков.
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Васильева оценила запрет мобильных телефонов в школах

Рекомендации по ограничению мобильных телефонов в школах могут вызвать непонимание со стороны родителей, учеников и учителей.
Российская газета вчера в 14:37
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В Humble Bundle можно бесплатно забрать DiRT Rally для Steam

Магазин Humble Bundle на регулярной основе устраивает раздачи игр для посетителей.
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Глава ФАС предложил уничтожить госкорпорации

Игорь Артемьев убежден в том, что это поспособствует развитию конкуренции в стране.
Живая Кубань вчера в 08:03
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ЦБ утвердил размеры комиссий за быстрые переводы

Совет директоров Банка России утвердил максимальный размер комиссий, которые банки смогут взимать с торгово-сервисных предприятий при оплате товаров и услуг через систему быстрых платежей (СБП).
Коммерсантъ 20:10
Армия и оружие

Эрдоган заявил о переговорах с Россией по поставкам Су-57

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдога заявил о переговорах с Москвой по поставкам российских истребителей Су-57, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:24
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В Гаване за счет РФ отреставрировали купол Капитолия

Интерфакс 15:20
Политика

Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга

Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
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Общество

Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении

Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
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Экономика

В правительстве и Думе не поддержали продление ЕНВД

В правительстве не планируют продлевать действие режима "единого налога на вмененный доход" (ЕНВД), как то предлагал бизнес-омбудсмен Борис Титов, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 04:26
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Вице-премьер Чехии прокомментировал ситуацию с памятником Коневу

История принадлежит историкам, а не политикам, и ситуация с памятником Коневу это лишь подтверждает, написал в пятницу вечером в Twitter первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек.
РИА Новости 15:47
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Google раскрыла хакерскую атаку на iPhone

Эксперты по безопасности Google обнаружили «неизбирательную» хакерскую атаку, которая была нацелена на iPhone в течение как минимум двух лет — были использованы веб-сайты для внедрения вредоносного программного обеспечения для доступа к фотографиям, местоположениям пользователей и другим данным, сообщает AFP.
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Астронавт Майкл Коллинз: жизнь вне Земли существует

Астронавт и летчик Майкл Коллинз, который вместе с товарищами Армстронгом и Олдрином, побывал на Луне, в социальных сетях заявил, что убежден в том, что жизнь в тех или иных формах существует и вне нашей планеты.
Millionaire.ru вчера в 08:29
Технологии

Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter

Хакеры получили несанкционированный доступ к аккаунту в Twitter ее гендиректора Джека Дорси.
Коммерсантъ 17:36
Экономика

Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа

В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.
Газета.Ru 06:05
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Умерла американская актриса Валери Харпер

РЕН ТВ 19:09
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Матчи чемпионата Испании начнутся с минуты молчания

Королевская федерация футбола Испании призывает начать все официальные матчи ближайшего тура в каждом из дивизионов страны с минуты молчания.
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Иркутские ученые открыли новый минерал «фторкарлтонит»

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Apple назначила презентацию новых iPhone на 10 сентября

Apple анонсировала ежегодную презентацию новых продуктов, она пройдет 10 сентября (вторник) с 20:00 по Москве.
Дождь вчера в 13:01
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В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября

Депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября.
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Подростки избили продавцов за отказ продать алкоголь в Петербурге

В Петербурге подростки избили продавцов магазина за то, что те отказались продать им алкоголь.
Газета.Ru 20:32
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Болезни органов зрения и их профилактика

Развивается она вследствие длительных нагрузок на орган зрения, повышения внутриглазного давления и т д. Встречается у детей и взрослых.
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В России подорожает кроссовер Geely Emgrand X7

Компания Geely повысит цену топовой комплектации кроссовера Geely Emgrand X7 с 1 сентября на 35 тысяч рублей.
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В СБУ сообщили, что Россия и Украина перенесли обмен заключенными

В Службе безопасности Украины сообщили, что обмен заключенными между Россией и Украиной в пятницу не состоится.
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Авторы Cyberpunk 2077 показали новый геймплей

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