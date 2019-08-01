Первый тур группового этапа Лиги Европы стартует через три недели, 19 сентября.

ЦСКА и Краснодар узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы

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