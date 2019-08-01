В Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ». «Краснодар» получил в соперники швейцарский «Базель», испанский «Хетафе» и турецкий «Трабзонспор».

Определились соперники «Краснодара» и ЦСКА в Лиге Европы

Общество На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.

Политика МИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии Тбилиси целенаправленно нагнетал напряженность на границе с Южной Осетией в последние месяцы, говорится в комментарии МИД РФ по поводу установки Грузией блокпоста на территории Южной Осетии.

Политика Президент Боливии рассказал о помощи России в тушении пожаров Президент Боливии Эво Моралес заявил, что на следующей неделе российский самолет Ил-76 присоединится к тушению пожаров в латиноамериканской стране.

Гаджеты Google раскрыла хакерскую атаку на iPhone Эксперты по безопасности Google обнаружили «неизбирательную» хакерскую атаку, которая была нацелена на iPhone в течение как минимум двух лет — были использованы веб-сайты для внедрения вредоносного программного обеспечения для доступа к фотографиям, местоположениям пользователей и другим данным, сообщает AFP.

Политика Вице-премьер Чехии прокомментировал ситуацию с памятником Коневу История принадлежит историкам, а не политикам, и ситуация с памятником Коневу это лишь подтверждает, написал в пятницу вечером в Twitter первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек.

Общество Умер друг Шварценеггера Франко Коломбо Экс мистер Олимпия, один из близких друзей актёра Арнольда Шварценеггера Франко Коломбо скончался на 79-м году жизни.

Автоспорт Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Бельгии Пилот итальянской команды Ferrari Шарль Леклер стал лучшим во второй сессии тренировочных заездов в ходе 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Гран-при Бельгии.

Авто Транспортный налог в стране начнут рассчитывать по-другому Рассчитается этот показатель исходя из срока пользования транспортным средством, его мощности и налоговой ставки.

Шоу-бизнес Жена участника «Битвы экстрасенсов» Пахома скончалась от рака Актер, сценарист и звезда проекта «Битва экстрасенсов» Сергей Пахомов опубликовал пост в социальной сети Facebook, в котором рассказал, что его супруга Наталья Почечуева умерла после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Происшествия Украинский пограничник погиб от взрыва в Харьковской области Украинский пограничник погиб в результате взрыва в Харьковской области.

Происшествия В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.

Шоу-бизнес «Пойдем – гульнем»: Пугачева в прозрачной юбке ушла в отрыв с Галкиным Супруг Аллы Пугачевой решил не наряжаться. Максим Галкин выбрал для похода на мероприятие белую футболку и брюки в тон.

Экономика Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.

Политика Туск не приедет в Польшу на 80-летие начала Второй мировой войны Глава Европейского совета Дональд Туск в эфире телеканала TVN24 заявил, что не приедет в Польшу 1 сентября на памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой войны.

Происшествия Американцу Полу Уилану предъявили обвинение в шпионаже Следствие предъявило окончательное обвинение американцу Полу Уилану, которому вменяется шпионаж.

Кино Второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» появился в Сети Американская компания Paramount Pictures опубликовала в Сети новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы».

Армия и оружие Минобороны Японии запросило рекордный бюджет Оборонное ведомство Японии запросило бюджет на следующий финансовый год.