Футбол

РБКРБКОпределились соперники «Краснодара» и ЦСКА в Лиге Европы

В Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ». «Краснодар» получил в соперники швейцарский «Базель», испанский «Хетафе» и турецкий «Трабзонспор».
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