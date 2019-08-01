Футбол
РБКОпределились соперники «Краснодара» и ЦСКА в Лиге Европы
В Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ». «Краснодар» получил в соперники швейцарский «Базель», испанский «Хетафе» и турецкий «Трабзонспор».
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Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Футбол
Ван Дер Сар: «Роналду сказал, что заботится о Де Лигте»
О переходе Де Лигта в «Ювентус» из «Аякса» было объявлено 18 июля.
Sport24.ru 21:36
Политика
МИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
Тбилиси целенаправленно нагнетал напряженность на границе с Южной Осетией в последние месяцы, говорится в комментарии МИД РФ по поводу установки Грузией блокпоста на территории Южной Осетии.
РИА Новости 13:40
Происшествия
В Башкирии найден мертвым пропавший годовалый мальчик
РИА Новости 22:15
Политика
Президент Боливии рассказал о помощи России в тушении пожаров
Президент Боливии Эво Моралес заявил, что на следующей неделе российский самолет Ил-76 присоединится к тушению пожаров в латиноамериканской стране.
РИА Новости 20:30
Футбол
«Реал» согласовал трансфер Фернандеша за 70 миллионов евро
Сообщается, что команды согласовали трансфер 24-летнего португальца за 70 миллионов евро.
Матч ТВ 14:14
Гаджеты
Google раскрыла хакерскую атаку на iPhone
Эксперты по безопасности Google обнаружили «неизбирательную» хакерскую атаку, которая была нацелена на iPhone в течение как минимум двух лет — были использованы веб-сайты для внедрения вредоносного программного обеспечения для доступа к фотографиям, местоположениям пользователей и другим данным, сообщает AFP.
Коммерсантъ 13:38
Политика
Вице-премьер Чехии прокомментировал ситуацию с памятником Коневу
История принадлежит историкам, а не политикам, и ситуация с памятником Коневу это лишь подтверждает, написал в пятницу вечером в Twitter первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек.
РИА Новости 15:47
Общество
Умер друг Шварценеггера Франко Коломбо
Экс мистер Олимпия, один из близких друзей актёра Арнольда Шварценеггера Франко Коломбо скончался на 79-м году жизни.
News.ru 15:59
Автоспорт
Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Бельгии
Пилот итальянской команды Ferrari Шарль Леклер стал лучшим во второй сессии тренировочных заездов в ходе 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Гран-при Бельгии.
RT на русском 11:23
Авто
Транспортный налог в стране начнут рассчитывать по-другому
Рассчитается этот показатель исходя из срока пользования транспортным средством, его мощности и налоговой ставки.
Daily-Motor.Ru 10:12
Шоу-бизнес
Жена участника «Битвы экстрасенсов» Пахома скончалась от рака
Актер, сценарист и звезда проекта «Битва экстрасенсов» Сергей Пахомов опубликовал пост в социальной сети Facebook, в котором рассказал, что его супруга Наталья Почечуева умерла после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.
ФАН 10:41
Происшествия
Украинский пограничник погиб от взрыва в Харьковской области
Украинский пограничник погиб в результате взрыва в Харьковской области.
РБК 21:53
Происшествия
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.
Известия 12:17
Шоу-бизнес
«Пойдем – гульнем»: Пугачева в прозрачной юбке ушла в отрыв с Галкиным
Супруг Аллы Пугачевой решил не наряжаться. Максим Галкин выбрал для похода на мероприятие белую футболку и брюки в тон.
Дни.ру 14:28
Общество
Чего следует опасаться некоторым знакам Зодиака в сентябре
В сентябре Овнам следует опасаться непредвиденных расходов.
Московский Комсомолец вчера в 12:57
Киберспорт
Авторы Cyberpunk 2077 показали 15 минут геймплея
Игромания.ру 14:28
Экономика
Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков
Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Коммерсантъ 05:51
Космос
В первый день сентября 2019 года на Земле ожидается магнитная буря
Первая осенняя магнитная буря ожидается прямо первого сентября.
СитиТрафик 00:49
Политика
Туск не приедет в Польшу на 80-летие начала Второй мировой войны
Глава Европейского совета Дональд Туск в эфире телеканала TVN24 заявил, что не приедет в Польшу 1 сентября на памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой войны.
RT на русском 16:41
Происшествия
Американцу Полу Уилану предъявили обвинение в шпионаже
Следствие предъявило окончательное обвинение американцу Полу Уилану, которому вменяется шпионаж.
Известия 13:37
Кино
Второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» появился в Сети
Американская компания Paramount Pictures опубликовала в Сети новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы».
iReactor 07:02
Армия и оружие
Минобороны Японии запросило рекордный бюджет
Оборонное ведомство Японии запросило бюджет на следующий финансовый год.
Телеканал 360° 05:50
Общество
Мордашов поделился формулой успеха в бизнесе
Владелец и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов в интервью журналу «Harvard Business Review Россия» раскрыл свою формулу успеха ведения бизнеса.
РБК 14:48
Армия и оружие
В ДНР заявили об обстреле ВСУ шести посёлков в Донбассе
RT на русском 18:10