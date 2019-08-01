21 команда пробилась в групповой этап через квалификацию Лиги Европы. ЦСКА перед жеребьёвкой попал в первую корзину, «Краснодар» — во вторую. Ранее футбольный клуб «Спартак» проиграл португальской «Браге» со счётом 1:2 в рамках ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы и выбыл из турнира.

ЦСКА и «Краснодар» узнали своих соперников в Лиге Европы

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