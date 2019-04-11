Футбол

Определились претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЧLiveSport.ru вчера в 02:34

Манчестер Юнайтед — Барселона
0 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, 10 апреля
Стадион «Олд Траффорд»
12′
Люк Шоу
18′
Серджи Бускетс
Люк Шоу
20′
65′
Филиппе Коутиньо
Артуро Видаль
66′
Артур
Серхи Роберто
Ромелу Лукаку
Антони Марсьяль
68′
71′
Артуро Видаль
Диого Далот
Джесси Лингард
74′
Джесси Лингард
76′
Маркус Рэшфорд
Андреас Перейра
85′
Крис Смоллинг
86′
90′+3′
Серджи Бускетс
Карлес Аленья
УЕФА на своем официальном сайте назвал четырех претендентов на звание лучшего игрока первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов. На приз претендуют Сон Хын Мин, Роберто Фирмино, Френки де Йонг и Жерар Пике. Полузащитник "Тоттенхэма" отметился победным голом во встрече с "Манчестер Сити" (1:0).
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Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Матч ТВ10 апреля в 19:06

Пике, Фирмино и еще два футболиста претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Бомбардир.ру10 апреля в 23:54

Фирмину, Сон, Пике и де Йонг претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Спорт-Экспресс10 апреля в 19:07

Названы претенденты на звание лучшего игрока недели Лиги Европы

Газета.Ruвчера в 19:32

Фирмино, Сон, де Йонг и Пике претендуют на звание игрока недели в ЛЧ

Чемпионат10 апреля в 19:00

Фирмино, Пике, Сон и де Йонг номинированы на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Sport24.ru10 апреля в 18:57

Пике, Сон, Фирмино и де Йонг поспорят за звание игрока недели в ЛЧ

Soccer.ru10 апреля в 18:21
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 11:22, Ашберн
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