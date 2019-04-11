Определились претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЧLiveSport.ru вчера в 02:34

УЕФА на своем официальном сайте назвал четырех претендентов на звание лучшего игрока первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов. На приз претендуют Сон Хын Мин, Роберто Фирмино, Френки де Йонг и Жерар Пике. Полузащитник "Тоттенхэма" отметился победным голом во встрече с "Манчестер Сити" (1:0).

Определились претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

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