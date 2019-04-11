Футбол

Определились претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЧLiveSport.ru вчера в 02:34

УЕФА на своем официальном сайте назвал четырех претендентов на звание лучшего игрока первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов. На приз претендуют Сон Хын Мин, Роберто Фирмино, Френки де Йонг и Жерар Пике. Полузащитник "Тоттенхэма" отметился победным голом во встрече с "Манчестер Сити" (1:0).
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Назван игрок недели в Лиге чемпионов

Газета.Ru07:39

Фирмино признан игроком недели в Лиге чемпионов

Матч ТВ07:00

Роналду попал в символическую команду недели в ЛЧ, Месси — нет

Нева Спортвчера в 14:23

Фирмино признан игроком недели в Лиге чемпионов

Чемпионат06:45

Фирмину – лучший игрок недели в ЛЧ

Спорт-Экспресс06:32

Фирмино признан игроком недели в Лиге чемпионов

Sport24.ru06:17

Фирмино признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Soccer.ru06:42
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:25, Ашберн
Происшествия

Мосгорсуд оставил Абызова в СИЗО

Мосгорсуд признал законным арест бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на 4 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества.
Обновлено в 05:25
Армия и оружие

Сирийские ПВО перехватили ракеты в провинции Хама

ПВО Сирии перехватили ракеты около Масьяфа в провинции Хама, сообщает государственное телевидение Сирии.
Обновлено в 20:17
Экономика

Bloomberg оценило убытки ведущих британских компаний из-за Brexit

Эксперты Bloomberg подсчитали дополнительные затраты крупных британских компаний из-за выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).
Обновлено в 06:26
Политика

Зеленский заявил об отсутствии уважения к Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью изданию «СТРАНА.ua» в Париже заявил, что у него нет уважения к украинскому лидеру Петру Порошенко.
Обновлено в 15:38
Космос

В ОАЭ объявили имя летящего на МКС первого космонавта страны

Обновлено в 17:52
Происшествия

Эвакуированных во время КТО в Тюмени не пустили по домам

Жители Тюмени, эвакуированные из зоны оцепления во время контртеррористической операции (КТО) останутся в пункте временного размещения до утра, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 19:45
Общество

Врач клиники репродукции оказался «отцом» полсотни детей

ДНК-тесты показали, что он «отец» 49 детей, матери которых обратились в данное учреждение. Врач Ян Карбаат умер в 2017 году.
Обновлено в 18:35
Наука

Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота без дезодоранта

Раствор, содержащий в себе частицы окиси цинка, оказался намного более эффективным средством для борьбы с запахом пота, чем самые популярные дезодоранты.
Обновлено в 18:00
Армия и оружие

Появились данные о зарубежном спонсоре атаки Хафтара на Триполи

Саудовская Аравия предлагала фельдмаршалу Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифе Хафтару десятки миллионов долларов в качестве помощи в захвате Триполи, рассказал источник.
Обновлено в 12:35
Экономика

Facebook потратил миллионы долларов на охрану Цукерберга

Американская компания Facebook в течение 2018 года потратила на личную охрану ее главы Марка Цукерберга $20 млн, передает CNBC со ссылкой на документы, поданные Facebook в федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
Обновлено в 20:03
Политика

Ассанжа отправили в тюрьму особо строгого режима

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в тюрьму «Белмарш» после ареста. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.
Обновлено в 19:33
Политика

США ввели новые санкции против Венесуэлы

Обновлено в 14:26
Авто

Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ

От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено в 11:44
Авто

Юбилейный спорткар BAC Mono получил эксклюзивную окраску кузова

Компания Briggs Automotive Company (BAC), которая специализируется на выпуске трековых суперкаров Mono, выпустила 100-й экземпляр автомобиля.
Обновлено в 05:15
Игры

Shenmue 3: что ни делает герой, всё идёт ему на пользу

Любые виды деятельности, которыми занимается герой игры Рё, попадают в его книгу навыков.
Обновлено в 15:54
Футбол

«Зенит» показал новую татуировку Ригони во всю спину

Вингер «Зенита» Эмилиано Ригони сделал новую татуировку. На спине аргентинца появилось изображение головы льва.
Обновлено в 16:19
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

Обновлено в 11:33
Футбол

«Ньюкасл» на выезде обыграл «Лестер» в рамках 34-го тура АПЛ

Завершился стартовый матч 34-го тура английской Премьер-лиги между «Лестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед».
Обновлено в 16:53
Происшествия

В центре Москвы водитель BMW обстрелял трактор и скрылся

У 12-го дома по Садовой-Кудринской улице, что в центре Москвы, водитель BMW поссорился с мужчиной на тракторе.
Обновлено в 13:56
Культура

Британский комик умер после шутки про инсульт

Британский комик Ян Когнито умер во время выступления в баре в городе Бистер. Об этом сообщает The Daily Mail.
Обновлено в 13:15
Общество

Ученые рассказали, как максимально быстро бросить курить

Обновлено в 10:07
Кино

В Сети появился первый трейлер девятого эпизода «Звездных войн»

Девятый эпизод «Звездных войн» получит название The Rise Of Skywalker и выйдет в прокат в канун католического Рождества.
Обновлено в 19:41
Политика

Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины

Обновлено в 14:59
Шоу-бизнес

Свекровь Юлии Ковальчук не вмешивается в воспитание внучки

Обновлено в 04:57
Политика

Зеленский назвал встречу с Макроном конструктивной

Обновлено в 14:19
Финансы

Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков

Как сообщил Силуанов после встречи журналистам, инвесторы интересовались, что будет, если введут санкции в отношении банковского сектора.
Обновлено в 18:05
Общество

Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в России

Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России.
Обновлено в 08:17
Технологии

Что поможет волгоградцам легко очистить клавиатуру компьютера

Только не используйте этиловый спирт, иначе раствор сотрет все буквы и цифры на клавишах. Специальное желе для чистки техники.
Обновлено в 15:50
Общество

Наказанный за фото жены уральский священник пожаловался на травлю

Иерей Сергий Зотов, переведенный из Магнитогорска в село из-за фотографии жены с конкурса красоты, сообщил РИА Новости, что готовит заявление в прокуратуру из-за травли супруги.
Обновлено в 11:53
Экономика

У самых богатых россиян стало больше сбережений

Хотя средние доходы наиболее состоятельной части общества с 2013 по 2018 год снижались, доля принадлежащих им финансовых активов и сбережений в экономике росла.
Обновлено в 06:58
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