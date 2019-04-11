Футбол

Определились претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЧLiveSport.ru 02:34

Манчестер Юнайтед — Барселона
0 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
12′
Люк Шоу
18′
Серджи Бускетс
Люк Шоу
20′
65′
Филиппе Коутиньо
Артуро Видаль
66′
Артур
Серхи Роберто
Ромелу Лукаку
Антони Марсьяль
68′
71′
Артуро Видаль
Диого Далот
Джесси Лингард
74′
Джесси Лингард
76′
Маркус Рэшфорд
Андреас Перейра
85′
Крис Смоллинг
86′
90′+3′
Серджи Бускетс
Карлес Аленья
УЕФА на своем официальном сайте назвал четырех претендентов на звание лучшего игрока первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов. На приз претендуют Сон Хын Мин, Роберто Фирмино, Френки де Йонг и Жерар Пике. Полузащитник "Тоттенхэма" отметился победным голом во встрече с "Манчестер Сити" (1:0).
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