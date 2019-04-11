Определились претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЧLiveSport.ru 02:34

УЕФА на своем официальном сайте назвал четырех претендентов на звание лучшего игрока первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов. На приз претендуют Сон Хын Мин, Роберто Фирмино, Френки де Йонг и Жерар Пике. Полузащитник "Тоттенхэма" отметился победным голом во встрече с "Манчестер Сити" (1:0).

Определились претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Энергетика Верховный суд Чечни отменил решение о списании населению долгов за газ Верховный суд Чечни отменил решение Заводского районного суда Грозного о списании долгов населения за газ, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.

Общество Петербуржцы считают достойной зарплату в 91 тысячу рублей Жителям Москвы для достойной жизни требуется не менее 100 тысяч рублей.

Общество Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".

Общество Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России, а всем недовольным посоветовала уехать из страны.

Общество Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей Деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок вошли в перечень наиболее грязных вещей.

Политика После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба» Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.

Происшествия Суд отправил Майкла Калви под домашний арест Басманный суд удовлетворил просьбу следствия и перевел основателя Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Экономика Глава МВФ назвала макроэкономическую ситуацию в России «здоровой» Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард на пресс-конференции заявила, что макроэкономическая ситуация в России является "здоровой".

Политика Захарова назвала задержание Ассанжа удушением свободы Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала задержание основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Хоккей В СКА опровергли переход Гусева в «Вегас» Вице-президент петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг прокомментировал информацию о переходе нападающего команды Никиты Гусева в «Вегас Голден Найтс», выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Шоу-бизнес Телеведущую Леру Кудрявцеву обокрали в Лондоне Телеведущую Леру Кудрявцеву обокрали в самом центре Лондона – у Букингемского дворца.

Экономика Shell подтвердила выход из проекта «Балтийский СПГ» Shell больше не работает с «Газпромом» над проектом строительства завода по сжижению газа в Усть-Луге, сообщил «Ведомостям» председатель концерна в России Седрик Кремерс через представителя компании.

Общество Собянин рассказал о строительстве на ЗИЛе уникальной школы Собянин отметил, что школа заполнится за несколько лет. Ее откроют еще до того, как новый "зиловский" арт-квартал полностью заселится.

Футбол На тренировке «Баварии» произошла драка Во время тренировки футболистов мюнхенского клуба "Бавария" произошла драка между игроками, сообщает Bild.

Авто Обновленный пикап Isuzu D-Max представлен в России Компания Isuzu Rus представила на российском рынке пикап Isuzu D-Max 2019 модельного года, продажи которого начнутся в конце апреля.

Армия и оружие Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.

Экономика ЦБ подозревает Донхлеббанк в выводе активов и хищении денег со счетов клиентов Банк России подозревает должностных лиц Донхлеббанка в хищении денег со счетов клиентов, а также выводе активов банка посредством кредитования сомнительных заемщиков, сообщает регулятор.

Гаджеты Microsoft официально прекратила поддержку Windows XP Ранее стало известно, что 14 января 2020 года Microsoft прекратит обновление и техническую поддержку операционной системы Windows 7, исполнив, таким образом, свое обещание обеспечения работы ОС в течение 10 лет после ее создания.

Космос Она сфотографировала черную дыру: что мы знаем об ученой Кэти Боумен Благодаря Кэти Боумен 10 апреля 2019 года мир впервые увидел изображение черной дыры.

Кино Рамси Сноу из «Игры престолов» приедет в Петербург Актер Иван Реон, исполнивший роль Рамси Сноу в культовом сериале «Игра престолов», приедет в Петербург, чтобы встретиться с посетителями Comic Con Saint Petersburg-2019.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл решили не сообщать о рождении первенца Заявление пары обсуждают в Сети Принц Гарри и Меган Маркл выступили с официальным заявлением: пара не хочет спешить и сразу показывать публике своего первенца, который должен появиться на свет уже в следующем месяце.

Происшествия В Бурятии врачи бросили умирать в «карцере» пациента с пневмонией Врачи в бурятской больнице заперли больного пневмонией пациента в подсобном помещении, где тот и скончался, сообщает издание "Номер один".

Спорт Туктамышева вывела сборную России в лидеры командного ЧМ Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева занимает второе место после исполнения короткой программы на командном чемпионате мира, который стартовал в Японии.