Футбол
«Спартак» сыграет с «Туном» в 3-м квалификационном раунде Лиги ЕвропыSport24.ru 08:09
Первые матчи состоятся 8 августа, а ответные будут сыграны 15 августа. Победители выйдут в раунд плей-офф Лиги Европы. В прошлом году «Спартак» также играл в Лиге Европы.
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Здоровье
«Дело врачей» в Калининграде: мать на коленях просила не убивать сына
По данным СК России, «для совершения убийства малолетнего Белая привлекла врача Сушкевич, прибывшую в составе реанимационной бригады для оказания ребенку медицинской помощи и дальнейшей его транспортировки в перинатальный центр, с которой она предварительно обсудила способ убийства ребенка».
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Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
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Дмитрий Медведев проведёт совещание в Курске
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В Минобороны опровергли информацию об ударе ВКС по рынку в Сирии
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Обновлено в 07:29
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В Ростехе сообщили о выполнении гособоронзаказа 2018 года на 99,6%
"Представляя [президенту России] годовой отчет корпорации, Сергей Чемезов сообщил, что в 2018 году Ростех исполнил гособоронзаказ на 99,6% и с опережением выполняет государственную задачу по диверсификации производства - доля гражданской продукции в общем объеме выручки выросла на 1,5 процентных пункта и достигла 30%", - сообщили в пресс-службе.
Обновлено в 07:58
Финансы
Курс доллара снизился по отношению к рублю в начале торгов 22 июля
Курс американской валюты упал по отношению к рублю до планки 63,02 в начале торгов в понедельник, 22 июля.
Обновлено в 03:39
Технологии
«Ростелеком» и «Ростех» будут совместно развивать цифровое здравоохранение
Совместное предприятие консолидирует экспертизу и компетенции существующих в контуре «Ростелекома» и Ростеха отдельных компаний по разработке прикладных медицинских решений и поддержке программного обеспечения для регионального и федерального сегментов Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ).
Обновлено в 04:17
Космос
Космический стартап экс-совладельца «Техносилы» привлёк в США $25 млн
Американская компания Momentus Space, основанная в 2017 году российским бизнесменом Михаилом Кокоричем, привлекла $25,5 млн.
Обновлено в 04:45
Футбол
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Сотрудники полиции атаковали фанатов московского футбольного клуба «Спартак» после матча с командой «Ростов» на стадионе «Ростов-Арена».
Обновлено вчера в 06:45
Экономика
В Шанхае запустили аналог биржи Nasdaq
Председатель КНР Си Цзиньпин объявил о планах создания китайского аналога американской биржи Nasdaq чуть менее года назад.
Обновлено в 07:28
Культура
На курганской сцене выступит тенор Дмитрий Корчак
Тенор завоевал славу «короля бельканто», с его репертуаром справится далеко не каждый оперный певец.
Обновлено в 05:22
Политика
Посольство Туркменистана опровергло сообщение о смерти Бердымухамедова
Посольство Туркменистана в России опровергло сообщение о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает RT.
Обновлено вчера в 11:16
Происшествия
Жителя Урала осудили за убийство финалистки конкурса красоты
Суд приговорил к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима жителя Магнитогорска Челябинской области Александра Магиленца, обвиняемого в убийстве проживавшей в США участницы конкурса красоты Ксении Мецгер ради похищения ее машины.
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Гаджеты
Intel Core i9-9900KF за месяц подешевел на 25%
Нехватка процессоров Intel сказывается на цене — если они и дешевеют, то очень медленно.
Обновлено вчера в 01:20
Шоу-бизнес
Новые фотографии принца Джорджа появились в честь дня рождения
Кенсингтонский дворец разместил новые фотографии принца Джорджа, сына герцога Кембриджского и его супруги Кейт Миддлтон.
Обновлено в 01:27
Политика
В Иране арестовали 17 шпионов ЦРУ
Арестованные работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
Обновлено в 02:51
Политика
Путин возглавил набсовет организации «Россия — страна возможностей»
Президент России Владимир Путин своим указом утвердил состав наблюдательного совета организации «Россия — страна возможностей».
Обновлено в 08:10
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Кино
Умерла звезда фильма Гайдая «Спортлото-82»
В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Восемь человек пострадали от удара молнии на пляже во Флориде
По данным канала CNN, один из пострадавших был доставлен в больницу с остановкой сердца, его состояние оценивается как критическое.
Обновлено вчера в 22:14
Общество
Минпромторг предложил позволить продавцам не считать пиво алкоголем
Пиву и пивоваренной продукции нужно вернуть самостоятельный статус в розничной торговле и не подвергать напиток ограничениям другой алкогольной продукции, говорится в разработанном Минпромторгом проекте развития торговли на 2019-2025 годы.
Обновлено 20 июля в 05:22