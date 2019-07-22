Первые матчи состоятся 8 августа, а ответные будут сыграны 15 августа. Победители выйдут в раунд плей-офф Лиги Европы. В прошлом году «Спартак» также играл в Лиге Европы.

«Спартак» сыграет с «Туном» в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы

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