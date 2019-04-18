Определились полуфиналисты Лиги ЕвропыLenta.ru 16:58

Все про Спорт ру

Происшествия Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.

Авто Электромобиль выиграл звание «Всемирный автомобиль года» В этом году британцы закрепили успех, но на пьедестале впервые оказался автомобиль исключительно с электрическим двигателем, а в тройку лидеров, помимо Volvo S60/V60, вошел еще один электромобиль — Audi e-tron.

Политика Зеленский прокомментировал запрет на поставки нефти из России Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в эфире ток-шоу «Право на власть» прокомментировал запрет на экспорт нефти из России на Украину.

Политика Порошенко созвал СНБО из-за ситуации с «Приватбанком» Действующий президент Украины Петр Порошенко созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за решения киевского суда, который признал национализацию "Приватбанка" незаконной.

Наука Томские учёные смогли ускорить процесс восстановления ткани Учеными Томского политехнического университета открыт новый действенный способ ускорения регенерации и повышения прочности тканей кровеносных сосудов и хрящей человека.

Экономика Реальные доходы россиян снизились на 2,3% Реальные располагаемые денежные доходы россиян в первом квартале 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с тем же периодом 2018 года, говорится в данных Росстата (.pdf).

Шоу-бизнес Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.

Политика Зеленский назвал Путина своим врагом Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает врагом президента России Владимира Путина.

Политика Стала известна реакция Трампа на назначение Мюллера спецпрокурором Президент США Дональд Трамп назвал назначение Роберта Мюллера спецпрокурором по «российскому делу» концом своего президентства.

Происшествия Полиция назвала причину пожара в Нотр-Даме Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.

Происшествия В московской редакции «Росбалта» прошли обыски Ульянов сообщил, что обыски проводятся якобы в связи с прошлогодним уголовным делом по фактам клеветы в отношении Алишера Усманова со стороны одного из сотрудников агентства.

Общество Омские чиновники вручили горожанке деньги на налог за подаренный букет Омская городская администрация вручила конверт с деньгами жительнице города Сание Абдуллиной, с которой потребовали выплаты налога за подарки, полученные в роддоме.

Политика Зеленский заявил о прекращении бизнес-деятельности Владимир Зеленский сообщил, что покидает студию «Квартал-95» и прекращает предпринимательскую деятельность, передает ТАСС.

Авто Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.

Гаджеты Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны Samsung Galaxy Fold для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования.

Происшествия Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.

Музыка Зрители пожаловались на юбилейный концерт Аллы Пугачевой Как сообщает издание teleprogramma, зрители, пришедшие полюбоваться и послушать исполнение Примадонны, пожаловались на плохой звук на концерте, передает LigaNews.

Кино Никита Михалков и Ким Ки Дук открыли 41-й ММКФ Об открытии объявили президент ММКФ Никита Михалков и председатель жюри основного конкурса, корейский режиссер Ким Ки Дук, передает "Интерфакс".

Экономика Фондовый рынок США ушёл на выходные в небольшом плюсе Основные индексы фондового рынка США закончили торги перед длинными выходными в «зеленой зоне», 18 апреля передает агентство Reuters.

Здоровье Мясо признали продуктом, который увеличивает риск заболеть раком Веганам просьба не беспокоиться — ученые из Британии включили в список продуктов, которые могут спровоцировать онкологические заболевания пищеварительной системы, красное мясо.

Здоровье Роспотребнадзор предупредил об опасности развесных продуктов Сотрудники Роспотребнадзора заявили об опасности развесных продуктов.

Гаджеты «Связной» из-за сбоя продавал айфоны по 5 тысяч рублей Из-за сбоя в программном обеспечении цены на айфоны на сайте интернет-магазина «Связного» начали отображаться некорректно.

Здоровье Роспотребнадзор предупредил россиян о 20 видах паразитов в рыбе Роспотребнадзор предупредил россиян о 20 видах паразитов, передающихся человеку с рыбой.

Происшествия В ФРГ предъявили обвинения 92-летнему бывшему охраннику концлагеря Прокуратура Гамбурга предъявила обвинения 92-летнему бывшему охраннику нацистского концлагеря Штуттгоф, которого подозревают в пособничестве убийству узников.

Общество Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.

Происшествия Житель Брянска спалил полтора миллиона рублей в чайнике Представители Банка России в Брянской области рассказали о случае, как местный житель сжег полтора миллиона рублей в чайнике.