Футбол

Определились полуфиналисты Лиги ЕвропыLenta.ru 16:58

Наполи — Арсенал
0 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Четвертьфинал, сегодня
Стадион «Сан-Паоло»
34′
Аарон Рэмзи
Генрих Мхитарян
36′
Александр Ляказетт
Лоренцо Инсинье
43′
Никола Максимович
Дрис Мертенс
46′
Лоренцо Инсинье
Амин Юнес
60′
61′
Гранит Джака
Мохамед Эль-Ненни
68′
Александр Ляказетт
Алекс Ивоби
Фаузи Гулям
Мариу Руй
71′
74′
Петр Чех
Хосе Кальехон
90′
Первые четвертьфинальные поединки прошли 12 апреля. Финал Лиги Европы пройдет в Баку 29 мая. 17 апреля определились полуфиналисты Лиги чемпионов.
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