Футбол

Определились полуфиналисты Лиги ЕвропыLenta.ru 16:58

Наполи — Арсенал
0 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Четвертьфинал, сегодня
Стадион «Сан-Паоло»
34′
Аарон Рэмзи
Генрих Мхитарян
36′
Александр Ляказетт
Лоренцо Инсинье
43′
Никола Максимович
Дрис Мертенс
46′
Лоренцо Инсинье
Амин Юнес
60′
61′
Гранит Джака
Мохамед Эль-Ненни
68′
Александр Ляказетт
Алекс Ивоби
Фаузи Гулям
Мариу Руй
71′
74′
Петр Чех
Хосе Кальехон
90′
Первые четвертьфинальные поединки прошли 12 апреля. Финал Лиги Европы пройдет в Баку 29 мая. 17 апреля определились полуфиналисты Лиги чемпионов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Стали известны все полуфиналисты Лиги Европы

Советский спорт17:32

Известны все полуфиналисты Лиги Европы

Газета.Ru17:31

«Валенсия» сыграет с «Арсеналом», «Челси» - с «Айнтрахтом» в полуфинале Лиги Европы

Спорт-Экспресс17:02

Определились все полуфинальные пары Лиги Европы

Матч ТВ17:04

Определились все полуфинальные пары Лиги Европы

Sportbox.RU17:04

Определились все участники 1/2 финала Лиги Европы

Чемпионат17:10

«Арсенал» сыграет с «Валенсией» в полуфинале ЛЕ, «Челси» – с «Айнтрахтом»

Sports.ru16:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 19:19, Ашберн
Футбол

«Челси» и «Славия» забили семь голов на двоих

«Челси» оказался сильнее «Славии» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. В полуфинале турнира лондонцы сыграют против «Айнтрахта».
Обновлено в 16:50
Здоровье

В РКОД провели уникальную операцию пациентке с раком легкого

Обновлено 16 апреля в 04:16
Политика

Советник Дональда Трампа по России тайно приехала в Москву

Москву посетила советница президента США Дональда Трампа. О ее визите ни американские, ни российские власти не сообщали.
Обновлено в 04:36
Происшествия

СК завел дело на сообщившего информацию о ВИЧ у 7-летнего мальчика

Следователи завели судебное производство на сообщившего информацию о статусе ВИЧ у 7-летнего мальчика, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 04:15
Экономика

Реальные доходы россиян снизились на 2,3%

Реальные располагаемые денежные доходы россиян в первом квартале 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с тем же периодом 2018 года, говорится в данных Росстата (.pdf).
Обновлено в 09:49
Политика

Россия ответила Украине запретом экспорта нефти

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено в 06:36
Политика

Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины

По данным группы «Рейтинг», в выборах намерены участвовать около 80 процентов избирателей Украины.
Обновлено в 06:51
Космос

Очевидец снял пролет примитивного НЛО из окна поезда

Альтернативные ученые полагают, что очевидец снял пролет примитивного НЛО из окна поезда.
Обновлено вчера в 14:57
Общество

С какими проблемами сталкиваются «самозанятые»?

Самозанятый юрист Валерия Байраченко рассказала порталу RBGmedia.ru о проблемах, с которыми сталкиваются люди, перешедшие на новую систему налогообложения.
Обновлено в 11:58
Шоу-бизнес

Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина

На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Политика

Кравчук оценил возможность «полномасштабной войны» Украины с Россией

Первый президент Украины Леонид Кравчук полагает, что опасности "широкомасштабной российской агрессии" не существует.
Обновлено в 18:03
Общество

Дмитрия Быкова доставят на лечение в Москву из Уфы

Обновлено в 09:30
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о паразитах в рыбе

Роспотребнадзор предупредил граждан РФ о распространении паразитов, передающихся человеку через рыбу и рыбную продукцию.
Обновлено в 01:44
Авто

Renault получила ОТТС на кроссовер Renault Arkana

Сегодня в базе Росстандарта появилось ОТТС на кросс-купе Renault Arkana.
Обновлено в 12:25
Футбол

Миранчук: «„Локомотив“ хочет попасть в Лигу Чемпионов»

Хавбек национальной сборной России и столичного "Локомотива" Алексей Миранчук заявил, что поединок с "армейцами" должен оказаться интересным и важным, поэтому "красно-зелёные" настраиваются на неё со всей серьёзностью.
Обновлено в 15:15
Шоу-бизнес

Хоккеист Андрей Миронов опроверг роман с Анной Седоковой

Некоторое время назад Анна Седокова заявила, что состоит в отношениях с хоккеистом.
Обновлено в 16:00
Политика

Зеленский заявил о прекращении бизнес-деятельности

Владимир Зеленский сообщил, что покидает студию «Квартал-95» и прекращает предпринимательскую деятельность, передает ТАСС.
Обновлено в 16:27
Авто

Внедорожная версия УАЗ «Буханка» поступила в продажу

Новая модификация бюджетного грузовичка УАЗ «Буханка», получившая название «Комби Трофи», стала доступна у дилеров Ульяновского автозавода.
Обновлено вчера в 02:44
Армия и оружие

Пентагон создаст беспилотный флот для борьбы с Россией

Обновлено в 03:33
Наука

Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти

Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
Обновлено вчера в 14:37
Энергетика

Conoco продает активы в Северном море Chrysaor за $2,7 млрд

Chrysaor, поддерживаемая частной компанией EIG Global Partners, в последние годы стала крупным игроком в Северном море благодаря приобретению ряда активов.
Обновлено в 16:17
Культура

Cледующей режиссёрской работой Клинта Иствуда может стать драма «Баллада о Ричарде Джуэлле»

Следующей режиссёрской работой прославленного ветерана Клинта Иствуда может стать драма «Баллада о Ричарде Джуэлле» («The Ballad of Richard Jewell»).
Обновлено в 19:12
Общество

Власти Чили предложили Франции дерево и медь для ремонта Нотр-Дама

Как сообщает радиостанция BioBio, президент Чили Себастьян Пиньера в ходе телефонных переговоров обратился к своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону с предложением оказать помощь в восстановлении сгоревшего собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 19:14
Транспорт

Скотленд-Ярд заявил, что не допустит блокировки Хитроу активистами

Скотленд-Ярд не допустит блокировки работы аэропорта Хитроу экологическими активистами, соответствующие планы разработаны совместно с другими подразделениями полиции, сообщило столичное полицейское управление.
Обновлено в 13:26
Политика

Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высоко оценила прошедшую в Москве встречу с российским лидером Владимиром Путиным, назвав ее "очень хорошей".
Обновлено в 11:48
Армия и оружие

В первом полете у Ил-112В отказала автоматика

Первый полет российского легкого транспортного самолета Ил-112В сопровождался отказом автоматики, сообщил Aviation Explorer главный конструктор «Ил» Николай Таликов.
Обновлено в 17:15
Происшествия

Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обновлено в 15:36
Происшествия

Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике

Представители Центробанка Брянской области сообщили, в каких случаях можно обменять поврежденные купюры, рассказав историю о том, как местный житель сжег 1,5 млн руб. в чайнике.
Обновлено в 16:26
Гаджеты

«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей

Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости.
Обновлено в 12:34
Наука

Найдены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле

Палеонтологи из университета Огайо (США) обнаружили в Кении фрагменты скелета одного из крупнейших хищных млекопитающих, которые когда-либо жили на Земле.
Обновлено в 02:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное