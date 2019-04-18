Определились полуфиналисты Лиги ЕвропыLenta.ru 16:58

Футбол «Челси» и «Славия» забили семь голов на двоих «Челси» оказался сильнее «Славии» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. В полуфинале турнира лондонцы сыграют против «Айнтрахта».

Политика Советник Дональда Трампа по России тайно приехала в Москву Москву посетила советница президента США Дональда Трампа. О ее визите ни американские, ни российские власти не сообщали.

Происшествия СК завел дело на сообщившего информацию о ВИЧ у 7-летнего мальчика Следователи завели судебное производство на сообщившего информацию о статусе ВИЧ у 7-летнего мальчика, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.

Экономика Реальные доходы россиян снизились на 2,3% Реальные располагаемые денежные доходы россиян в первом квартале 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с тем же периодом 2018 года, говорится в данных Росстата (.pdf).

Политика Россия ответила Украине запретом экспорта нефти Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.

Политика Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины По данным группы «Рейтинг», в выборах намерены участвовать около 80 процентов избирателей Украины.

Космос Очевидец снял пролет примитивного НЛО из окна поезда Альтернативные ученые полагают, что очевидец снял пролет примитивного НЛО из окна поезда.

Общество С какими проблемами сталкиваются «самозанятые»? Самозанятый юрист Валерия Байраченко рассказала порталу RBGmedia.ru о проблемах, с которыми сталкиваются люди, перешедшие на новую систему налогообложения.

Шоу-бизнес Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.

Здоровье Роспотребнадзор предупредил о паразитах в рыбе Роспотребнадзор предупредил граждан РФ о распространении паразитов, передающихся человеку через рыбу и рыбную продукцию.

Авто Renault получила ОТТС на кроссовер Renault Arkana Сегодня в базе Росстандарта появилось ОТТС на кросс-купе Renault Arkana.

Футбол Миранчук: «„Локомотив“ хочет попасть в Лигу Чемпионов» Хавбек национальной сборной России и столичного "Локомотива" Алексей Миранчук заявил, что поединок с "армейцами" должен оказаться интересным и важным, поэтому "красно-зелёные" настраиваются на неё со всей серьёзностью.

Шоу-бизнес Хоккеист Андрей Миронов опроверг роман с Анной Седоковой Некоторое время назад Анна Седокова заявила, что состоит в отношениях с хоккеистом.

Политика Зеленский заявил о прекращении бизнес-деятельности Владимир Зеленский сообщил, что покидает студию «Квартал-95» и прекращает предпринимательскую деятельность, передает ТАСС.

Авто Внедорожная версия УАЗ «Буханка» поступила в продажу Новая модификация бюджетного грузовичка УАЗ «Буханка», получившая название «Комби Трофи», стала доступна у дилеров Ульяновского автозавода.

Наука Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.

Энергетика Conoco продает активы в Северном море Chrysaor за $2,7 млрд Chrysaor, поддерживаемая частной компанией EIG Global Partners, в последние годы стала крупным игроком в Северном море благодаря приобретению ряда активов.

Культура Cледующей режиссёрской работой Клинта Иствуда может стать драма «Баллада о Ричарде Джуэлле» Следующей режиссёрской работой прославленного ветерана Клинта Иствуда может стать драма «Баллада о Ричарде Джуэлле» («The Ballad of Richard Jewell»).

Общество Власти Чили предложили Франции дерево и медь для ремонта Нотр-Дама Как сообщает радиостанция BioBio, президент Чили Себастьян Пиньера в ходе телефонных переговоров обратился к своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону с предложением оказать помощь в восстановлении сгоревшего собора Парижской Богоматери.

Транспорт Скотленд-Ярд заявил, что не допустит блокировки Хитроу активистами Скотленд-Ярд не допустит блокировки работы аэропорта Хитроу экологическими активистами, соответствующие планы разработаны совместно с другими подразделениями полиции, сообщило столичное полицейское управление.

Политика Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высоко оценила прошедшую в Москве встречу с российским лидером Владимиром Путиным, назвав ее "очень хорошей".

Армия и оружие В первом полете у Ил-112В отказала автоматика Первый полет российского легкого транспортного самолета Ил-112В сопровождался отказом автоматики, сообщил Aviation Explorer главный конструктор «Ил» Николай Таликов.

Происшествия Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.

Происшествия Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике Представители Центробанка Брянской области сообщили, в каких случаях можно обменять поврежденные купюры, рассказав историю о том, как местный житель сжег 1,5 млн руб. в чайнике.

Гаджеты «Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости.