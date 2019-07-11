Футбол

Стали известны все полуфиналисты Кубка АфрикиВести.Ru 16:51

В полуфинале тунисцы сразятся со сборной Сенегала, обыгравшей ранее команду Бенина со счетом 1:0. В другом полуфинальном матче встретятся сборные Нигерии и Алжира. Напомним, что Кубок африканских наций завершится 19 июля.
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Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
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