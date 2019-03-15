Футбол
Определились пары четвертьфиналистов Лиги чемпионовLenta.ru 07:28
В 1/4 финала турнира сойдутся: «Аякс» (Нидерланды) — «Ювентус» (Италия) «Ливерпуль» (Англия) — «Порту» (Португалия) «Тоттенхэм» (Англия) — «Манчестер Сити» (Англия) «Барселона» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) В полуфинале Лиги чемпионов победитель пары «Ливерпуль» — «Порту» сыграет с сильнейшим в противостоянии «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед».
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