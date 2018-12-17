Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка первой стадии плей-офф Лиги чемпионов - 1/8 финала. В ней примут участие 16 команд.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Футбол Футбол «Краснодар» сыграет с «Байером» 14 февраля дома, 21-го – в гостях «Краснодар» встретится в 1/16 финала Лиги Европы с «Байером». Домашний матч «быки» проведут 14 февраля.

Футбол Футбол «Спартак» объявил о подписании контракта с защитником Айртоном Лукасом

Футбол Футбол Суд официально признал банкротом ФК «Тосно» Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал банкротом футбольный клуб «Тосно», фактически прекративший свое существование летом этого года из-за финансовых проблем.

Футбол Футбол Ильзат Ахметов: «Хочется дальше развиваться и получать награды» Хочется дальше развиваться и получать такие награды, но на первое место ставлю командные достижения.

Футбол Футбол Моуринью считает, что «Манчестер Юнайтед» попадет в четверку Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после поражения от «Ливерпуля» (1:3) в матче 16-го тура АПЛ отметил, что не утратил надежду занять четвертое место с командой в этом сезоне.

Футбол Футбол «Зенит», «МЮ» и «Рома» претендуют на 20-летнего румына Мана На 20-летнего хавбека претендуют «Зенит», «Манчестер Юнайтед», «Рома», «Фенербахче» и «Андерлехт».

Футбол Футбол Аршавин выступил в поддержку Кокорина и Мамаева Экс-футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин выступил в защиту нападающего сине-бело-голубых Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, которые на данный момент находятся в СИЗО.

Футбол Футбол «Спартак» проведет четыре сбора зимой "Спартак" проведет четыре сбора зимой под руководством главного тренера Олега Кононова, сообщает официальный сайт красно-белых.

Футбол Футбол Президент «Торино» раскритиковал Роналду за его поведение в дерби Президент "Торино" Умберто Кайро после матча с "Ювентусом" (0:1) критически высказался о нападающем соперников Криштиану Роналду.

Футбол Футбол «Рома» поборется с российским клубом за Барриоса Полузащитник футбольного клуба «Бока Хуниорс» Вильмар Барриос попал в сферу интересов итальянской «Ромы».

Футбол Футбол «Урал» может приобрести защитника БАТЭ Полякова Защитник БАТЭ Денис Поляков может перейти в «Урал». По информации Tribuna, стороны близки к завершению сделки.

Футбол Футбол Лионель Месси забил 50 голов в этом году

Футбол Футбол FURIA eSports запросила у MIBR $200 тыс. за контракт игрока По данным Rush B Media, руководство FURIA запросило за бразильца около $200 тыс. После этого MIBR отказалась от трансфера и решила подписать более опытного игрока.

Футбол Футбол Головин был удален в разгромном для «Монако» матче с «Лионом» "Монако" разгромно уступил "Лиону" в матче 18-го тура чемпионата Франции по футболу, сообщает "Советский спорт".