Футбол
Определились номинанты на награду лучшему молодому игроку сезона в АПЛProstoProSport 09:10
Названа шестерка футболистов, претендующих на приз лучшему молодому игроку сезона в Англии.
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Политика
В Австрии оценили ущерб от санкций против России
Экономические санкции против России нанесли огромный ущерб бизнесу в Австрии и в Европе в целом.
Обновлено в 10:25
Политика
Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»
Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Кино
В Москве и Петербурге пройдет шоу по мотивам «Аватара»
Сообщается, что в Москве представление будет проходить с 19 апреля по 5 мая, а в Санкт-Петербурге – с 8 по 12 мая.
Обновлено в 05:58
Здоровье
Ученые назвали ранние симптомы рака кишечника
Обнаружение рака кишечника на ранней стадии повысит шансы на излечение, но многие симптомы болезни остаются без внимания.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия
CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме
Обновлено в 10:12
Армия и оружие
Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР
Группа украинских военных подорвалась на своих же минах при попытке проникнуть в самопровозглашенную Донецкую народную республики (ДНР).
Обновлено вчера в 17:18
Шоу-бизнес
Отец Децла рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой
Отец Децла (Кирилл Толмацкий) Александр Толмацкий дал интервью журналу Esquire и рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой Юлией.
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия
Депутат назвал версию попадания 9,5 т кокаина на сухогруз с россиянами
Груз с 9,5 т кокаина на судно с российскими моряками, по версии защиты, подняли на борт после угроз в адрес экипажа, рассказал РБК депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер, который в пятницу посетил арестованных россиян в тюрьме на острове Сантьяго.
Обновлено в 04:56
Происшествия
В Псковской области посадили самолет, нарушивший границы России
На перехват неизвестного судна поднялись истребители и авиация. Самолет был посажен на аэродроме в Псковской области.
Обновлено вчера в 04:23
Энергетика
Белоруссия обсудит с «Транснефтью» компенсацию за некачественную нефть
Председатель госконцерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков заявил, что Белоруссия планирует обсудить с ПАО "Транснефть" компенсацию за некачественную нефть.
Обновлено в 10:27
Происшествия
Полицейские устроили драку в московском баре
Обновлено в 08:42
Происшествия
В Петербурге членов «Весны» задержали за акцию против военного призыва
Молодые люди устроили у военкомата на Воскресенской набережной акцию против военного призыва.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Протестующие в Париже начали поджигать машины
Машины в районе бульвара Жюля Ферри поджигают одетые в черное хулиганы, сторонники так называемого движения "Черный блок".
Обновлено в 09:31
Политика
Клинцевич отреагировал на заявление Линкявичюса
Обновлено в 08:34
Политика
Академик Каблов рассказал историю создания двигателя ПД-14
Обновлено в 09:39
Экономика
Участники ЯМЭФ подписали соглашений на 215 млрд рублей
Участники Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) подписали более 100 соглашений и меморандумов на 215 млрд рублей, что в полтора раза больше показателя прошлого года.
Обновлено в 08:34
Футбол
Сочи — Чертаново 2:1
«Сочи» на своем поле обыграл «Чертаново» в матче 32-го тура ФНЛ со счетом 2:1.В составе хозяев дубль оформил Евгений Песегов, у «Чертаново» забил Кирилл Колесниченко.
Обновлено в 08:56
Политика
Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его слова о суверенитете страны были адресованы тем, кто пытается уничтожить государство.
Обновлено в 06:39
Общество
В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения
Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Политика
Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов на Украине
Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко встали перед публикой на колени в ходе предвыборных дебатов.
Обновлено вчера в 22:22
Общество
Фотограф Галина Кмит скончалась на 88-м году жизни
Обновлено в 10:26
Политика
Рейтинг Трампа упал до минимума с начала года на фоне доклада Мюллера
Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Дональда Трампа снизился на 3% на фоне доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.
Обновлено в 00:25
Общество
Участники подмосковного субботника собрали 160 тонн мусора
Обновлено в 10:34
Экономика
Ростовский губернатор заявил в Ялте о наземно-подземном метро
Подходим не к тому метро, о котором привыкли говорить — о метро глубокого заглубления, речь идет о комбинировании: небольшое заглубление и навесной рельсовый транспорт, наземно-подземное комбинированное метро.
Обновлено в 05:08
Наука
Британские ученые выявили набор генов, снижающих аппетит
Обновлено вчера в 10:52
Общество
Российских дачников штрафуют за теплицы
Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено в 10:19
Гаджеты
Vivo представляет смартфон Vivo Y91С с мощным аккумулятором
Смартфон Vivo Y91C является одной из лучших моделей в категории до 10 000 рублей.
Обновлено в 05:37
Космос
Ядро Меркурия оказалось твердым
Команда ученых из Центра космических полетов Годдарда, Массачусетского технологического института, Университета «Сапиенца», Кейсовского университета Западного резервного района и Колумбийского университета нашла доказательства того, что внутреннее ядро Меркурия твердое и почти того же размера, что и внутреннее ядро Земли.
Обновлено 18 апреля в 11:58