Футбол

Определились номинанты на награду лучшему молодому игроку сезона в АПЛProstoProSport 09:10

Названа шестерка футболистов, претендующих на приз лучшему молодому игроку сезона в Англии.
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Азар, Агуэро и Стерлинг претендуют на звание лучшего игрока года в АПЛ

Матч ТВ08:47

Названы номинанты на звание лучшего игрока года в чемпионате Англии

Газета.Ru08:00

Претенденты на звание лучшего молодого игрока года в АПЛ

Sport.ru08:47

Объявлен список претендентов на звание лучшего молодого игрока года в АПЛ

Чемпионат08:05

Стерлинг, Мане, Азар - в списке претендентов на звание лучшего игрока Англии

Спорт-Экспресс07:53

Стали известны претенденты на награду лучшему молодому игроку в английском футболе

Sport24.ru08:23

Стерлинг, Рэшфорд, Трент, Райс, Силва и Брукс – претенденты на приз лучшему молодому игроку сезона от PFA

Sports.ru07:30
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В Австрии оценили ущерб от санкций против России

Экономические санкции против России нанесли огромный ущерб бизнесу в Австрии и в Европе в целом.
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На перехват неизвестного судна поднялись истребители и авиация. Самолет был посажен на аэродроме в Псковской области.
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Председатель госконцерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков заявил, что Белоруссия планирует обсудить с ПАО "Транснефть" компенсацию за некачественную нефть.
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Клинцевич отреагировал на заявление Линкявичюса

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Футбол

Сочи — Чертаново 2:1

«Сочи» на своем поле обыграл «Чертаново» в матче 32-го тура ФНЛ со счетом 2:1.В составе хозяев дубль оформил Евгений Песегов, у «Чертаново» забил Кирилл Колесниченко.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его слова о суверенитете страны были адресованы тем, кто пытается уничтожить государство.
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Подходим не к тому метро, о котором привыкли говорить — о метро глубокого заглубления, речь идет о комбинировании: небольшое заглубление и навесной рельсовый транспорт, наземно-подземное комбинированное метро.
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