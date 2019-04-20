Футбол
Определились номинанты на награду лучшему молодому игроку сезона в АПЛProstoProSport 09:10
Названа шестерка футболистов, претендующих на приз лучшему молодому игроку сезона в Англии.
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Почему не стоит пользоваться смартфоном с разбитым экраном – 3 причины
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Минпромторг России объявил тендер на доработку созданного в нашей стране нового авиационного двигателя ПД-14 - с целью его международной сертификации в Европейском агентстве по безопасности.
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Двоих пострадавших при пожаре в Нижнекамске доставили в Казань
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Тысячи людей пришли на согласованную акцию "желтых жилетов" в Париже у министерства экономики Франции, передает корреспондент РИА Новости.
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Как писал News.ru, несколько картин и других исторических ценностей до сих пор находятся в соборе Нотр-Дам.
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