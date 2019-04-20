Футбол

Определились номинанты на награду лучшему молодому игроку сезона в АПЛProstoProSport 09:10

Названа шестерка футболистов, претендующих на приз лучшему молодому игроку сезона в Англии.
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Азар, Агуэро и Стерлинг претендуют на звание лучшего игрока года в АПЛ

Матч ТВ08:47

Названы номинанты на звание лучшего игрока года в чемпионате Англии

Газета.Ru08:00

Претенденты на звание лучшего молодого игрока года в АПЛ

Sport.ru08:47

Объявлен список претендентов на звание лучшего молодого игрока года в АПЛ

Чемпионат08:05

Стерлинг, Мане, Азар - в списке претендентов на звание лучшего игрока Англии

Спорт-Экспресс07:53

Стали известны претенденты на награду лучшему молодому игроку в английском футболе

Sport24.ru08:23

Стерлинг, Рэшфорд, Трент, Райс, Силва и Брукс – претенденты на приз лучшему молодому игроку сезона от PFA

Sports.ru07:30
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 12:15, Ашберн
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Сегодня, 20 апреля на трассе в Казахстане перевернулся пассажирский автобус. В результате погибли 11 человек, ещё 29 пострадали.
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Пять человек погибли после нападения слона в двух деревнях в штате Орисса в Индии, сообщает издание Hindu.
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