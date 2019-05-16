Определились хозяева полей в стыковых матчах между клубами РПЛ и ФНЛРИА Новости 05:08

Состоялась жеребьевка по определению хозяев полей в стыковых матчах за право выступать в высшем дивизионе чемпионата России по футболу в сезоне-2019/20, об этом сообщается на официальном сайте РФПЛ.

Определились хозяева полей в стыковых матчах между клубами РПЛ и ФНЛ

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