Футбол
Определились хозяева полей в стыковых матчах между клубами РПЛ и ФНЛРИА Новости 05:08
Состоялась жеребьевка по определению хозяев полей в стыковых матчах за право выступать в высшем дивизионе чемпионата России по футболу в сезоне-2019/20, об этом сообщается на официальном сайте РФПЛ.
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Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9 SE выходит в России
Обновлено в 15:46
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель F-16
Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщило местное отделение телеканала ABC.
Обновлено в 19:37
Происшествия
В аэропорту Дубая разбился винтовой самолет
В аэропорту Дубая разбился небольшой винтовой самолет, два человека из четырех находившихся на борту погибли, сообщает официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office.
Обновлено в 13:53
Авто
Ford представил универсал Focus ST Wagon
Компания Ford представила новое поколение универсала Focus ST Wagon, который дополнит показанный ранее хэтчбек.
Обновлено в 04:14
Политика
Посольство России анонсировало ответные меры на новые санкции США
Россия примет ответные меры на новые санкции США, введеные против пяти россиян и специального отряда быстрого реагирования «Терек», говорится в заявлении посольства России в США, опубликованном в Facebook.
Обновлено в 20:17
Общество
Group-IB зафиксировала накрутку голосов за участника шоу «Голос. Дети»
По данным компании, всего в накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тыс. СМС, массовая рассылка сообщений отправлялась за конкурсанта под номером семь (под ним голосование велось за Микеллу Абрамову).
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
Бывшая жена 88-летнего Краско сообщила о беременности
В прошлом году Краско развелся со своей 29-летней супругой Натальей Шевель и вернулся к Вяль, на которой он был женат с 2001 по 2011 год.
Обновлено в 13:24
Музыка
Испанский суд снял с Шакиры обвинения в плагиате
В суд на певицу подал кубинский композитор Ливан Рафаэль Кастельяно, заявивший, что в песне Шакиры используются куски из его произведения.
Обновлено в 10:25
Происшествия
Анестезиолог во Франции обвиняется в 24 отравлениях пациентов
Французская прокуратура предъявила 47-летнему анестезиологу Фредерику Пешье обвинения в 17 новых случаях отравления пациентов, теперь на его «счету» 24 отравления пациентов, девять из которых закончились летальным исходом.
Обновлено в 17:37
Происшествия
Власти Кубы озвучили причину крушения Boeing 737 в 2018 году
Как сообщает издание Granma, Институт гражданской авиации Кубы обнародовал отчет о возможных причинах катастрофы лайнера Boeing 737 в аэропорту Гаваны в мае 2018 года, разбившегося сразу после взлета.
Обновлено в 19:30
Кино
Фанаты потребовали от HBO переснять последний сезон «Игры престолов»
Больше 400 тыс. фанатов «Игры престолов» подписали петицию, в которой потребовали от HBO переделать финальный восьмой сезон сериала.
Обновлено в 10:54
Общество
В США умер автор проекта пирамиды Лувра
В возрасте 102 лет в США скончался архитектор Бэй Юймин, прославившийся своим проектом пирамиды музея Лувр (Париж), пишет The New York Times.
Обновлено в 19:27
Космос
Пекин анонсировал производство и внедрение новых ракет-носителей
В Китае обнародованы планы дальнейшего развития пилотируемой космонавтики, связанного с разработкой и созданием ракет-носителей нового поколения, сообщает 16 мая Синьхуа.
Обновлено в 16:43
Политика
В России вводятся новые правила техосмотра
Госдума приняла во втором чтении законопроект о новых правилах техосмотра, передает корреспондент «Росбалта».
Обновлено в 08:18
Музыка
Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения-2019»
Обновлено в 17:27
Происшествия
Во Владивостоке работница банка украла 28 млн рублей
Прокуратура Фрунзенского района города Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное в особо крупном размере).
Обновлено в 13:28
Происшествия
Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП
Национальный комитет безопасности перевозок США (NTSB) завершил расследование смертельного ДТП с участием Tesla Model 3, происшедшего еще 1 марта во Флориде.
Обновлено в 15:16
Политика
Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.
Обновлено в 18:36
Шоу-бизнес
Тодоренко призналась, что корректирует фигуру при помощи фотошопа
Регина Тодоренко поспешила оправдаться и заявила, что не обязательно под каждым ее снимком писать слово «фотошоп».
Обновлено в 10:55
Здоровье
Эксперты рассказали, как снизить аллергенность продуктов
Одним из способов профилактики заболевания и снижения аллергических реакций является отварка продуктов перед употреблением.
Обновлено в 15:05
Политика
В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу
"Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут прежде всего зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве", — сказал Яновский.
Обновлено в 07:23
ЖКХ
Плата за отопление изменится в России
Россияне станут платить за отопление по-новому, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 10:46
Происшествия
В Турции перевернулся грузовик с нелегальными мигрантами
По его данным, грузовик, который перевозил нелегальных иммигрантов, перевернулся на дороге.
Обновлено в 19:05
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин обвинён в получении взятки в размере $850 тысяч
Начальнику одного из отделов ФСБ Кириллу Черкалину, задержанному в апреле, предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство.
Обновлено в 04:54
Авто
Составлен рейтинг самых надежных автомобилей
Обновлено вчера в 00:46
Общество
В Екатеринбурге приостановили строительство храма
Обновлено в 14:45
Наука
Психологи рассказали, какие пары чаще занимаются сексом
Психологи из Норвежского университета естественных и технических наук провели опрос 92-х состоящих в романтических отношениях пар, и выяснили, чем отличаются те из них, кто чаще других занимается сексом.
Обновлено в 07:31