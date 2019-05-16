Футбол

Определились хозяева полей в стыковых матчах между клубами РПЛ и ФНЛРИА Новости 05:08

Состоялась жеребьевка по определению хозяев полей в стыковых матчах за право выступать в высшем дивизионе чемпионата России по футболу в сезоне-2019/20, об этом сообщается на официальном сайте РФПЛ.
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Определены хозяева полей в первых стыковых матчах клубов РПЛ и ФНЛ

Sport24.ru06:59

Стали известны хозяева полей в стыковых матчах между клубами РПЛ и ФНЛ

Матч ТВ06:28

Стали известны даты проведения стыковых матчей за право сыграть в Премьер-лиге в сезоне 2019/2020

Bobsoccer05:11

Определились хозяева полей в стыковых матчах между клубами РПЛ и ФНЛ

РИА Новости05:08

В РФС состоялась жеребьевка стыковых матчей за право остаться в РПЛ

Коммерсантъ Самара05:00

Переходные матчи за право в сезоне-2019/20 сыграть в РПЛ пройдут 30 мая и 2 июня

Чемпионат05:36

Стыковые матчи за место в РПЛ пройдут 30 мая и 2 июня

Спорт-Экспресс05:12
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