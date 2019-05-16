Футбол
Определились хозяева полей в стыковых матчах между клубами РПЛ и ФНЛРИА Новости 05:08
Состоялась жеребьевка по определению хозяев полей в стыковых матчах за право выступать в высшем дивизионе чемпионата России по футболу в сезоне-2019/20, об этом сообщается на официальном сайте РФПЛ.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 15:53, Ашберн
Происшествия
В аэропорту Дубая разбился винтовой самолет
Обновлено в 13:53
Футбол
«Шеффилд Юнайтед» получил кредит от семьи Усамы бен Ладена
Обновлено в 14:46
Культура
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Космос
Ученые НАСА рассказали о первых итогах изучения «плоской» планеты
Научная команда зонда New Horizons представила первые результаты изучения Ультимы Туле, загадочной "плоской" карликовой планеты на окраинах Солнечной системы.
Обновлено в 14:00
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Обновлено в 11:14
Общество
Россияне оказались в списке самых некрасивых наций в мире
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия
В Вологде отец вернул дочь в роддом из-за громкого плача
В Вологде мужчина отнес свою дочь, которой едва исполнился месяц, к дверям родильного дома. Причиной стал громкий плач ребенка.
Обновлено в 09:56
Футбол
«Реал» стал самым дорогим футбольным брендом, «Зенит» остался в топ-50
Мадридский "Реал" занял первое место в списке самых дорогих футбольных брендов по версии компании Brand Finance, санкт-петербургский "Зенит" расположился на 46-й строчке, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 10:48
Общество
Жалобы Арашукова на отсутствие халяля в СИЗО проверят
В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) пообещали проверить жалобы временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах, на отсутствие халяльного питания в СИЗО «Лефортово».
Обновлено в 07:20
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге
Обновлено в 09:46
Общество
Владелец «Голоса» отреагировал на отмену победы дочки Алсу
Ранее в пресс-службе Первого канала рассказали, когда будет "поставлена точка" в ситуации с победой дочки Алсу в детском "Голосе".
Обновлено в 12:29
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о высокой вероятности прекращения транзита газа
«Газпром» имеет все технические возможности для отказа от использования ГТС Украины даже в случае, если строительство «Северного потока — 2» не будет завершено, вероятность прекращения транзита газа в 2020 году достаточно высокая.
Обновлено в 12:05
Наука
Британский лингвист расшифровал манускрипт Войнича
Обновлено вчера в 12:09
Общество
Рязанский Лесопарк посетили сотрудники следственного комитета
Рязанский Лесопарк посетили сотрудники следственного комитета.
Обновлено в 14:28
Политика
Владимир Путин встретится с участниками медифорума ОНФ в Сочи
Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с участниками медиафорума ОНФ в Сочи 16 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:11
Общество
В России могут ввести нормы вывоза рыбы для рыбаков-любителей
Росрыболовство считает необходимым ввести норму вывоза рыбы для любительской рыбалки, сообщил замглавы Росрыболовства Василий Соколов.
Обновлено в 09:24
Наука
В Японии показали поезд, развивающий скорость до 400 километров в час
В Японии специалисты начали проводить тесты поезда, развивающий скорость до 400 километров в час, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 11:16
Армия и оружие
Путин заявил о сокращении количества типов используемых ракет
Президент России Владимир Путин рассказал, что российская сторона смогла сократить количество типов используемых ракет, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:32
Наука
Стратосферный планер испытают на высоте 27 тысяч метров
Подразделение Perlan Project европейского авиастроительного концерна Airbus начало готовить перспективный стратосферный планер Perlan 2 к испытаниям полетом на высоте более 27 тысяч метров.
Обновлено в 09:19
Политика
США ввели санкции против спецотряда «Терек» из Чечни
Минфин США внес в список санкций в рамках закона Магнитского спецотряд быстрого реагирования "Терек" из Чечни и пятерых граждан России, сообщило ведомство.
Обновлено в 13:50
Хоккей
Форвард сборной России Телегин продолжит карьеру в НХЛ
Нападающий московского ЦСКА и сборной России Иван Телегин следующий сезон собирается провести в Национальной хоккейной лиге.
Обновлено в 13:48
Космос
Китайский луноход добыл пробы с обратной стороны луны
В ходе космической миссии «Чанъэ-4» аппарат совершил высадку в кратер на обратной стороне луны и взял там первые пробы.
Обновлено в 00:39
Гаджеты
«Урезанный» флагман Xiaomi Mi 9 SE поступит в продажу в России 23 мая
В России стартуют продажи Xiaomi Mi 9 SE — компактной и более доступной версии флагманского смартфона Xiaomi Mi 9 с несколько более простым оснащением.
Обновлено в 14:21
Здоровье
Врач дал рекомендации москвичам, страдающим гипертонией
Врач-кардиолог поликлиники № 180 столичного департамента здравоохранения Николай Серебряков дал рекомендации горожанам, страдающим артериальной гипертонией.
Обновлено в 01:52
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Суд арестовал одного из участников протестов в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 06:57
Политика
Коломойский вернулся на Украину
Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:43
Финансы
Китай продал наибольший объем гособлигаций США с 2016 года
По данным Минфина США, в марте 2019 г. Китай продал гособлигации США в объеме $20,5 млрд – наиболее быстрыми темпами в месячном выражении с октября 2016 г. По сравнению с мартом прошлого года объем китайских инвестиций в долговые обязательства США сократились на $67,2 млрд до $1,12 трлн.
Обновлено в 13:04
Происшествия
Самолет из Нур-Султана совершил аварийную посадку в Шереметьево
Самолет авиакомпании Air Astana рейсом Нур-Султан - Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неполадке, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
Обновлено в 15:33