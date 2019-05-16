Футбол
Определились хозяева полей в стыковых матчах между клубами РПЛ и ФНЛРИА Новости 05:08
Состоялась жеребьевка по определению хозяев полей в стыковых матчах за право выступать в высшем дивизионе чемпионата России по футболу в сезоне-2019/20, об этом сообщается на официальном сайте РФПЛ.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 17:19, Ашберн
ЖКХ
Плата за отопление изменится в России
Авторы законопроекта уверяют, что он не повысит плату за ЖКХ.
Обновлено вчера в 10:46
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге и акциями протеста в защиту сквера, где возводится собор, отметил, что необходимо решить этот вопрос в интересах людей, проживающих в городе.
Обновлено в 09:46
Экономика
СПбМТСБ закрыла допуск к торгам Антипинскому НПЗ
Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа приостановила допуск к участию в торгах АО «Антипинский НПЗ».
Обновлено в 13:02
Происшествия
Самолет из Нур-Султана совершил аварийную посадку в Шереметьево
Самолет авиакомпании Air Astana рейсом Нур-Султан - Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неполадке, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
Обновлено в 15:33
Политика
США ввели санкции против чеченского спецназа
США ввели санкции в отношении чеченского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Терек».
Обновлено в 13:55
Политика
Депутаты предложили России перейти на юлианский календарь
Депутаты полагают, что после перехода на юлианский календарь восстановится «прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени».
Обновлено в 01:49
Политика
Коломойский вернулся на Украину
Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:43
Музыка
Владелец прав на «Голос» отреагировал на аннулирование результатов конкурса
"Первый канал" консультировался с голландской медиакомпанией Talpa — владельцем прав на шоу Голос.
Обновлено в 11:34
Футбол
СМИ: Мхитарян может не сыграть за «Арсенал» в финале ЛЕ из соображений безопасности
Английский футбольный клуб "Арсенал" планирует не заявлять армянского полузащитника Генриха Мхитаряна на финал Лиги Европы, в котором 29 мая его команда в Баку сыграет с английским "Челси".
Обновлено в 16:59
Шоу-бизнес
У Олега Газманова нашли опухоль
67-летний Газманов признался, что несколько лет назад врачи обнаружили у него опухоль в горле, прямо на голосовых связках.
Обновлено в 06:13
Происшествия
В аэропорту Дубая разбился винтовой самолет
Обновлено в 13:53
Авто
В России резко снизились цены на внедорожники «УАЗ»
Компания «УАЗ» объявила о резком снижении цен на свои внедорожные модели – «Патриот» и «Пикап».
Обновлено в 03:27
Происшествия
Двухлетнюю девочку оставили в детской поликлинике в Москве
Сегодня около 6 часов вечера посетительница детской поликлиники № 15 оставила там маленького ребёнка.
Обновлено в 15:26
Музыка
Сергей Лазарев выступил в полуфинале «Евровидения»
Обновлено в 17:01
Экономика
Большинство российских семей оказались вообще без сбережений
Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Спорт
Загитова опубликовала фото с теннисного корта
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 16-летняя россиянка Алина Загитова поделилась новой фотографией с отдыха.
Обновлено в 14:28
Армия и оружие
В проекте подлодок «Ясень-М» выявили ряд конструктивных недостатков
Многоцелевые атомные субмарины "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск" строятся по усовершенствованному проекту "Ясень-М" (885М).
Обновлено в 09:24
Космос
Астрономы подвели первые итоги исследования Ультимы Туле
Первым научным аппаратом, созданным для исследования объектов пояса Койпера, стал зонд New Horizons.
Обновлено в 15:55
Политика
Зеленский раскрыл, как будет подбирать кандидатов на госдолжности
Избранный президент Украины Владимир Зеленский хочет привлечь международные кадровые агентства для поиска сотрудников на госдолжности, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:35
Общество
Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке
Власти города объяснили, что часть комплекса была перенесена в другие места.
Обновлено в 16:08
Технологии
В Германии прошли испытания воздушного электротакси
Германская стартап-компания Lilium успешно запустила в воздух прототип пятиместного летающего электротакси.
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес
Старшая дочь Анны Хилькевич едва не погибла по вине няни
Обновлено в 09:14
Происшествия
Суд арестовал задержанных на акциях против храма в Екатеринбурге
Ранее стало известно, что минувшей ночью почти 30 участников акции протеста против строительства храма на площади у Театра драмы в Екатеринбурге были задержаны по статьям «Мелкое хулиганство» и «Нарушение правил дорожного движения».
Обновлено вчера в 07:50
Шоу-бизнес
Ева Лонгория в Каннах прогулялась по пляжу с 11-месячным сыном
Оказалось, что в Канны актриса привезла и своего сына, которому пока лишь 11 месяцев.
Обновлено в 15:08
Наука
В Бристольском университете заявили о расшифровке манускрипта Войнича
Обновлено вчера в 15:42
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Обновлено в 11:14
Происшествия
В Москве неизвестный украл из банкомата 565 тысяч рублей
Как сообщает РБК, 35 бумажек банкомат не принял.
Обновлено в 03:00
Наука
Французский регулятор предупредил о вреде светодиодных ламп для глаз
«Синий свет», излучаемый при светодиодном освещении, может привести к повреждению чувствительной к его воздействию сетчатки глаза и нарушению естественных ритмов сна, заявило на этой неделе Французское агентство по продовольствию, охране окружающей среды, гигиене и безопасности труда (ANSES), занимающееся оценкой рисков для здоровья в области пищевых продуктов, окружающей среды и труда.
Обновлено вчера в 15:45
Происшествия
У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»
Руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков сообщил, что у резиденции предстоятеля РПЦ в Чистом переулке неизвестные вывесили баннер "Извинись за Екб".
Обновлено в 13:40