Определились даты проведения стыковых матчей за место в РПЛНева Спорт 05:31

Как сообщается на официальном сайте РПЛ, на жеребьевке были оглашены даты стыковых матчей — они состоятся 30 мая и 2 июня. В игра будут принимать участие команды, занявшие 13-е и 14-е места чемпионата России, а также клубы с 3-го и 4-го места Олимп-ФНЛ.

Определились даты проведения стыковых матчей за место в РПЛ

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