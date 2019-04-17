Определились даты полуфинальных матчей Лиги чемпионовSportbox.RU 04:59

УЕФА объявила даты проведения полуфинальных матчей Лиги чемпионов. «Тоттенхэм» и «Аякс» в первом матче встретятся в Лондоне 30 апреля, а ответная встреча пройдет 8 мая. «Барселона» и «Ливерпуль» сыграют в Испании 1 мая, ответная игра намечена на 7 мая.

Спорт день за днем

Политика Россия запретила экспорт нефти на Украину Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Общество «Роскачество» назвало лучшие марки кефира По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.

Происшествия В Новосибирской области возбудили дело из-за травли ребёнка с ВИЧ В Новосибирской области следствие возбудило уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности частной жизни после появившихся в СМИ сообщений о травле семьи семилетнего мальчика с ВИЧ.

Происшествия Бизнес-центр загорелся в Челябинске Бизнес-центр «Аврора» загорелся в Челябинске. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-центре управления МЧС России по региону.

Путешествия Более 100 россиян не смогли вылететь из Санкт-Петербурга на Хайнань Российские туристы, планировавшие вылететь 18 апреля на китайский остров Хайнань из Санкт-Петербурга по линии нескольких туроператоров, не смогли попасть на рейс авиакомании iFly, сообщает АТОР.

Политика Захарова назвала мифом изоляцию Крыма Несколько иностранных гостей форума посетовали, что после возвращения Крыма в состав РФ консульства европейских государтв в Крыму были закрыты, и это затрудняет общение представителей национальных диаспор полуострова со своими соотечественниками за рубежом, а также усложняет поездки в Европу.

Экономика Медведев поддержал идею объединения полисов ОСАГО и каско 17 апреля 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал идею объединения полисов ОСАГО и каско.

Шоу-бизнес Мать Юлии Началовой полностью поседела после смерти дочери Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева в Instagram опубликовала снимок ее мамы. Таисия сейчас находится не в лучшем состоянии.

Происшествия Дело Гулиева направили в главное следственное управление МВД Дело о нападении защитника московского «Спартака» Аяза Гулиева на американца передано в Главное следственное управление МВД, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Общество В фестивале «Пасхальный дар» примут участие 20 тысяч волонтеров Двадцать тысяч волонтеров проведут около 800 акций в рамках фестиваля "Пасхальный дар" в Москве, рассказала РИА Новости заммэра столицы Наталья Сергунина.

Футбол Букмекеры назвали «Наполи» фаворитом в матче с «Арсеналом» «Наполи» назван фаворитом в противостоянии с «Арсеналом» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

Происшествия Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе в среду, 17 апреля. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.

Футбол Роналду разочаровался в «Ювентусе» после вылета из Лиги чемпионов 16 апреля голландский «Аякс» обыграл «Ювентус» со счетом 2:1 в Турине и лишил итальянцев полуфинала Лиги чемпионов.

Шоу-бизнес Волочкова продемонстрировала Пугачевой свой фирменный шпагат "Молодец!" — похвалила Волочкову Пугачева. "Сесть на шпагат на высоких каблуках не так-то просто", — отметила балерина.

Спорт Жена Кокорина: ребята за обычную драку сидят уже полгода Жена футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова высказала опасения, что ее мужу, а также Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому могут дать реальный срок.

Политика В Кремле рассказали, будут ли смотреть дебаты Зеленского и Порошенко Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что не в курсе, будет ли Владимир Путин смотреть завтрашние дебаты кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского и действующего украинского лидера Петра Порошенко.

Политика Путин назвал отсутствие контактов с руководством Эстонии ненормальным Президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из Эстонии Керсти Кальюлайд в Москве назвал ненормальной ситуацию, при которой отсутствуют контакты между официальными лицами соседних стран.

Происшествия Под грузовым поездом в Воронежской области найдена бомба В городе Лиски Воронежской области под вагоном грузового поезда обнаружена бомба.

Политика Киевcкий суд признал незаконной национализацию ПриватБанка Суд признал противоправными решения Нацбанка Украины, правительства, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, следствием которых стала национализация банка.

Общество Кассирам кинотеатров хотят разрешить проверять паспорт Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предоставит кассирам и контролерам в кинотеатрах запрашивать у граждан паспорт.

Наука Найдены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле Палеонтологи из университета Огайо (США) обнаружили в Кении фрагменты скелета одного из крупнейших хищных млекопитающих, которые когда-либо жили на Земле.

Здоровье Главный онколог России сообщил о росте заболеваемости раком Главный онколог России Андрей Каприн сообщил о росте числа больных раком в стране. По его мнению, это связано с улучшением диагностики.

Экономика Украина оказалась среди самых несчастных экономик мира Венесуэла в пятый раз подряд стала самой несчастной экономикой мира из-за затяжного кризиса, развернувшегося в стране в последние годы.

Политика Кремль прокомментировал вымирание среднего класса в России Обнародованные «Сбербанк CIB» результаты исследования, согласно которым в России сократилось количество людей, причисляющих себя к среднему классу, но увеличилось число тех, кто оценивает свой доход ниже среднего, вызывают больше вопросов, чем ответов.

Космос 69738 фотографий кометы Чурюмова — Герасименко выложили в открытый доступ Почти 70 тысяч снимков кометы 67P/Чурюмова — Герасименко, сделанных камерой OSIRIS на борту миссии «Розетта», выложены в открытый доступ на отдельном сайте, сообщает Институт исследований Солнечной системы Общества Макса Планка.