Футбол
Определились даты полуфинальных матчей Лиги чемпионовSportbox.RU 04:59
УЕФА объявила даты проведения полуфинальных матчей Лиги чемпионов. «Тоттенхэм» и «Аякс» в первом матче встретятся в Лондоне 30 апреля, а ответная встреча пройдет 8 мая. «Барселона» и «Ливерпуль» сыграют в Испании 1 мая, ответная игра намечена на 7 мая.
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Дело Гулиева направили в главное следственное управление МВД
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В фестивале «Пасхальный дар» примут участие 20 тысяч волонтеров
Двадцать тысяч волонтеров проведут около 800 акций в рамках фестиваля "Пасхальный дар" в Москве, рассказала РИА Новости заммэра столицы Наталья Сергунина.
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Футбол
Букмекеры назвали «Наполи» фаворитом в матче с «Арсеналом»
«Наполи» назван фаворитом в противостоянии с «Арсеналом» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.
Обновлено в 08:25
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Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали
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Обновлено вчера в 04:33
Футбол
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что не в курсе, будет ли Владимир Путин смотреть завтрашние дебаты кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского и действующего украинского лидера Петра Порошенко.
Обновлено в 07:23
Политика
Путин назвал отсутствие контактов с руководством Эстонии ненормальным
Президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из Эстонии Керсти Кальюлайд в Москве назвал ненормальной ситуацию, при которой отсутствуют контакты между официальными лицами соседних стран.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Под грузовым поездом в Воронежской области найдена бомба
В городе Лиски Воронежской области под вагоном грузового поезда обнаружена бомба.
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Политика
Киевcкий суд признал незаконной национализацию ПриватБанка
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Игорь Ефремов: «Позиция рабочей группы по лимиту на легионеров будет сформирована в мае»
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Общество
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Обновлено 16 апреля в 08:37
Наука
Найдены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле
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Обновлено в 02:34
Здоровье
Главный онколог России сообщил о росте заболеваемости раком
Главный онколог России Андрей Каприн сообщил о росте числа больных раком в стране. По его мнению, это связано с улучшением диагностики.
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Экономика
Украина оказалась среди самых несчастных экономик мира
Венесуэла в пятый раз подряд стала самой несчастной экономикой мира из-за затяжного кризиса, развернувшегося в стране в последние годы.
Обновлено в 07:16
Политика
Кремль прокомментировал вымирание среднего класса в России
Обнародованные «Сбербанк CIB» результаты исследования, согласно которым в России сократилось количество людей, причисляющих себя к среднему классу, но увеличилось число тех, кто оценивает свой доход ниже среднего, вызывают больше вопросов, чем ответов.
Обновлено в 08:04
Космос
69738 фотографий кометы Чурюмова — Герасименко выложили в открытый доступ
Почти 70 тысяч снимков кометы 67P/Чурюмова — Герасименко, сделанных камерой OSIRIS на борту миссии «Розетта», выложены в открытый доступ на отдельном сайте, сообщает Институт исследований Солнечной системы Общества Макса Планка.
Обновлено вчера в 11:34
Происшествия
На директора Большого театра кукол в Петербурге завели дело о взятке
На директора Большого театра кукол в Петербурге завели дело о взятке, сообщает в четверг СК.
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