Футбол

Определились все пары четвертьфинала Кубка АмерикиProstoProSport вчера в 23:50

В полуфинале победитель первой пары встретится с победителем второй, третьей - с четвертой. Финальный матч Кубка Америки состоится 7 июля на знаменитом стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.
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Определились все пары ¼ финала Кубка Америки

Советский спортвчера в 23:47

Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Америки

Sport24.ruвчера в 21:00

Аргентина берет разгон и выходит на Венесуэлу в 1/4 финала Кубка Америки

Спорт день за днем23 июня в 17:45

Стали известны все четвертьфиналисты Кубка Америки

Матч ТВвчера в 21:16

Известны все четвертьфиналисты Кубка Америки

Газета.Ruвчера в 21:44

Бразилия - Парагвай, Венесуэла - Аргентина. Все пары 1/4 финала Кубка Америки

Спорт-Экспрессвчера в 21:10

Определились все пары 1/4 финала Кубка Америки

Чемпионатвчера в 21:20
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:40, Ашберн
Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России

Во время летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) несколько участников попытались оспорить полномочия делегации из России, передает ТАСС.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие

В РПЦ назвали безбожниками погибших в годы войны красноармейцев

В начале Великой Отечественной войны погибали некрещеные солдаты Красной армии за то, что были безбожниками.
Обновлено в 06:27
Экология

Доступ туристов на Байкал придется ограничить, заявил Иванов

Доступ туристов на Байкал со временем придется ограничить из-за нерешенной проблемы роста отходов, оставляемых посетителями этой территории, заявил в ходе Водного конгресса во вторник специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Обновлено в 06:58
Политика

Австрийский суд одобрил экстрадицию Фирташа в США

Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США. Об этом во вторник, 25 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:29
Экономика

Орешкин рассказал о своем видении будущего глобального кризиса

По словам Орешкина, падение цен на нефть уже не окажет такого негативного эффекта на экономику, что 8 – 10 лет назад, но в то же время и рост цен уже не оказывает выраженного положительного воздействия.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море

Обновлено в 04:27
Экономика

Минэкономики назвало 11 самых проблемных моногородов России

Минэкономики в ответе на запрос РБК перечислило 11 самых проблемных российских моногородов.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие

На форум «Армия-2019» приехали делегации из 120 стран

Обновлено в 07:02
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Алла Покровская

Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Экономика

Транснефть готовит на выплату дивидендов свыше 50% чистой прибыли

Решение о выплате дивидендов в размере 10 тысяч 705,95 рубля на акцию, или 51,18% нормализованной консолидированной чистой прибыли за 2018 накануне принял совет директоров ПАО «Транснефть».
Обновлено в 04:02
Общество

Названы самые агрессивные города России

Эксперты маркетингового агентства Zoom Market составили рейтинг самых агрессивных городов России.
Обновлено в 05:43
Политика

Превышения хлора в трубопроводе «Дружба» зафиксировала только Чехия

Только Чехия выявила превышение содержания хлорорганических веществ в нефти из трубопровода «Дружба».
Обновлено вчера в 17:55
Политика

УПЦ заявила, что поместные церкви признают на Украине только ее

Представители поместных православных церквей признают на Украине одну каноническую церковь, Украинскую православную церковь, заявил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.
Обновлено в 07:13
Политика

Толстой назвал условие для уплаты Россией взноса в Совет Европы

Россия выплатит взнос в Совет Европы только после полного восстановления её полномочий, заявил заместитель председателя Государственной Думы Пётр Толстой.
Обновлено в 04:15
Экономика

Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые

Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 02:11
Происшествия

В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя

В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Гаджеты

Создано приложение для автоматического удаления лишних людей с фото

Обновлено в 07:04
Происшествия

На заводе «Дагдизель» в Дагестане взорвался кислородный баллон

Обновлено в 06:33
Армия и оружие

На форуме «Армия-2019» представили проект «малого авианосца»

На форуме «Армия-2019» представлен проект легкого авианосца, который построен по схеме «полукатамарана».
Обновлено в 04:46
Экономика

Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривен

Национальный банк Украины сообщил о планах ввести новую банкноту номиналом в 1000 гривен. Об этом информирует Интерфакс-Украина.
Обновлено в 07:32
Здоровье

Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил, что продюсер Бари Алибасов инсценировал свое отравление.
Обновлено вчера в 17:26
Хоккей

Томаш Гика перешел из «Вегаса» в «Трактор»

Экс-нападающий "Вегаса" Томаш Гика стал игроком "Трактора", информирует официальный сайт челябинского клуба.
Обновлено в 06:58
Недвижимость

Жители Дальнего Востока получат ипотеку под два процента годовых

Ставка по кредиту не превысит двух процентов годовых, а получить ссуду можно будет как на покупку, так и на строительство и ремонт жилья.
Обновлено в 03:00
Футбол

Массимо Каррера может возглавить «Катанию»

Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес

Навка вступилась за жену Плющенко Рудковскую

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка вступилась за супругу известного российского фигуриста Евгения Плющенко Яну Рудковскую, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:17
Общество

Беглов поздравил выпускников и дал старт празднику «Алые паруса»

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил выпускников с окончанием школы и дал старт празднику "Алые паруса", который традиционно проходит с красочным представлением в городе на Неве.
Обновлено 23 июня в 16:12
Происшествия

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,3

Обновлено в 06:47
Общество

Раскрыты траты российских чиновников на заграничные поездки

В Минпромторге в 2016–2017 годах потратили на зарубежные командировки чиновников около 19,3 миллиона рублей.
Обновлено в 05:43
Армия и оружие

Российские военные представили беспилотник в виде совы

Российские военные представили беспилотник в форме полярной совы на форуме «Армия-2019».
Обновлено в 07:05
Армия и оружие

В НАТО подготовили стратегию космической обороны

Разработана первая для НАТО «космическая стратегия».
Обновлено в 06:11
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Кубок Америки по футболу
Футбольный турнир, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ среди национальных сборных стран региона. Первый розыгрыш прошёл в 1910 году, ещё до основания КОНМЕБОЛ, поэтому не был признан официально. Первый признанный турнир прошёл в 1916 году. Позже турнир получил название Чемпионат Южной Америки среди национальных сборных. Таким образом, Кубок Америки является старейшим из существующих международных футбольных турниров, и на 44 года старше своего европейского аналога. В 1975 году турнир получил своё нынешнее название.
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