Футбол
Определились все пары четвертьфинала Кубка АмерикиProstoProSport вчера в 23:50
В полуфинале победитель первой пары встретится с победителем второй, третьей - с четвертой. Финальный матч Кубка Америки состоится 7 июля на знаменитом стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.
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Аргентина берет разгон и выходит на Венесуэлу в 1/4 финала Кубка Америки
Спорт день за днем23 июня в 17:45
Бразилия - Парагвай, Венесуэла - Аргентина. Все пары 1/4 финала Кубка Америки
Спорт-Экспрессвчера в 21:10
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:40, Ашберн
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России
Во время летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) несколько участников попытались оспорить полномочия делегации из России, передает ТАСС.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие
В РПЦ назвали безбожниками погибших в годы войны красноармейцев
В начале Великой Отечественной войны погибали некрещеные солдаты Красной армии за то, что были безбожниками.
Обновлено в 06:27
Экология
Доступ туристов на Байкал придется ограничить, заявил Иванов
Доступ туристов на Байкал со временем придется ограничить из-за нерешенной проблемы роста отходов, оставляемых посетителями этой территории, заявил в ходе Водного конгресса во вторник специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Обновлено в 06:58
Политика
Австрийский суд одобрил экстрадицию Фирташа в США
Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США. Об этом во вторник, 25 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:29
Экономика
Орешкин рассказал о своем видении будущего глобального кризиса
По словам Орешкина, падение цен на нефть уже не окажет такого негативного эффекта на экономику, что 8 – 10 лет назад, но в то же время и рост цен уже не оказывает выраженного положительного воздействия.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море
Обновлено в 04:27
Экономика
Минэкономики назвало 11 самых проблемных моногородов России
Минэкономики в ответе на запрос РБК перечислило 11 самых проблемных российских моногородов.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие
На форум «Армия-2019» приехали делегации из 120 стран
Обновлено в 07:02
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Алла Покровская
Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Экономика
Транснефть готовит на выплату дивидендов свыше 50% чистой прибыли
Решение о выплате дивидендов в размере 10 тысяч 705,95 рубля на акцию, или 51,18% нормализованной консолидированной чистой прибыли за 2018 накануне принял совет директоров ПАО «Транснефть».
Обновлено в 04:02
Общество
Названы самые агрессивные города России
Эксперты маркетингового агентства Zoom Market составили рейтинг самых агрессивных городов России.
Обновлено в 05:43
Политика
Превышения хлора в трубопроводе «Дружба» зафиксировала только Чехия
Только Чехия выявила превышение содержания хлорорганических веществ в нефти из трубопровода «Дружба».
Обновлено вчера в 17:55
Политика
УПЦ заявила, что поместные церкви признают на Украине только ее
Представители поместных православных церквей признают на Украине одну каноническую церковь, Украинскую православную церковь, заявил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.
Обновлено в 07:13
Политика
Толстой назвал условие для уплаты Россией взноса в Совет Европы
Россия выплатит взнос в Совет Европы только после полного восстановления её полномочий, заявил заместитель председателя Государственной Думы Пётр Толстой.
Обновлено в 04:15
Экономика
Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые
Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 02:11
Происшествия
В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя
В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Армия и оружие
На форуме «Армия-2019» представили проект «малого авианосца»
На форуме «Армия-2019» представлен проект легкого авианосца, который построен по схеме «полукатамарана».
Обновлено в 04:46
Экономика
Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривен
Национальный банк Украины сообщил о планах ввести новую банкноту номиналом в 1000 гривен. Об этом информирует Интерфакс-Украина.
Обновлено в 07:32
Здоровье
Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил, что продюсер Бари Алибасов инсценировал свое отравление.
Обновлено вчера в 17:26
Хоккей
Томаш Гика перешел из «Вегаса» в «Трактор»
Экс-нападающий "Вегаса" Томаш Гика стал игроком "Трактора", информирует официальный сайт челябинского клуба.
Обновлено в 06:58
Недвижимость
Жители Дальнего Востока получат ипотеку под два процента годовых
Ставка по кредиту не превысит двух процентов годовых, а получить ссуду можно будет как на покупку, так и на строительство и ремонт жилья.
Обновлено в 03:00
Футбол
Массимо Каррера может возглавить «Катанию»
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес
Навка вступилась за жену Плющенко Рудковскую
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка вступилась за супругу известного российского фигуриста Евгения Плющенко Яну Рудковскую, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:17
Общество
Беглов поздравил выпускников и дал старт празднику «Алые паруса»
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил выпускников с окончанием школы и дал старт празднику "Алые паруса", который традиционно проходит с красочным представлением в городе на Неве.
Обновлено 23 июня в 16:12
Происшествия
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,3
Обновлено в 06:47
Общество
Раскрыты траты российских чиновников на заграничные поездки
В Минпромторге в 2016–2017 годах потратили на зарубежные командировки чиновников около 19,3 миллиона рублей.
Обновлено в 05:43
Армия и оружие
Российские военные представили беспилотник в виде совы
Российские военные представили беспилотник в форме полярной совы на форуме «Армия-2019».
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
В НАТО подготовили стратегию космической обороны
Разработана первая для НАТО «космическая стратегия».
Обновлено в 06:11