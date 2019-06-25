Определились все пары четвертьфинала Кубка АмерикиProstoProSport вчера в 23:50

В полуфинале победитель первой пары встретится с победителем второй, третьей - с четвертой. Финальный матч Кубка Америки состоится 7 июля на знаменитом стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.

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