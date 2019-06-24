Футбол
Определились четвертьфинальные пары Кубка АмерикиSoccer.ru вчера в 20:59
Сегодня состоялись последние матчи группового этапа Кубка Америки-2019, и стали известны составы четвертьфинальных пар.
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Аргентина берет разгон и выходит на Венесуэлу в 1/4 финала Кубка Америки
Спорт день за днем23 июня в 17:45
Бразилия - Парагвай, Венесуэла - Аргентина. Все пары 1/4 финала Кубка Америки
Спорт-Экспрессвчера в 21:10
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 13:49, Вашингтон
Происшествия
На отравителя газировкой в Москве завели уголовное дело
Полиция Москвы возбудила уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Кабардино-Балкарии, который обвиняется в нескольких отравлениях прохожих в центре столицы.
Обновлено в 12:03
Шоу-бизнес
Саша Савельева получила премию «Мама года», родив три месяца назад
Главную награду и титул «Мама года» получила Саша Савельева, которая родила своего первенца в конце марта.
Обновлено в 12:18
Экономика
Грузинский лари упал до исторического минимума
Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено в 11:54
Политика
В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено в 11:23
Экономика
На Украине анонсировали выпуск банкноты с лауреатом Сталинской премии
На лицевой стороне новой банкноты появится портрет Владимира Вернадского — уроженца Санкт-Петербурга, первого президента Украинской академии наук (1918–1921), философа, ученого-естествоиспытателя, основателя биогеохимии и лауреата Сталинской премии I степени «за многолетние выдающиеся работы в области науки и техники» за 1942 год.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» с КР «Калибр» на борту прибыл на Кубу
На борту российского фрегата «Адмирал Горшков» в качестве вооружения – 16 крылатых ракет, подлётное время которых от порта Гаваны до побережья Флориды составляет всего несколько минут.
Обновлено вчера в 23:19
Армия и оружие
На «Армии-2019» представили российский беспилотник в виде совы
Дрон сможет пролетать около 20 км и распознавать наземные цели Беспилотник-шпион в виде совы представили на форуме "Армия-2019" на стенде Военного инновационного технополиса "ЭРА", сообщает Интерфакс.
Обновлено в 06:00
Общество
Тульский школьник набрал 400 баллов на ЕГЭ
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
Мосгорсуд оставил под стражей Михаила Абызова
Мосгорсуд оставил под стражей до 25 июля бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:38
Политика
Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ страны
Телеканал RT опубликовал статистику голосования за резолюцию, позволяющую России участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 12:55
Игры
В Steam началась грандиозная летняя распродажа
Как Valve и обещала, сегодня компания запустила ежегодную летнюю распродажу в Steam, которая продлится две недели.
Обновлено в 13:24
Происшествия
Башкирский СК проводит проверку после отказа фельдшера оказать помощь
В Башкирии следователи проверяют информацию о том, что в Уфимском районе республики фельдшер отказалась оказывать медицинскую помощь.
Обновлено в 08:55
Общество
Ростов признали самым агрессивным городом России
Обновлено в 03:59
Происшествия
Топ-менеджеры «Аэрофлота» лишились премий из-за сгоревшего SSJ100
Топ-менеджеры «Аэрофлота» не получат премии из-за аварии SSJ100, которая произошла в начале мая в Шереметьево.
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Алла Покровская
Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Экономика
Производство спутников ГЛОНАСС заморозят из-за санкций
В российском правительстве собираются отказаться от серийного производства космических аппаратов ГЛОНАСС-К, из-за ограничения импорта иностранных комплектующих.
Обновлено в 03:21
Экономика
В Госдуме предложили способ снизить цены на золотые слитки для россиян
Доходы по ОМС складываются из двух частей: процентов, начисляемых на ОМС, и разницы между ценой покупки и ценой продажи драгметаллов, размещенных на счете.
Обновлено в 13:09
Наука
В Якутии учёные нашли обработанный древним человеком бивень мамонта
Российские ученые-палеонтологи обнаружили на территории Якутии (Республика Саха) обработанный древним человеком бивень мамонта.
Обновлено в 09:24
Экономика
Орешкин рассказал о своем видении будущего глобального кризиса
По словам Орешкина, падение цен на нефть уже не окажет такого негативного эффекта на экономику, что восемь-десять лет назад, но в то же время и рост цен уже не оказывает выраженного положительного воздействия.
Обновлено в 07:06
Политика
Трамп пригрозил Ирану уничтожением
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.
Обновлено в 11:40
Экономика
Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт
Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.
Обновлено в 01:00
Интернет
Сервис Mail.ru откажется от паролей для входа на почту
Представители компании Mail.ru заявили о планах в дальнейшем отказаться от введения паролей для входа на почту.
Обновлено в 06:54
Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Москвичей экстренно эвакуируют из-за крупного пожара
Обновлено в 13:36
Энергетика
В Независимом топливном союзе оценили риски от свободных цен на бензин
Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Сергея Хестанова отказ от продления заморозки цен на топливо после 1 июля, если такое решение примет правительство, не вызовет резкого роста цен на бензин.
Обновлено в 12:29
Хоккей
Бобровский провёл переговоры с «Флоридой» и отправился в Нью-Йорк
По сообщению журналиста Криса Джонстона, вратарь провёл переговоры с представителями «Пантерз».
Обновлено в 11:54