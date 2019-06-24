Определились четвертьфинальные пары Кубка АмерикиSoccer.ru вчера в 20:59

Сегодня состоялись последние матчи группового этапа Кубка Америки-2019, и стали известны составы четвертьфинальных пар.

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Происшествия На отравителя газировкой в Москве завели уголовное дело Полиция Москвы возбудила уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Кабардино-Балкарии, который обвиняется в нескольких отравлениях прохожих в центре столицы.

Экономика Грузинский лари упал до исторического минимума Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.

Политика В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.

Экономика На Украине анонсировали выпуск банкноты с лауреатом Сталинской премии На лицевой стороне новой банкноты появится портрет Владимира Вернадского — уроженца Санкт-Петербурга, первого президента Украинской академии наук (1918–1921), философа, ученого-естествоиспытателя, основателя биогеохимии и лауреата Сталинской премии I степени «за многолетние выдающиеся работы в области науки и техники» за 1942 год.

Армия и оружие Фрегат «Адмирал Горшков» с КР «Калибр» на борту прибыл на Кубу На борту российского фрегата «Адмирал Горшков» в качестве вооружения – 16 крылатых ракет, подлётное время которых от порта Гаваны до побережья Флориды составляет всего несколько минут.

Армия и оружие На «Армии-2019» представили российский беспилотник в виде совы Дрон сможет пролетать около 20 км и распознавать наземные цели Беспилотник-шпион в виде совы представили на форуме "Армия-2019" на стенде Военного инновационного технополиса "ЭРА", сообщает Интерфакс.

Происшествия Мосгорсуд оставил под стражей Михаила Абызова Мосгорсуд оставил под стражей до 25 июля бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова, сообщает ТАСС.

Политика Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ страны Телеканал RT опубликовал статистику голосования за резолюцию, позволяющую России участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Игры В Steam началась грандиозная летняя распродажа Как Valve и обещала, сегодня компания запустила ежегодную летнюю распродажу в Steam, которая продлится две недели.

Происшествия Башкирский СК проводит проверку после отказа фельдшера оказать помощь В Башкирии следователи проверяют информацию о том, что в Уфимском районе республики фельдшер отказалась оказывать медицинскую помощь.

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Шоу-бизнес Скончалась актриса Алла Покровская Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.

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Экономика Орешкин рассказал о своем видении будущего глобального кризиса По словам Орешкина, падение цен на нефть уже не окажет такого негативного эффекта на экономику, что восемь-десять лет назад, но в то же время и рост цен уже не оказывает выраженного положительного воздействия.

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Экономика Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.

Интернет Сервис Mail.ru откажется от паролей для входа на почту Представители компании Mail.ru заявили о планах в дальнейшем отказаться от введения паролей для входа на почту.

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