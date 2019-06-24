Футбол

Определились четвертьфинальные пары Кубка АмерикиSoccer.ru вчера в 20:59

Сегодня состоялись последние матчи группового этапа Кубка Америки-2019, и стали известны составы четвертьфинальных пар.
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Эксперты назвали фаворита Кубка Америки—2019 перед началом плей-офф

Чемпионат06:00

Определились все пары ¼ финала Кубка Америки

Советский спортвчера в 23:47

Аргентина берет разгон и выходит на Венесуэлу в 1/4 финала Кубка Америки

Спорт день за днем23 июня в 17:45

Стали известны все четвертьфиналисты Кубка Америки

Матч ТВвчера в 21:16

Известны все четвертьфиналисты Кубка Америки

Газета.Ruвчера в 21:44

Бразилия - Парагвай, Венесуэла - Аргентина. Все пары 1/4 финала Кубка Америки

Спорт-Экспрессвчера в 21:10

Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Америки

Sport24.ruвчера в 21:00
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 13:49, Вашингтон
Политика

Пресс-секретарем Белого дома станет представитель Мелании Трамп

Обновлено в 13:33
Происшествия

На отравителя газировкой в Москве завели уголовное дело

Полиция Москвы возбудила уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Кабардино-Балкарии, который обвиняется в нескольких отравлениях прохожих в центре столицы.
Обновлено в 12:03
Шоу-бизнес

Саша Савельева получила премию «Мама года», родив три месяца назад

Главную награду и титул «Мама года» получила Саша Савельева, которая родила своего первенца в конце марта.
Обновлено в 12:18
Экономика

Грузинский лари упал до исторического минимума

Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено в 11:54
Политика

В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено в 11:23
Экономика

На Украине анонсировали выпуск банкноты с лауреатом Сталинской премии

На лицевой стороне новой банкноты появится портрет Владимира Вернадского — уроженца Санкт-Петербурга, первого президента Украинской академии наук (1918–1921), философа, ученого-естествоиспытателя, основателя биогеохимии и лауреата Сталинской премии I степени «за многолетние выдающиеся работы в области науки и техники» за 1942 год.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Горшков» с КР «Калибр» на борту прибыл на Кубу

На борту российского фрегата «Адмирал Горшков» в качестве вооружения – 16 крылатых ракет, подлётное время которых от порта Гаваны до побережья Флориды составляет всего несколько минут.
Обновлено вчера в 23:19
Армия и оружие

На «Армии-2019» представили российский беспилотник в виде совы

Дрон сможет пролетать около 20 км и распознавать наземные цели Беспилотник-шпион в виде совы представили на форуме "Армия-2019" на стенде Военного инновационного технополиса "ЭРА", сообщает Интерфакс.
Обновлено в 06:00
Общество

Тульский школьник набрал 400 баллов на ЕГЭ

Обновлено вчера в 15:40
Происшествия

Мосгорсуд оставил под стражей Михаила Абызова

Мосгорсуд оставил под стражей до 25 июля бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:38
Политика

Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ страны

Телеканал RT опубликовал статистику голосования за резолюцию, позволяющую России участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 12:55
Игры

В Steam началась грандиозная летняя распродажа

Как Valve и обещала, сегодня компания запустила ежегодную летнюю распродажу в Steam, которая продлится две недели.
Обновлено в 13:24
Происшествия

Башкирский СК проводит проверку после отказа фельдшера оказать помощь

В Башкирии следователи проверяют информацию о том, что в Уфимском районе республики фельдшер отказалась оказывать медицинскую помощь.
Обновлено в 08:55
Общество

Ростов признали самым агрессивным городом России

Обновлено в 03:59
Происшествия

Топ-менеджеры «Аэрофлота» лишились премий из-за сгоревшего SSJ100

Топ-менеджеры «Аэрофлота» не получат премии из-за аварии SSJ100, которая произошла в начале мая в Шереметьево.
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Алла Покровская

Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Экономика

Производство спутников ГЛОНАСС заморозят из-за санкций

В российском правительстве собираются отказаться от серийного производства космических аппаратов ГЛОНАСС-К, из-за ограничения импорта иностранных комплектующих.
Обновлено в 03:21
Экономика

В Госдуме предложили способ снизить цены на золотые слитки для россиян

Доходы по ОМС складываются из двух частей: процентов, начисляемых на ОМС, и разницы между ценой покупки и ценой продажи драгметаллов, размещенных на счете.
Обновлено в 13:09
Наука

В Якутии учёные нашли обработанный древним человеком бивень мамонта

Российские ученые-палеонтологи обнаружили на территории Якутии (Республика Саха) обработанный древним человеком бивень мамонта.
Обновлено в 09:24
Экономика

Орешкин рассказал о своем видении будущего глобального кризиса

По словам Орешкина, падение цен на нефть уже не окажет такого негативного эффекта на экономику, что восемь-десять лет назад, но в то же время и рост цен уже не оказывает выраженного положительного воздействия.
Обновлено в 07:06
Политика

Трамп пригрозил Ирану уничтожением

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.
Обновлено в 11:40
Экономика

Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт

Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Названа причина экстренного отступления украинских военных от ЛНР

Обновлено в 13:09
Интернет

Сервис Mail.ru откажется от паролей для входа на почту

Представители компании Mail.ru заявили о планах в дальнейшем отказаться от введения паролей для входа на почту.
Обновлено в 06:54
Общество

Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Общество

Министр образования Хакасии назвала Радищева автором «Горе от ума»

Обновлено в 02:17
Происшествия

Москвичей экстренно эвакуируют из-за крупного пожара

Обновлено в 13:36
Энергетика

В Независимом топливном союзе оценили риски от свободных цен на бензин

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Сергея Хестанова отказ от продления заморозки цен на топливо после 1 июля, если такое решение примет правительство, не вызовет резкого роста цен на бензин.
Обновлено в 12:29
Хоккей

Бобровский провёл переговоры с «Флоридой» и отправился в Нью-Йорк

По сообщению журналиста Криса Джонстона, вратарь провёл переговоры с представителями «Пантерз».
Обновлено в 11:54
Армия и оружие

Российские ВКС уничтожили в Сирии обстрелявших «Хмеймим» террористов

Обновлено в 12:12
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Кубок Америки по футболу
Футбольный турнир, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ среди национальных сборных стран региона. Первый розыгрыш прошёл в 1910 году, ещё до основания КОНМЕБОЛ, поэтому не был признан официально. Первый признанный турнир прошёл в 1916 году. Позже турнир получил название Чемпионат Южной Америки среди национальных сборных. Таким образом, Кубок Америки является старейшим из существующих международных футбольных турниров, и на 44 года старше своего европейского аналога. В 1975 году турнир получил своё нынешнее название.
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