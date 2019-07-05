Футбол
Определились арбитры на финал Кубка АмерикиМатч ТВ 01:14
Чилиец Роберто Тобар назначен главным арбитром на финальный матч Кубка Америки между Бразилией и Перу. Помогать ему будут соотечественники Кристиан Шиманн и Клаудио Риос, четвертым судьей станет венесуэлец Алексис Эррера.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 04:54, Вашингтон
Происшествия
В Казани задержали похитившую более 20 миллионов рублей кассиршу
Обновлено вчера в 18:39
Общество
На Камчатке начал извергаться вулкан Ключевской
На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской. Об этом сообщается на сайте Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Обновлено вчера в 20:27
Политика
Путин отреагировал на призывы к соблюдению Россией минских соглашений
Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя требовать от Москвы выполнения минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине, особенно той части, которая не относится к ней.
Обновлено в 00:39
Происшествия
ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене
«4 июля в рамках возбуждённого уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьёв, подозреваемый в совершении государственной измены», — приводит РИА Новости сообщение ФСБ.
Обновлено в 04:10
Общество
Глава города Владимир Шарыпов объявил о 9 отставках в ивановской мэрии
По информации ivanovonews, в эти минуты Владимир Шарыпов объявляет о кадровых перестановках.
Обновлено в 04:08
Политика
Путин рассказал о наставлении от папы Римского
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что папа Римский Франциск разрешил ему рассказать о данном наставлении.
Обновлено в 03:47
Финансы
Рубль падает по отношению к доллару и евро
На открытии торгов на Московской бирже курс рубля падает по отношению к доллару и евро.
Обновлено 03 июля в 05:34
Общество
Ураган сорвал крыши домов в поселке на Ямале
Поселок Ханымей пострадал в Ямало-Ненецком автономном округе из-за сильного урагана. Ветер сорвал крыши у восьми домов.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Задержана тетя пережившей пытки девочки из Ингушетии
Обновлено в 04:18
Общество
Телефоны в школах хотят запретить в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что до конца лета ведомство сделает предложения о запрете использования мобильных телефонов в российских образовательных учреждениях, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:55
Общество
Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи
Среди специалистов в возрасте от 18 до 30 лет на самую высокую зарплату рассчитывают молодые люди из сферы информационных технологий, пишет RT со ссылкой на результаты опроса, проведенного Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).
Обновлено в 02:50
Космос
С космодрома «Восточный» успешно стартовала ракета «Союз»
С нового космодрома Восточный впервые в этом году стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с российским метеорологическим спутником "Метеор-М" №2-2 и 32 малыми спутниками США, Финляндии, Великобритании, Германии, Израиля, Швеции, Франции, Эстонии, Эквадора,Таиланда и Чехии, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 02:10
Общество
«Москва дает шанс снова стать 20-летним»: екатеринбурженка — о переезде в столицу
Обновлено в 04:38
Политика
Болтон одобрил задержание иранского танкера в Гибралтаре
МИД Ирана выразил протест британскому послу в Тегеране и назвал задержание танкера неприемлемым, поскольку санкции ЕС не основаны на решениях ООН.
Обновлено вчера в 18:01
Политика
Украина заявила о желании осваивать Арктику
Обновлено в 03:21
Армия и оружие
Экс-глава донецких сепаратистов отверг связь арестованного украинца с катастрофой MH17
Вчера адвокат Владимира Цемаха рассказал, что его подзащитный арестован по подозрению в создании террористического сообщества.
Обновлено в 04:01
Общество
Синоптики рассказали, когда потеплеет в Москве
Прохладная погода задержится в Москве до середины июля. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
Обновлено в 03:29
Происшествия
МВД сообщило о задержании банды подозреваемых киллеров из 90-х
МВД сообщило о задержании шести подозреваемых участников группировки, которая с 1995 по 1999 годы совершила девять заказных убийств ради расширения влияния на предпринимателей Москвы и Читинской области.
Обновлено в 03:18
Происшествия
В Екатеринбурге работница почты похитила 21 тысячу лотерейных билетов и получила выигрыши
Женщину обвинили в том, что она присвоила 21 тысячу лотерейных билетов на огромную сумму — больше двух миллионов рублей.
Обновлено в 04:23
Политика
В партии Зеленского заявили об угрозе срыва выборов в Раду
Повторная жеребьевка очередности партий в избирательном бюллетене может привести к срыву выборов в Верховную раду, запланированных на 21 июля.
Обновлено вчера в 17:22
Общество
В Роструде разъяснили, как платить работающим за отпускников
Обязанности отпускника могут быть выполнены путем совмещения профессий, оформления временного перевода или совместительства.
Обновлено в 02:54
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали
Певца Юрия Шатунова экстренно прооперировали в одной из больниц Москвы. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Обновлено вчера в 23:40
Здоровье
Онкологи объяснили рост смертности от рака в Воронежской области
После заявления вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о «вспышке» смертности от онкологии в Воронежской области, региональный департамент здравоохранения дал комментарий по теме на своем официальном сайте.
Обновлено в 04:27
Политика
Над Вашингтоном прошел военно-воздушный парад
В рамках празднования Дня независимости США над центром Вашингтона пролетели истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning, тяжелый бомбардировщик-невидимка B-2 Spirit и другие виды воздушной техники.
Обновлено вчера в 23:56
Политика
ГПУ попросила суд арестовать имущество Ющенко, сообщили СМИ
Ранее пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что Ющенко подозревается в присвоении имущества в "Межигорье" на общую сумму 540 миллионов гривен (более 20 миллионов долларов).
Обновлено в 04:36
Авто
«АвтоВАЗ» возобновил производство автомобилей
Как сообщается на сайте российской компании, сегодня, 5 июля, производство автомобилей марки было восстановлено.
Обновлено в 00:39
Шоу-бизнес
Лолита объявила о расставании с мужем
Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено вчера в 10:35
Авто
Назван самый популярный автомобиль в России по цене от 5 млн рублей
Внедорожник Toyota Land Cruiser 200 – самый продаваемый автомобиль в России в 2019 году в ценовой категории дороже 5 млн рублей.
Обновлено в 02:12