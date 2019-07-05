Чилиец Роберто Тобар назначен главным арбитром на финальный матч Кубка Америки между Бразилией и Перу. Помогать ему будут соотечественники Кристиан Шиманн и Клаудио Риос, четвертым судьей станет венесуэлец Алексис Эррера.

Происшествия Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.

Происшествия Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.

Спорт МОК начал расследование в связи с обвинениями Попова и Бубки во взятке МОК уже начал расследование в связи с обвинениями в адрес Попова и Бубки.

Политика «Нафтогаз» в случае прекращения транзита газа потребует компенсации «Нафтогаз» планирует обратиться в международный суд с требованием компенсации на случай прекращения транзита российского газа по украинской территории с 2020 года.

Общество В Роструде разъяснили, как платить работающим за отпускников Обязанности отпускника могут быть выполнены путем совмещения профессий, оформления временного перевода или совместительства.

Футбол ЦСКА хочет приобрести еще одного футболиста «Эвертона», пишут СМИ Московский футбольный клуб ЦСКА в летнее трансферное окно намерен приобрести нигерийского нападающего английского "Эвертона" Генри Оньекуру, сообщает Sporx.

Энергетика «Нафтогаз» заявил о заморозке судом $145 млн дивидендов Nord Stream Английский суд решил заморозить выплату "Газпрому" 145 миллионов долларов дивидендов Nord Stream, сообщила национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины".

Политика Царев назвал причину похищения офицера ДНР Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев предположил, что похищение экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Владимира Цемаха украинскими спецслужбами связано с расследованием дела о крушении малайзийского Boeing.

Политика Зеленский отправился с рабочей поездкой в Донецкую область Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу отправился с рабочей поездкой в Донецкую область, он примет участие в мероприятиях к пятой годовщине перехода под контроль украинских силовиков Славянска и Краматорска, сообщила пресс-служба главы государства.

Происшествия На МКАД при столкновении четырех автомобилей пострадали пять человек Четыре автомобиля столкнулись на МКАД, в результате аварии пострадали пять человек, в том числе двое детей.

Наука В Курчатовском институте разработали новый метод лечения рака Новый метод основан на использовании радионуклида свинца-212 – его альфа-частицы эффективно воздействуют на раковые клетки, но при этом обладают очень коротким пробегом в ткани.

Теннис Болельщик сделал татуировку с лицом Эжени Бушар Болельщик канадской теннисистки Эжени Бушар сделал татуировку с лицом спортсменки.

Музыка Амстердам отказался принимать «Евровидение» Столица Нидерландов Амстердам отказалась принимать у себя "Евровидение 2020".

Политика Украинская изгнанница из ПАСЕ Геращенко погорела на Гааге Украинский парламентарий Ирина Геращенко попыталась уесть членов команды президента Владимира Зеленского, которые опростоволосились, назвав столицей Канады Торонто вместо Оттавы.

Общество Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России Зарплату в 50-60 тысяч рублей считают для себя приемлемой 25% молодых людей, которые работают в правоохранительных структурах.

Авто На АвтоВАЗе снова запустили конвейеры С сегодняшнего дня АвтоВАЗ возобновляет производство на своих заводах в Тольятти и Ижевске. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Космос С космодрома Восточный стартовала ракета «Союз» с 33 спутниками С космодрома Восточный стартовала ракета «Союз-2.1б» со спутником «Метеор-М» и 32 малыми космическими аппаратами.

Политика Секретные документы из лаборатории в Портон-Дауне обнаружили в мусорке Министерство обороны Великобритании ведет расследование в связи с обнаружением в мусорном баке на севере Лондона секретных документов лаборатории в Портон-Дауне.

Шоу-бизнес Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова снялась в откровенной фотосессии Откровенная фотосессия состоялась в рамках рекламы нижнего белья. Дочь Ларисы Гузеевой часто шокирует пользователей Сети.

Политика Песков ответил на вопрос о допустимой самообороне россиян Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о допустимой самообороне россиян, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Политика В «Единой России» посоветовали партийцам «заткнуть фонтан» Членам партии «Единая Россия» не стоит делать заявления, если они находятся не в лучшем «эмоциональном или интеллектуальном» состоянии, или если позиция партии по тому или иному вопросу не проработана, сказал член Высшего совета партии политолог Дмитрий Орлов на партийной конференции в Москве, передает «Интерфакс».

Технологии Эксперты назвали самые популярные у хакеров почтовые сервисы рунета Как отмечают эксперты, в прошлом году почтовые сервисы «окончательно утвердились» в качестве самого популярного метода рассылки вредоносного софта.

Шоу-бизнес Софи Лорен сыграет инвалида в новом фильме «Жизнь перед нами» Софи Лорен сыграет инвалида в новом фильме под названием «Жизнь перед нами». Для этой роли знаменитая актриса изменится до неузнаваемости.